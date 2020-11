Derriba los mitos de la nutrición

Tener una buena nutrición es un ejercicio constante, un hábito que debe convertirse en un estilo de vida. La doctora Paola de la Garza, nutrióloga clínica de Pronokal México, señala que hay varios mitos en torno a la nutrición que las personas siguen ejerciendo, como el que alimentarse saludablemente es costoso y que comer balanceadamente, o hacer ejercicio sólo es importante para momentos específicos, como bajar algunos kilos para un evento o actividad social.

“La nutrición es algo de todos los días y existe ese súper mito ya de muchos años, que es que la gente piensa que no tiene que preocuparse por su alimentación. En general la escuchas decir que no le gusta vivir a dieta, y el día que la hacen, la quieren resolver en un periodo corto de tiempo. La nutrición es algo de todos los días, la tenemos que tener personalizada y adecuada, no pensar que vamos a comer lo que caiga”.

Otro de los mitos en la nutrición, resalta la especialista, es que se puede tener sobrepeso sin tener una enfermedad. “Esto es un mito gravísimo que está popularizándose cada día más. Una cosa es decir ‘tengo un par de kilitos de más’ y otra es hablar de una enfermedad tan grave como lo es la obesidad, que es metabólica y que hoy día está cobrando muchas vidas porque pone a los pacientes mucho más vulnerables a enfermedades infecciosas como el COVID-19. No es decir ‘estoy gordito y a nadie le importa’, es que si tú tienes sobrepeso, tus células están inflamadas, están enfermas y necesitamos arreglar eso”.

El siguiente mito es que se puede bajar de peso sólo comiendo menos y moviéndose más, “esto es tan reduccionista como creer que la nutrición sólo es balance energético y no es así. Nosotros nos nutrimos de lo que comemos, pensamos, hacemos y dejamos de hacer. Esta intención con la que comemos y movemos el cuerpo cuando hacemos ejercicio, cambian completamente las hormonas que se están haciendo presentes cuando realizamos este tipo de actos, no es lo mismo hacer ejercicio con mucho estrés a hacer un ejercicio que el cuerpo disfrute”.

Los vegetales en México son baratos, cuestan menos que los procesados y ahí se derriba el mito de que la nutrición debe ser costosa. Explica la doctora que los usuarios deben ponderar el comer alimentos de temporada y producidos en el país. Otros puntos importantes son comer saludable cuando se viaja y bajar el consumo de las aguas de sabor a la hora de la comida, dice la especialista que lo ideal es acompañar los alimentos con agua natural, por ejemplo, la que está tibia propicia una mejor digestión que la que es fría.

El ejercicio y la dieta no son temporales, deben ser un cambio de vida permanente donde se involucren todas las esferas, enfatiza la doctora, por ejemplo, terapia física con ejercicio de resistencia y cardiovascular, coaching psico-emocional y la supervisión de un médico. “Lo que dice la ciencia es que las mejores dietas para el control metabólico son la cetogénica y la baja en carbohidratos”. ¿Y qué pacientes se van a regir por estas dietas y por cuánto tiempo en su vida? Responde la especialista que esto es meramente personal, cada sujeto tiene sus propias características metabólicas.

JL