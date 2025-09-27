A modo de evitar estafas, fraudes e implementar una nueva medida que proteja las transferencias y operaciones digitales, los bancos de México implementaron el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una herramienta con la que los usuarios podrán proteger sus cuentas al definir el monto máximo que pueden utilizar en movimientos bancarios electrónicos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta función debe activarse obligatoriamente en todas las cuentas bancarias que permitan hacer transferencias digitales , por lo que muchos tarjetahabientes del Banco del Bienestar se preguntan si deben acatar esta orden y comenzar a utilizar esta herramienta.

Por ello, y a fin de resolver todas esas dudas, a continuación te explicaremos qué es el MTU y si es que debes activarlo en tu cuenta del Banco del Bienestar.

El MTU es una función impulsada con el objetivo de que los clientes de bancos determinen la cifra tope que pueden utilizar en transferencias bancarias, p ara fortalecer la seguridad de tu aplicación de banco móvil y poder identificar si existen movimientos sospechosos en una cuenta.

Y aunque esta iniciativa es de carácter obligatorio y comenzará a operar a partir del 1 de octubre, en el caso de los clientes del Banco del Bienestar no es necesario que activen la herramienta, ya que la aplicación no permite hacer transferencias digitales , así que, simplemente, esta función no aplica en estas cuentas.

No obstante, la institución sí autoriza la transferencia de dinero únicamente de manera presencial, por lo que aquellas personas que deseen enviar dinero deberán acudir a ventanilla y presentar los siguientes documentos:

Número de cuenta o tarjeta del destinatario.

Cantidad a transferir.

Presentar identificación oficial.

Seguir las indicaciones del personal bancario.

Sin embargo, en caso de que alguien transfiera desde otro banco hacia una cuenta Bienestar, sí aplicará el MTU en la cuenta emisora, dependiendo de las reglas del banco de origen.

La activación del MTU para cuentas de otros bancos será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, y en caso de no hacerlo, el banco restringirá las transferencias que superen los 12 mil pesos.

XP

