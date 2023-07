Google elimina tus fotos y tienes como límite esta fecha para rescatarlas

A partir del 19 de julio, Google eliminará el Archivo de Álbumes de forma permanente, esto porque consideran que ya no es una herramienta muy relevante para el usuario, pues solo servía para tener almacenado material compartido a través de otros servicios de Google y la eliminación de dicha herramienta significará perder todos los archivos compartidos para siempre.

En caso de que no recuerdes si cuentas con archivos en el álbum, puedes dar click aquí y verificarlo; si no tienes imágenes no es necesario que realices algo, pero si tienes algunas imágenes guardadas, deberás realizar los siguientes pasos para no perderlas:

Ingresa a la página Takeout

Da click en la opción “Archivo de Álbumes” y acepta la opción “siguiente paso”

y acepta la opción Elige “enviar enlace de descarga por correo electrónico” y selecciona “exportar una vez”

y selecciona Espera unos momentos y mediante tu correo electrónico recibirás el material que seleccionaste

Y listo, tu respaldo está completado y no perderás ninguna de tus fotos.

¿En qué otras nubes puedo guardar mis fotos?

Google Fotos: Podrás almacenar, compartir y editar fotos, vídeos y documentos. Tendrás 15 gb de almacenamiento gratis y podrás adquirir más espacio pagando una cuota mensual.

Mega: Esta aplicación de almacenamiento te permitirá tener hasta 20gb de almacenamiento para tus archivos; podrás llevar un control mediante la creación de carpetas.

iCloud: Esta nube es exclusiva para usuarios de la marca Apple. Ofrece diferentes opciones de almacenamiento con un costo que se puede adaptar a tu presupuesto y necesidades.

JV