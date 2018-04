Niños juntan dinero para concurso mundial de robótica

Las películas de ficción de robots han superado la vida real, muchos jóvenes y niños de todo el mundo se están interesando por la Ingeniería en Robótica.

México no es la excepción: Sebastián Zertuche, Pablo Ramírez, Erick Bustos, de Tampico y Germán Rodríguez, de Altamira, Tamaulipas, de 11 y 12 años de edad, competirán del 29 de abril al 1 de mayo, en el VEX Robotics World Champioship 2018 en Louisville, Kentuchy, Estados Unidos.

Ellos asisten a escuelas diferentes en Tampico y Altamira, pero estudian robótica en la academia Robotik World Center en Tampico; sin embargo necesitan apoyo económico para competir en el torneo, aproximadamente $150 mil pesos.

La directora de la academia de robótica, Soraya Vázquez, compartió a El Universal que para recaudar fondos han hecho rifas; "cree una página donde se aceptan donaciones e incluso uno de los niños fue con sus padres a la Playa Miramar para recaudar dinero" dice.

A ellos les han dado un presupuesto de avión y hotel, entre $15, 000 a $29,000 pesos por persona para todo el viaje: "Son cuatro niños, tres maestros y los papás que acompañan a los niños y yo, para ser un total de 12 personas, el último presupuesto que tenemos es de $17, 000 pesos por persona".

Padres de los niños se han acercado a los municipios de Tampico y Altamira para pedir ayuda, llenaron una solicitud para el gobernador, pero lo ven difícil porque hay un caso de una niña que necesita una operación de riñón. "Aquí en Robotik vamos a hacer un taller de robótica para padres e hijos y lo que juntemos es para los gastos" dice la directora de la academia.

Sebastián, Pablo, Erick y Germán, ganaron el pase a la competencia mundial el pasado 13 y 14 de marzo, en un concurso que organizó la Universidad Tecnológica de León, obteniendo el Premio de Excelencia en el Toreno Nacional de VEX, en la categoría VEX IQ Elementary School. Además, Pablo Ramírez fue el campeón nacional de RobotC-Robot Virtual World, en la misma categoría.

Un Equipo, Una Función

En el VEX Robotics World Championship 2018, asisten equipos de todo el mundo, se medirán ante competidores de: China, Puerto Rico, Nueva Zelanda, entre otros países. En este desafío preparan a los estudiantes para que en el futuro sean innovadores, buscando las carreras relacionadas con la ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología.

Germán es uno de los programadores: "se tiene que usar una aplicación para programar el cerebro del robot". Menciona a El Universal, vía telefónica: "es el primer año que estoy en concursos y llegué muy lejos; mi abuelo Heriberto me inspiró", dice.

A Sebastián desde siempre le ha gustado la robótica, le dijo a su Mamá que quería aprender sobre ellos y entró a la academia Robotik, "me estoy esforzando mucho, soy mecánico y reparo el motor cuando se descompone" menciona.

Pablo es Driver y programa los robots en el mundo virtual, su gusto por las tecnologías inicio por un amigo: "Me habló de la robótica y me interesó, también por las matemáticas, me dejé llevar y entendí la robótica".

Erick se encarga del diseño: "se trata de hacer el proyecto que nosotros hacemos pero en virtual", sobre el procedimiento dice: "yo veo el robot y busco las piezas, después las ensamblo en SnapCAD".

Ellos practican en las tardes, casi todos los días tres horas, ellos tienen entrenadores que los apoyan para la competencia, se trata de los Ingenieros Cristian Moreno, Leticia Rojas y Jesús Hernández.

La competencia trata donde los equipos juegan partidos en una cancha, el robot tiene que agarrar objetos que están ubicados en puntos estratégicos, uno de los niños maneja el robot con el control remoto y tiene que hacer que éste tome el objeto que acumula más puntos es el campeón del torneo.

Los niños tamaulipecos tienen la esperanza de participar en el concurso, representar a México y ganar, para eso requieren el apoyo económico y la ayuda de las personas que deseen cooperar para su causa.

Página donde la gente puede hacer un donativo: https://goo.gl/B4uqtP

LS