Cinco razones para tomar jugo de zanahoria diario

2 2. Zanahoria para la visión, ¿no era un mito?

La zanahoria es bien conocida por los beneficios que ofrece para la vista; sin embargo, no logra devolver la visión ni mejorarla si la persona tiene algún padecimiento.

Lo cierto es que la zanahoria es rica en betacaroteno y vitamina A, que pueden otorgar beneficios a la salud de nuestros ojos, y ofrecernos una fuente de vitaminas para evitar la degeneración macular, las cataratas y prevenir la ceguera, además las zanahorias también contienen luteína, es un antioxidante que protege el ojo de la luz dañina.

Esta verdura también contiene rodopsina, un pigmento de color morado que ayuda a ver cuando hay poca luz. Si no hay suficiente rodopsina en el cuerpo no podrás ver en la oscuridad. No obstante, comer grandes cantidades de zanahoria, no te harán tener visión nocturna.