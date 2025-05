Julián Figueroa hubiera cumplido este viernes 2 de mayo, 30 años de vida, su madre, la actriz y cantante Maribel Guardia lo recordó con un emotivo mensaje en medio del distanciamiento que tiene con Imelda Garza, su nuera.

Julián, fruto de la relación entre Maribel Guardia y el compositor Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023 en Ciudad de México a los 27 años. La causa oficial fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Tras su muerte, se supo que Julián sí dejó testamento y heredó toda su fortuna y pertenencias a su hijo José Julián , quien vivió un tiempo con su abuela, Maribel Guardia, después de que ésta denunciara maltrato familiar por parte de la madre del menor Imelda Garza.

Actualmente, el pequeño José Julián vive con su madre Imelda, quien mantiene un pleito legal con su exsuegra y con el esposo de ésta, Marco Chacón, por la herencia de quien fuera su esposo, Julián.

Maribel Guardia le pide fuerzas a su hijo

En el desgarrador mensaje que escribió Maribel Guardia para su hijo Julián, le pide darle fuerzas para poder continuar , pues a dos años de su partida, el dolor es aún mayor.

Maribel, consciente del amor que sentía su hijo por su padre Joan, le desea que ahora, en el cielo, esté cabalgando a su lado como un hombre libre.

"Julián mi amor #felizcumpleaños. Hoy cumplirías 30 años, hijo mío… Hoy celebro tu vida, no tu ausencia, prendo una vela, te hablo al viento, y en el silencio siento tu presencia de luz, como un abrazo invisible, que me calma el alma y seca mis lágrimas. Te amaba cuando estabas aquí, pero ahora te amo todavía más , mi niño, eterno, con un amor que no entiende del tiempo, ni de de muerte. Julián, mi corazón nunca va a dejar de buscarte. Mientras tanto cabalga libre y feliz junto a tu padre en el cielo. Feliz cumpleaños y no te olvides de tu madre, la que te ama y te amará por siempre, más allá de los tiempos. Dame fuerza y valor para continuar".

En un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto, Marco Chacón, quien crio a Julián como si fuera su hijo, reveló que su esposa Maribel aún no supera la muerte de su hijo, que sufre pero que día a día intenta sobreponerse.

Se sabe por la propia actriz, que los problemas que siempre ha tenido de insomnio, se le han agudizado a raíz de la muerte de su hijo y del problema legal con su nuera.

AL