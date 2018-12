Facebook aclara acusaciones de intromisión a la privacidad

A propósito de una investigación del diario The New York Times sobre los permisos otorgados por Facebook a más de 150 compañías para acceder a información sensible sobre los usuarios, y en algunos casos a sus conversaciones, la red social aclaró como se aplicaron esas asociaciones y funciones específicas.

"Ninguna de estas asociaciones o funciones concedió a terceros acceso a la información de las personas sin su expreso consentimiento"

En la publicación a cargo del director de Plataformas para Desarrolladores y Programas, Konstantinos Papamiltiadis, se señaló que los permisos otorgados a empresas como Netflix y Spotify no incumplen con las reglamentaciones sobre el consentimiento que deben dar los usuarios para que su información sea compartida.

“Queremos ser claros: ninguna de estas asociaciones o funciones concedió a terceros acceso a la información de las personas sin su expreso consentimiento, ni tampoco infringieron nuestro acuerdo con la FTC (Comisión Federal de Comercio) de 2012”, dijo.

La investigación del periódico señala que algunas compañías, entre las que se encuentra Netflix, accedieron incluso a las conversaciones privadas de los usuarios.

Esa acción generó el enojo de algunos, pero el directivo de Facebook indicó que ningún acceso a terceros se realizó sin el consentimiento de los usuarios, aunque implicó el acceso a los mensajes privados.

“Sí. Pero las personas explícitamente debían iniciar sesión en Facebook para utilizar la función de mensajería de un socio. Tomemos a Spotify como ejemplo", señaló en la página de internet de la compañía.

“Hemos comunicado públicamente estas funciones e integraciones a lo largo de los años porque queríamos que las personas las usaran. Y muchas lo hicieron"

"Después de que inicias sesión con tu cuenta de Facebook en la versión de escritorio de Spotify, puedes enviar y recibir mensajes sin abandonar la aplicación. Nuestra API brindaba a nuestros socios acceso a los mensajes de las personas para que esta función fuera posible”, respondió a la pregunta sobre el acceso de los socios a los mensajes privados.

Papamiltiadis dijo que la finalidad con la que se permitieron los accesos a la información de los accesos fue la de ofrecer a los usuarios una mejor experiencia con las diversas plataformas y que esos accesos o funciones están siendo constantemente evaluados por defensores de la privacidad, entre los que se encuentran algunos periodistas.

“Hemos comunicado públicamente estas funciones e integraciones a lo largo de los años porque queríamos que las personas las usaran. Y muchas lo hicieron. Estas funciones estuvieron sujetas a debate, revisión y evaluación por parte de una multiplicidad de periodistas y defensores de la privacidad”, indicó.

Además, el directivo puntualizó que la interfaz de programación de aplicaciones (APIs), usadas hasta el momento para las funciones de integración, serán exhaustivamente revisadas, así como las APIs de los socios con los que se relaciona la red social.

AC