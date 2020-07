Las innovaciones tecnológicas detrás del nuevo Ariya, el primer SUV eléctrico de Nissan

Nissan comparte una entrevista completa con uno de los máximos responsables en el desarrollo del Nissan Ariya en el Centro Técnico de Nissan en Atsugi, Japón, Makoto Fukuda, quien es jefe de Desarrollo de Producto y habló sobre sus inspiraciones y desafíos que enfrentó durante la creación del ícono más reciente de Nissan Intelligent Mobility.

—¿Qué distingue a Nissan Ariya de otros vehículos en el mercado?

—Fukuda: Dos cosas hacen que Nissan Ariya sea especial. La primera es que muestra todas las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility. No es simplemente el próximo vehículo eléctrico después de Nissan LEAF, sino que es algo completamente nuevo. Por ejemplo, Nissan Ariya tiene un innovador empaque interior que maximiza su potencial y proporciona una experiencia muy diferente para el usuario, gracias a los avances tecnológicos y de la plataforma. Hemos introducido un nuevo nivel de experiencia en términos de tecnología.

Nissan Ariya es un indicador de que el automóvil está evolucionando

La segunda es que Nissan Ariya es un indicador de que el automóvil está evolucionando. Cuando fui a Auto Shows cuando era joven, a menudo veía conceptos interesantes de vehículos, pero cuando salieron las versiones de producción, parecían muy normales. Me preguntaba por qué las compañías automotrices no podían hacer que la versión de producción se viera tan emocionante como el concepto. Con Nissan Ariya, llevamos el concepto a la producción prácticamente sin cambios.

—Con una palabra, ¿cómo describirías a Nissan Ariya?

—Fukuda: Usaría la palabra confianza. Si observa el estilo exterior de vehículo, puede sentir la confianza que proyecta. No recurrimos a líneas de carácter exageradas, ni agregamos cosméticos; Mantuvimos el estilo muy limpio y muy poderoso. Esto se debe a que, al crear este vehículo, confiamos en que no necesitábamos darle cualidades exageradas. Cuanta más confianza tengas, menos sentirás la necesidad de presumir. Este sentimiento de confianza se ejemplifica en Nissan Ariya.

—A pesar de ser dos vehículos muy diferentes, Nissan Ariya y Nissan LEAF comparten un vínculo en común. ¿Cómo llevó uno al otro?

—Fukuda: El punto clave es la mentalidad de Nissan hacia el desarrollo de vehículos y tecnologías de vanguardia para clientes globales. Tal como hemos demostrado con Nissan LEAF, Nissan no tiene miedo de producir un producto “pionero” que revolucione el género. No creamos vehículos de producción muy limitada para probar las aguas, y luego quizás llevarlos al mercado gradualmente. Ese no es Nissan. Vamos adelante, como lo hicimos al hacer que Nissan LEAF fuera un vehículo de mercado masivo desde su lanzamiento.

—¿Cómo se comparará la personalidad en ruta de Nissan Ariya con otros en su segmento?

—Fukuda: El concepto Intelligent Power de Nissan Ariya es uno de los pilares que definen el ADN de Nissan. A menudo se habla de vehículos eléctricos y su tiempo de 0 a 100 km/h, pero en realidad es fácil para los EVs lograr buenos tiempos de aceleración. Por lo tanto, no considero que ser rápido en línea recta sea un uso inteligente del poder. En el caso de Nissan Ariya, la tecnología de control e-4ORCE de doble motor permite a este vehículo (modelos AWD) acelerar de manera inteligente. Nissan Ariya es rápido en línea recta, pero proporciona un desempeño máximo y utilizable en diversas situaciones de manejo, como en una carretera de montaña nevada o en calles mojadas de la ciudad. e-4ORCE posee más tecnología que muchos de los modelos de la competencia, a pesar de que muchos de ellos se encuentran en segmentos de alta gama.

—¿Es e-4ORCE una transmisión orientada al rendimiento?

