Hallan pitón birmana con venado adentro en Florida

Una pitón birmana de 3.4 metros de largo consumió un venado más pesado que ella misma, según investigadores que hallaron a la serpiente.

El diario Naples Daily News informó que los biólogos que rastrean a las criaturas reptantes descubrieron que una de ellas había comido una cría de venado que pesaba 15.9 kilos. La serpiente pesaba 14.3.

Biologist Ian Bartoszek says the fawn weighed 35 (15.88 kilograms)pounds; the snake 31.5 (14.29 kilograms).

El biólogo Jan Bartoszek que era la mayor diferencia de peso entre una pitón y su presa que había encontrado.

Las pitones birmanas fueron traídas al sur de Florida como mascotas a fines de los 70. Liberadas a la vida silvestre, se convirtieron en una plaga invasora.

El venado de cola blanca es una importante fuente de alimento del puma norteamericano, una especie en peligro, y los investigadores temen que las víboras afecten la salud de los grandes felinos.

