Mexicanos se consideran sanos, revela encuesta de Forbes

En México, 72 por ciento de su población se siente sana y 63 por ciento está satisfecha con los servicios públicos de salud, mientras que 46 por ciento acude al médico al primer síntoma de enfermedad, reveló el estudio "El Estado de Salud de los Mexicanos 2018".

La casa encuestadora De las Heras Demotecnia/Forbes fue la encargada de realizar el estudio que formará parte de las mesas de análisis de la primera edición del "Foro Forbes Salud", a realizarse el en nuestro país el 23 del presente mes.

La encuesta reveló que 18 por ciento de los participantes consideran que su estado de salud actual es muy bueno, 54 por ciento dijo que es bueno, 19 por ciento regular, seis por ciento malo y sólo uno por ciento consideró que su estado de salud actual es muy malo.

En tanto que 35 por ciento mencionó haberse realizado un chequeo o revisión médica por lo menos una vez al año, 19 por ciento se hace una revisión dos veces por año, 30 acude al médico tres o más veces, mientras que 13 por ciento reconoció que nunca se realizó estudios médicos.

Las principales razones por las que no se realizan un chequeo médico son: falta de tiempo, falta de dinero, cree que no lo necesita, no tiene ánimo y por miedo.

La encuesta fue realizada a nivel nacional, con la finalidad de conocer los hábitos de salud de los mexicanos, el acceso a los servicios de salud y su percepción sobre los mismos.

Los datos obtenidos contrastan con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 2017, cuyo informe en la materia refleja las carencias en el sistema de salud mexicano y ubica a nuestro país, de los estados miembro, como el que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto invierte al gasto público en salud (2.7%), mientras que, países como Alemania Japón y Suecia, destinan 9 por ciento.

"Invertir en salud puede significar un gran negocio, pero sobre todo la mejor práctica para construir un mejor futuro. El principio es básico: si contamos con mexicanos sanos, las empresas y el sector público registrarían un mejor desempeño y, en consecuencia, la actividad económica registraría mejores números", mencionó Jonathán Torres, director Editorial de Forbes Media Latam.



EDML