—Fukuda: En cierto modo, sí. Los elementos de la tecnología de control de e-4ORCE fueron desarrollados a partir de datos recopilados de nuestros vehículos deportivos, por lo que se podría decir que nace del desempeño. De hecho, gran parte de la tecnología en Nissan Ariya tiene sentido en un vehículo deportivo. Sin embargo, esta tecnología no está ahí para darle a Nissan Ariya cualidades de vehículo deportivo; está ahí para proporcionar a todos los ocupantes de un viaje plano y estable que minimiza el cabeceo y la inclinación. Este es el aspecto más emocionante de e-4ORCE: al combinar motores eléctricos gemelos de alto desempeño, tecnología de control e-4ORCE, así como e-Pedal —el cual permite acelerar y desacelerar con un solo pedal— todos pueden sentir la confianza de un conductor experto que tiene 290kW de poder estimulante debajo de un pie, a la vez que experimentan un viaje suave y predecible. Esta sensación me emociona y captura un nuevo tipo de diversión de manejo que aprovecha directamente el ADN de Nissan como fabricante de vehículos de alto desempeño.

—Ahora sabemos que Nissan Ariya puede acelerar de manera eficiente, pero ¿qué pasa con su manejo?

—Fukuda: El potencial de nuestra nueva plataforma para vehículos eléctricos es extremadamente alto. El componente más pesado del vehículo, la batería, se coloca en al centro debajo del piso interior. Esto le da a Nissan Ariya una distribución de peso ideal de casi 50:50, que es similar a la de los vehículos deportivos. También incorporamos amortiguadores de alto desempeño, una suspensión deportiva multienlace y soportes de motor blandos para realmente mejorar el manejo del vehículo.

—¿Qué tanta atención se prestó a la rigidez estructural de Nissan Ariya?

—Fukuda: Era una prioridad para nosotros, especialmente con la parte superior del vehículo. Por lo general, es un desafío aumentar la rigidez estructural de los crossovers debido a sus amplias aberturas inherentes, específicamente la cajuela. Sabíamos dónde reforzar el vehículo para mejorar la rigidez estructural superior. También unimos la parte superior del cuerpo y la carcasa de la batería para mejorar la rigidez del área de la parte inferior del cuerpo. Diseñamos el vehículo como una entidad total en términos de rigidez, por lo que es una forma muy sólida que contribuye a brindar un alto nivel de confianza para el conductor.

—¿Qué cualidades japonesas distintivas posee Nissan Ariya?

El refinamiento de Nissan Ariya es un ejemplo de la artesanía japonesa tradicional

—Fukuda: El refinamiento de Nissan Ariya, como su ajuste y acabado, es un ejemplo de la artesanía japonesa tradicional de alta calidad. Además, la iluminación andon y la forma en que se ilumina el interior lo hace diferente de cualquier otro EV en el mercado. Como el primer crossover eléctrico producido por Nissan, queríamos proporcionar una sensación de omotenashi japonés en este vehículo. Omotenashi es la hospitalidad japonesa y el respeto hacia los clientes para anticipar sus necesidades. Un ejemplo de ello es la función de “acercamiento y desbloqueo”, donde las luces delanteras y traseras exteriores, así como el emblema de Nissan, se iluminan automáticamente cuando el conductor se acerca al vehículo. Cuando se abre la puerta, todas las luces interiores de la cabina se encienden gradualmente. Una vez que cierra la puerta, las luces se desvanecen, oscureciendo la cabina. Luego, el interruptor de inicio pulsa, atrayendo al conductor. Esto es diferente de los vehículos con una luz de techo o similares. Esos son utilitarios, mientras que la iluminación de Nissan Ariya tiene un propósito más profundo: proporciona una impresión de cuidado y consideración de cómo se introduce el interior.

—¿Hay más ejemplos de omotenashi en Nissan Ariya?

—Fukuda: ¡Por supuesto! Considero que la tecnología inteligente de asistencia personal de Nissan es omotenashi en su forma más pura. Nissan Ariya apoya tu estilo de vida, ya sea desde casa o mientras viajas. Actualmente, una vez que el usuario se sube a un vehículo, muchos sistemas no son compatibles con Amazon Echo o Apple Siri, lo que resulta en una experiencia desconectada. Queríamos que Nissan Ariya proporcionara una experiencia fluida en lo que respecta a los sistemas de comandos de voz, como equiparlo con un revolucionario sistema de comprensión del lenguaje natural que le permite realizar solicitudes a la tecnología de control de voz a bordo utilizando oraciones normales y conversacionales.

Además de la tecnología de control de voz a bordo, el usuario puede usar Amazon Alexa para los comandos del vehículo al hogar. Por ejemplo, puede encender el aire acondicionado en su casa mientras conduce hacia esta, o tener su lista de reproducción en su casa cuando llegue. Funciona también en la dirección opuesta, como cuando desea verificar el estado de la batería de su vehículo desde su hogar.

