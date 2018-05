Mueren 137 personas al día en México por tabaquismo

"El tabaco es el arma de destrucción masiva más importante que ha creado el ser humano" aseguró José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud (SS), quien lamentó que tan solo en el país mueren 137 personas en un día por consumirlo.

"Tenemos que hacer una lucha despiadada contra el cigarro, porque es el asesino serial"

Al encabezar la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco realizada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el funcionario mencionó que este año se dedicó a crear conciencia en la población de que fumar provoca una de cada diez muertes por enfermedades del corazón.

"Tenemos que hacer una lucha despiadada contra el cigarro, porque es el asesino serial, hoy vengo aquí a descubrir que mucho más que el desamor es rompecorazones, estamos frente a un verdadero problema".

José Narro hizo un llamado a fortalecer las acciones preventivas desde la familia para que los menores de edad no prueben el cigarro y comiencen a consumirlo de manera frecuente. "Hay que seguir informando, educando, decirle a la sociedad que fumar hace mucho daño y como lo decían, cuando uno se da cuenta el efecto es inmediato no a 40 años, ahí será el final pero a lo largo de la vida va a afectarnos, traten de no fumar", indicó Narro Robles.

En su oportunidad, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones expresó que el consumo de tabaco en adolescentes de secundaria y bachillerato ya alcanzó a los 3 millones 127 mil menores de edad, de estos, 772 mil fuman diario.

JA