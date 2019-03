Londres acogerá la primera ''eNations Cup'' de la FIFA

The next 4⃣ nations - See you at the #FIFAeNationsCup 2019 ����



���� @selecaoportugal

���� @DBUfodbold

���� @BafanaBafana

���� @miseleccionmxEN



More information �� https://t.co/rV4lYvTuAe pic.twitter.com/KyJHgwv2xh