Si mientras conduce, desea apagar la pantalla de visualización frontal, puede usar la tecnología de control de voz, la cual brinda una experiencia perfecta para el conductor. Estos son solo algunos ejemplos de cómo Nissan Ariya se ajusta a los estilos de vida y preferencias únicas de los clientes.

—¿Veremos la tecnología de Nissan Ariya en los futuros vehículos Nissan?

—Fukuda: Nissan Ariya es el primero en presentar la más reciente combinación de todas las avanzadas tecnologías de Nissan, lo que lo convierte en un modelo muy especial en la historia de la marca. Por ejemplo, tenemos un nuevo sistema HMI que usa dos pantallas de 12.3 pulgadas, lo que llamamos el “monolito”. Veremos esto en futuros vehículos Nissan, así como la tecnología de asistencia al conductor ProPILOT.

—ProPILOT 2.0 ha sido uno de los aspectos más comentados de Nissan Ariya. ¿Qué piensa sobre este sistema de conducción autónoma?

—Fukuda: ProPILOT 2.0 proporcionará una experiencia sorprendente para el cliente. La cabina de Nissan Ariya fue diseñada para maximizar la experiencia ProPILOT 2.0, específicamente cuando el sistema permite la conducción en carretera sin intervención. Mientras el sistema ayuda con las tareas de manejo, el interior tipo lounge ofrece una atmósfera relajada donde el conductor puede interactuar con sus pasajeros de una manera cómoda debido al piso plano.

Recuerdo que cuando era niño, vi películas futuristas en las cuales los vehículos flotaban en el aire o circulaban por tubos transparentes. En última instancia, esto no ha sucedido. Pero cuando pruebas la función de manos libres del ProPILOT 2.0 en la carretera, es posible que tengas un flashback. Aunque el vehículo no viaja dentro de un tubo transparente, el conductor no necesita sostener el volante mientras el vehículo sigue un curso invisible predefinido. Espero que eso les recuerde a las personas esas visiones pasadas de un futuro emocionante.

—¿Qué vehículos del pasado te influenciaron más cuando desarrollaste Nissan Ariya?

No es solo un vehículo de próxima generación de Nissan, sino algo que recupera el antiguo ADN de Nissa

—Fukuda: a principios de los años noventa, Nissan produjo muchos modelos interesantes, como el Figaro, el 300ZX (Z32), el Silvia (S13) y el Cima. No se parecían a nada que estuvieran haciendo otros fabricantes. Los veías en el camino y sabías que eran un Nissan. Quería que Nissan Ariya recuperara los sentimientos de esos vehículos, especialmente el Cima. Aunque era un vehículo de lujo, emitía una actitud de chico malo y poseía mucho descaro. En ese sentido de tener su propia actitud, creo que lo mismo puede decirse de Nissan Ariya. No es solo un vehículo de próxima generación de Nissan, sino algo que recupera el antiguo ADN de Nissan que caracterizaba a la marca en ese entonces. Quiero que los clientes digan: “Sí, Nissan lo hizo” cuando vean y conduzcan este vehículo. Me gustaría que vieran que Nissan ha llevado el vehículo hacia adelante, en una dirección futura.

—Mientras hablamos de vehículos Nissan anteriores, ¿cuál consideras que es el más importante en la historia de la compañía?

—Fukuda: Cuando alguien le pregunta a una persona de Nissan cuál cree que es el vehículo legendario de la compañía, probablemente dirán el Nissan GT-R o el Z, pero yo digo que es el Nissan LEAF. Compré un libro para mis hijos que contaba 100 años de movilidad, incluidos trenes, barcos y aviones, así como automóviles. Tuve el honor de ver a Nissan LEAF mencionada como un hito automotriz.

—¿Qué fue lo más importante en tu mente cuando desarrollaste Nissan Ariya?

—Fukuda: Queríamos crear un vehículo inteligente, por lo que naturalmente cuenta con los pilares de Nissan Intelligent Mobility —Intelligent Power, Intelligent Driving, e Intelligent Integration— pero para mí, Nissan siempre se ha dedicado a fabricar vehículos para conductores, aquellos que poseen un desempeño excepcional. Esta fue mi filosofía guía al desarrollar Nissan Ariya.