Evacuan a 43 animales por malas condiciones de zoológico en Gaza

Cerca de medio centenar de leones, avestruces, zorros y gacelas, entre otros animales, han sido evacuados hoy de la Franja de Gaza, donde malvivían en un zoológico de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave bajo bloqueo israelí.

La organización australiana Four Paws (Cuatro patas) sacó a 43 animales de las jaulas en las que estaban encerrados en pésimas condiciones y pudo trasladarlos a Jordania, vía Israel, después de coordinarse con las autoridades israelíes, que controlan las entradas y salidas de todo tipo con la Franja palestina.

"Este zoológico ha hecho frente a muchos problemas. Es el más antiguo de Gaza. Muchos animales han muerto por las condiciones meteorológicas y económicas, además de los problemas militares en Gaza. Mantener el zoológico era una carga para el propietario", declaró Amir Jalil, de Four Paws, quien destacó que la situación era especialmente penosa para los depredadores de mayor tamaño, que vivían en pequeñas jaulas.

El zoológico de Rafah se hizo tristemente conocido en enero de este año después de que cuatro cachorros de león se congelaran y poco después se revelaran imágenes de una leona a la que le extirpaban las uñas con tijeras de podar.

"Espero que nadie tenga que pasar por lo que yo he pasado. He criado a algunos de estos animales durante más de 20 años y los he perdido a todos en un momento", lamenta Fathi Jomaa, el dueño, quien espera que ahora puedan tener una vida mejor.

En Gaza, donde no hay una legislación que proteja los derechos de los animales, ha llegado a haber seis zoológicos, pero cinco de ellos han echado el cierre por la falta de visitas y las dificultades financieras.

La situación económica en el enclave costero se ha deteriorado gravemente desde la violenta toma de control por el movimiento islamista Hamás en 2007, momento en que Israel, que como EU o la Unión Europea, entre otros, lo considera una organización terrorista, impuso un bloqueo por tierra, mar y aire.

