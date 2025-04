La icónica serie médica Grey’s Anatomy, actualmente en su temporada número 21 y con una renovación confirmada para la vigésima segunda, podría traer de vuelta a uno de sus personajes más emblemáticos: la doctora Cristina Yang, interpretada por Sandra Oh. Aunque aún no se ha confirmado nada de forma oficial, las especulaciones han cobrado fuerza tras recientes declaraciones de la actriz.

Durante una conversación en el pódcast Call It What It Is, las actrices Camilla Luddington y Jessica Capshaw debatieron sobre una entrevista reciente que Sandra Oh concedió a Entertainment Weekly. En esa entrevista, Oh mostró una apertura inesperada respecto a la posibilidad de retomar su papel en la exitosa producción de ABC. Esta actitud representa un cambio en comparación con sus declaraciones anteriores, en las que había descartado rotundamente su regreso.

"Para mí siempre ha sido un no rotundo. Y es solo... no lo sé. Simplemente no lo sé", comentó Oh, reflejando una nueva disposición que no había mostrado hasta ahora. Según lo informado por Newsweek, la actriz reconoció el profundo afecto que el público aún siente por su personaje, aunque reiteró que no siente una necesidad personal de volver.

Este matiz en sus palabras no pasó desapercibido para sus antiguas compañeras de elenco. Jessica Capshaw, quien dio vida a la doctora Arizona Robbins durante varias temporadas, aseguró en el pódcast que nunca antes había oído rumores sobre el retorno de Sandra Oh, y consideró que esta es la primera vez que se percibe una verdadera posibilidad. Camilla Luddington, parte del reparto actual, coincidió con ella y recordó que Oh había manifestado anteriormente que ya se encontraba en otra etapa de su carrera, aunque siempre había mantenido un afecto genuino por la serie.

La figura de Cristina Yang, introducida en la serie desde su primera temporada en 2005, dejó una huella profunda en la audiencia hasta su salida en la décima temporada, emitida en 2014. En una entrevista concedida en 2013 a The Hollywood Reporter, Sandra Oh explicó que sintió que había alcanzado un punto de cierre con su personaje: “Es un proceso profundo terminar algo. No puedo decirte... No puedo enfatizar lo suficiente cuán conscientemente intenté procesar completamente mi salida”.

Jessica Capshaw también rememoró con emoción la despedida de Oh del set, resaltando la dedicación con la que se despidió de sus colegas: escribió cartas a mano y preparó obsequios personalizados para sus compañeros. “Es una persona increíble”, afirmó, haciendo hincapié en el impacto positivo que dejó tras su partida.

Aunque aún no hay confirmaciones sobre una eventual reaparición de Cristina Yang en el drama médico, las palabras recientes de Sandra Oh han reavivado la ilusión de los fans, quienes consideran su legado como una parte esencial del alma de la serie. Mientras tanto, Grey’s Anatomy continúa su curso, manteniéndose como un fenómeno televisivo de larga duración.

