Estos son los cambios que habrá para la cámara de Google con Android 14

Los usuarios de dispositivos Google Pixel tienen razones para emocionarse, ya que la versión 9.0 de la popular aplicación de cámara de Google, conocida como Gcam, está aquí con emocionantes cambios. Si bien Gcam ha sido durante mucho tiempo una ventaja de tener un móvil Pixel, esta actualización se centra en mejorar la interfaz para una experiencia de usuario más ágil.

Esta versión 9.0 de la Cámara de Google presenta varios cambios notables en el diseño. Uno de los cambios más destacados es la adición de nuevos botones en la parte inferior de la aplicación, lo que facilita alternar entre el modo de foto y vídeo y acceder rápidamente a los ajustes. Además, los modos populares como Night Sight y el modo retrato ahora son más accesibles que nunca.

Sin embargo, para aquellos que ya están familiarizados con la versión anterior, puede resultar un desafío inicial. Los atajos para abrir la galería y cambiar entre la cámara frontal y trasera han cambiado de posición, lo que requerirá un período de adaptación.

Aunque, en general, la reorganización de los botones en la parte inferior hace que la aplicación sea más cómoda de usar con una sola mano.

Si eres afortunado y tienes un Google Pixel con Android 14, puedes descargar la versión 9.0 de la Cámara de Google directamente desde Google Play o mediante el archivo APK.

Para aquellos que no tienen un Pixel pero tienen Android 14, deberán esperar a que los modders creen una versión compatible. Mientras tanto, quienes no tengan Android 14 tendrán que cruzar los dedos para futuras actualizaciones o adaptaciones no oficiales.

MF