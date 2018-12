La apuesta por la innovación

No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer -Roger Van Oech, Orador estadounidense

Vivimos en una época donde la educación, tanto formal como autodidacta, es posible para una mayor parte de la población. Los jóvenes pueden acceder a sistemas en línea, gratuitos y de pago, sin importar si tienen computadora en casa. Para los que han sido rechazados en exámenes de admisión o que tuvieron que dejar la escuela, existen ofertas como la Prepa en Línea SEP y la UnADM, que son totalmente virtuales y gratuitas.

La innovación del enfoque por competencias permite que, al menos en teoría, el acceso al campo laboral sea más accesible para los que buscan su primer empleo o quieren uno mejor pagado o más en sintonía con sus habilidades.

Tanto desertores escolares, como recién egresados encuentran difícil obtener un trabajo acorde a sus estudios y suelen recurrir a cursos de oficios o de emprendurismo para iniciar un negocio propio, lo cual es más accesible ahora. Hace unos años, las opciones se reducían a instituciones como el CECATI, al SNE o algún curso de particulares; la posibilidad de seguir estudiando o emprender una nueva carrera se veía reducida por la dicotomía estudio/trabajo. Al día de hoy, es posible trabajar y estudiar simultáneamente, ayudándose con tecnología móvil.

Libros, cursos en video, manuales y tutoriales son accesibles a través de celulares y tablets, y se pueden aprovechar los trayectos en el transporte público, las filas y los momentos de ocio para cultivar la mente. Nuestra generación joven vive un momento en el que, realmente, «querer es poder».

Existe un sector de la población demasiado pobre para acceder a la educación virtual o formal, jóvenes que no cuentan siquiera con los quince pesos de una hora de ciber, es hacia ellos a donde hay que dirigir la mirada ahora y abrirles este nuevo mundo de posibilidades.

Alessa Gil

ECOS DEL DEBATE

“Se debe priorizar la innovación en los sistemas educativos”

La educación es un factor importante dentro de nuestras vidas, esta misma va cambiando a lo largo del tiempo. No es el mismo conocimiento, ni las ideas, que se tenía en años anteriores a la actualidad, en concreto, debemos de innovar el sistema educativo, adecuándolo a las necesidades y cambios que se van suscitando con el paso del tiempo. Debe de estar dentro de las prioridades de cualquier gobierno, recordemos que la educación dice mucho de las personas y del país que somos.

Ricardo Zavala, Debatiente Mar Adentro

La educación nos da herramientas para crecer como personas e incluso como sociedad. Priorizar la innovación en los sistemas educativo es importante puesto que de ahí depende el alcance e impacto que tenga. Los países de primer mundo destacan por sus sistemas educativos, un punto clave para avanzar y trascender como país es invertir en la innovación de los sistemas educativos con el fin de cubrir las necesidades y problemas al implementar nuevos métodos con mayor alcance.

Frida López, Debatiente Mar Adentro

COMPARTE

“Hay que adaptarnos a cómo piensa la juventud”

Entrevista a Andrés Elías

Andrés Elías se define como un empresario de Canvas, una escuela de comunicación en línea, Facultad, una agencia digital y una consultora política. Realza como aspecto importante de su persona el ser alguien que le gusta ayudar a los demás como lo ha hecho de diferentes maneras a lo largo de su vida. Fue misionero en Colombia durante 6 meses y atendió poblaciones vulnerables en Antioquia. Ahora como empresario asume la responsabilidad social a través de otorgar becas para alumnos en los diplomados que imparte.

Su formación humanitaria surge de la trayectoria de vida que tuvo. Andrés afirmó: “Yo nací en dos contrastes, me ha ido bien pero mis inicios no fueron nada fáciles. El ver una realidad sumamente deprimida, no de los sentimientos, sino de las condiciones en las que vive la gente, es algo que te vuelve sensible y te acerca a la realidad. A veces uno por vivir en burbujas se aleja y se divorcia de lo que realmente está pasando”.

Para construir sus logros personales y también los colectivos, reconoce la innovación como un valor fundamental que ha guiado su vida de diferentes maneras. “No sé si la innovación es algo con lo que naces o algo que adquieres. A mí se me hace muy natural no decir dónde estoy sino hacia dónde voy”. Para ejemplificar, Andrés se remontó a sus 22 años de edad cuando era DJ y buscaba la forma de ser un DJ que creara una atmosfera rítmica como lo hacen ahora los DJ’s más famosos. Desde entonces reconoció una directriz en su vida: “Me enfrasqué mucho en u tema, el de la nueva era. Sabía que hablarle a las personas de los peligros de la nueva era podía ser yo experto en el tema y ser reconocido por ello”.

