The Last of Us 2: fechas de estreno para todos los capítulos

Una de las series más calmadas por la audiencia y que tuvo un éxito rotundo desde el momento de su estreno está de vuelta, y es que recientemente la plataforma Max anunció el lanzamiento de la segunda temporada de he Last of Us.

En esta serie distópica que plantea un mundo en el que un misterioso hongo del que no se sabe mucho llamado Cordyceps, logró convertir a la mayoría de los habitantes de la tierra en zombis que intentan atacar y comerse a las sobrevivientes.

Por lo que, todas las personas sanas que quedan tendrán que enfrentarse a una aventura día a día por no contraer la infección y lograr evitar el caos que se ha albergado en cualquier rincón, sin embargo, todo esto se ve alumbrado por un rayo de esperanza cuando repentinamente aparece una joven adolescente que parece ser inmune al virus.

Sin embargo, la tarea de sobrevivir y salvar a la humanidad no será cosa fácil, ya que junto a un hombre deberá cruzar un territorio peligroso en el que abundan infectados para llegar al hospital en el que con ella pueden descubrir la cura.

Protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie The Last of Us se ha convertido en un fenómeno que tiene a miles de televidentes atrapados en su trama y, de acuerdo con información oficial del sitio de streaming, el estreno de la temporada dos está muy cerca.

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los capítulos de la temporada 2 de The Last of Us?

Según reportó la plataforma propiedad de Warner Bros, como es común en algunos de sus estrenos, cada capítulo estará disponible una semana después del otro, es decir:

Capítulo 1: Domingo 13 de abril.

Capítulo 2: Domingo 20 de abril.

Capítulo 3: Domingo 27 de abril.

Capítulo 4: Domingo 04 de mayo.

Capítulo 5: Domingo 11 de mayo.

Capítulo 6: Domingo 18 de mayo.

Capítulo 7: Domingo 25 de mayo.

Podrás ver los capítulos por medio de la plataforma Max al punto de las 20:00 horas (hora México).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP