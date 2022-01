¿Padecer COVID-19 reduce el tamaño del pene?

Los efectos que ha dejado la pandemia de COVID-19 a nivel global continúan siendo tema de conversación, destacando esta semana el que un hombre en sus treintas compartió en un podcast, en el que reveló que producto de la enfermedad su miembro se redujo en tamaño 1.5 pulgadas.

El testimonio fue compartido en el podcast de sexualidad “How to do it | Sex advice with Stoya and Rich” el pasado 10 de enero, en donde además la producción contactó a especialistas para conocer a detalle las posibilidades de que el COVID-19 tuviera este significativo efecto en la salud sexual de los hombres, algo que denominaron “Pene de Covid” en dicha emisión.

De acuerdo con sus declaraciones, el hombre contrajo la enfermedad en julio de 2021 permaneciendo hospitalizado debido a la severidad de su cuadro; tras haberse recuperado narra que dejó el hospital con disfunción eréctil, la cual fue tratada con ayuda médica, pero otro problema persistió: “Mi pene se encogió”, señala.

“Antes de enfermarme, estaba por arriba del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande que lo normal. Ahora he perdido una pulgada y media y llegado sin lugar a dudas a estar por debajo del promedio”, lamenta. El testimonio informa que dicha reducción es resultado de un daño vascular y que es probable que sea algo permanente, según informes médicos.

Pese a que se dice consciente de que no debe ser un tema importante, el paciente recuperado de COVID-19 asegura que esta circunstancia ha impactado significativamente en su autoestima y desempeño en la intimidad.

Por su parte, los especialistas médicos consultados por la producción señalan que hay varios efectos en la salud sexual de algunos hombres tras padecer esta enfermedad, los cuales incluyen erecciones prolongadas y definitivamente disfunción eréctil; el urólogo Charles Welliver señala que lo que ocurre cuando algunos hombres dejan de tener erecciones por un tiempo, el pene puede perder tamaño.

Otra uróloga consultada, la doctora Ashley Winter, también coincide en esta posibilidad: “Es verdad que padecer disfunción eréctil puede derivar en encogimiento”, indica; “Pene de Covid existe”, concluye.

¿Puede revertirse esta condición?

Según lo recogido por el medio británico Daily Mail con base en el testimonio anónimo en dicho podcast, pese a que el parte médico al respecto no es esperanzador, es posible que con medidas y ejercicios de rehabilitación pueda recuperarse el tamaño del pene eventualmente.

Un estudio relacionado con la salud sexual y el contagio de COVID-19 publicado en julio de 2021 por la Facultad Miller de Medicina de la Universidad de Miami (Estados Unidos) demostraba rastros de partículas de coronavirus en el tejido eréctil, relacionado con el desarrollo de disfunción eréctil, aunque consideran mayores investigaciones para que esto sea concluyente.