También reconoce que las y los jóvenes forman parte esencial en los procesos de innovación, se opone a que la juventud sea juzgada de “floja y extremadamente sensible”. Lo reconoce principalmente porque dentro de su entorno laboral la mayoría de las personas son jóvenes a quienes identifica como atentos y llenos de energía. Además que la forma en la que trabaja con su equipo responde a lógicas distintas: “Me he dado cuenta que no funciona lo mismo ponerles una tarea que exija habilidades mecánicas que una tarea que les exija resolver un conflicto”. El perfil que Andrés prefiere en sus trabajadores es de personas que sepan lidiar con el trabajo difícil y que esté apasionada con lo que realizan.

Otro aspecto importante que Andrés ha aprendido de la juventud es a no llamarles la atención, sino retroalimentarlos; no decirles que qué fallaron mejor señalar su área de mejora. “Como vinimos de dos generaciones distintas, a mí me decían qué y cómo tenía que hacer las cosas, pero ya hay que cambiarnos ese chip y mejor me adapto a cómo piensan las y los jóvenes”. Añade la importancia de que un joven crea en el proyecto para el que trabaja.

La tecnología es un factor importante y muy compatible con la visión innovadora de Andrés. Es gracias a las herramientas de comunicación que se han podido ofertar y trabajar cursos que se realizan en su totalidad en línea. Andrés afirma que “La juventud tiene la sensibilidad para manejar las nuevas tecnologías. Es por ello que me gusta trabajar con personas jóvenes”. Dentro de su expectativa la tecnología puede causar daños, y por ello la preferencia de tener el mayor alcance positivo con las tecnologías, incluidas las redes sociales.

“Con los debatientes siento que nos une un lazo intelectual en común... Como mensaje les dejo a cada uno: sigan manteniendo ese espíritu crítico, esa mente crítica. Probablemente las técnicas de debate todos las pueden leer en un e-book, en un libro, o ver en Youtube, pero lo que nadie les va a regalar es la capacidad de razonar y de generar ese pensamiento crítico que nos pueda llevar a dudar de la situación en la que estamos. A veces normalizamos la violencia, la corrupción, la impunidad, el bullying. Y justamente hacen falta personas como ustedes que siempre están retándose a sí mismos, con un desarrollo intelectual que los obliga a expandir su consciencia, y que se dan cuenta de que no es normal el machismo, la violencia contra la mujer, las series que plasman una realidad normal, pero que es una realidad plantea un desafío”.

VOLUNTADES

Jaliscienses por la ciencia y la tecnología

Con el fin de adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos no solo basta con la inversión, sino también reconocer el talento local que aporta a la construcción de una mejor calidad de vida con la investigación y la innovación. El Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, dirigido a la comunidad que contribuyen a los avances y desarrollos en investigación e implementación de tecnología en el estado de Jalisco.

El fin es brindar solución a problemas de la agroindustria, ciencias de la vida, desarrollo industrial, desarrollo social, desarrollo urbano, comunicaciones, transporte y cuidado del medio ambiente. Las categorías en las que se pude competir son: ciencia, tecnología, innovación, tesis, investigación temprana, divulgación y desarrollo del conocimiento.

Este año la premiación se llevó a cabo en las instalaciones del Primer Complejo Creativo, un lugar destinado al desarrollo e innovación en el estado.

Diez notas positivas

Jalisco obtiene el primer lugar en matemáticas en la prueba Planea. Empresa cervecera retirará el plástico de sus productos. Científicos de Clínica de Tórax del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) combinan la quimioterapia con inmunoterapia para tratar pacientes con cáncer pulmonar. En 2019 se inaugurará el primer museo de comida mexicana en Estados Unidos. San Luis Potosí avanza en el desarrollo de tecnología para tratar aguas residuales Científicos del Instituto Politécnico Nacional elaboran bebida a base de haba para reducir el colesterol. La Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán trabaja en conjunto con la Universidad de Waterloo de Canadá para reducir enfermedades transmitidas en aguas contaminadas. Fueron capacitados los primero 15 guardabosques de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, certificados por el Colegio Nacional de Guardaparques en México. La UNAM es catalogada como una de las 50 mejores del mundo de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject. Inició las 32° edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

Mar adentro propone

Para leer…

“¡Sálvese quien pueda!” de Andrés Oppenheimer

Para conocer…

El 21 de Abril es el Día Mundial de la Innovación y la Creatividad.

Para saber…

México fue nombrado país de honor en la edición de 2018 de la Feria Hannover Messe, reconocida a nivel mundial como la expo industrial más importante.