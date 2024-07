Gears of War podría llegar a PS5 según este informe

Un nuevo rumor ha surgido en el mundo del gaming, pues al parecer se ha dado a conocer que una de las franquicias más exclusivas y exitosas del ecosistema Xbox podría llegar a la consola de Sony Playstation.

Según la información compartida por la empresa encargada de la nueva entrega, publicaron un anuncio en el que solicitan personal en el área, además, en uno de los requisitos para trabajar en el equipo de The Coalition se expone que esta persona debe de tener conocimiento en las plataformas en línea, incluidas Xbox Live, Steam y, para la sorpresa de todos, PlayStation Network.

Recordemos que múltiples rumores han señalado que la serie de Gears of War, así como otras propiedades insignia de Xbox, llegarían al PlayStation 5 en un futuro. Aunque por el momento no hemos visto información oficial al respecto, este listado de trabajo podría ser la primera indicación de que este es un futuro posible para la división de Microsoft.

Claro, por el momento no hay una confirmación por parte de PlayStation, Xbox o The Coalition sobre la llegada de Gears of War: E-Day al PS5, aunque esto podría suceder eventualmente. Recordemos que esta nueva entrega aún está a varios años de distancia, y por el momento no tiene fecha de lanzamiento, por lo que tendremos que esperar para tener más detalles al respecto. En temas relacionados, la popularidad de Gears of War resurge. De igual forma, esta nueva entrega retomaría los elementos de terror de la serie.

Y a ti, ¿te gustaría ver Gears of War en PS5?

SM