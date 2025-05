¿Qué tan saludable es tomar leche?

La leche es uno de esos alimentos de origen animal que suele despertar opiniones: mientras algunos la consideran esencial en su dieta diaria, otros prefieren evitarla por su sabor, o porque les provoca malestar estomacal. Desde la infancia, muchas personas escucharon que la leche era indispensable para una buena salud, especialmente por su contenido de calcio. Sin embargo, estudios recientes invitan a pensar dos veces sobre esta creencia.

Christopher Gardner, profesor e investigador en nutrición del Centro de Investigación Preventiva de Stanford, cuestionó la importancia exclusiva de la leche en la alimentación. En una publicación de 2021 en la revista Discover, Gardner planteó: "¿Cuáles son los nutrientes únicos que tienen los lácteos y que ningún otro alimento tiene?", y respondió claramente: "nada". Aunque reconoce que el calcio se obtiene más fácilmente de la leche que de otras fuentes, también subraya que existen otros alimentos capaces de aportar este mineral.

El artículo señala que, aunque la leche puede ser una fuente nutritiva de calcio, vitamina D, potasio y otros nutrientes, su inclusión en la dieta de todos los días debe depender de factores como las preferencias personales, necesidades nutricionales y posibles alergias o intolerancias. No se trata de un alimento obligatorio para todos, aunque sí ofrece esos beneficios para quienes la consumen.

Además, la publicación retoma un artículo del 26 de enero de 2021 de Discover Magazine, donde los expertos David Ludwig y Walter Willett, ambos profesores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, expusieron los hallazgos de una revisión publicada en 2020 en el New England Journal of Medicine. Según su análisis, el alto consumo de leche en adultos no necesariamente trae beneficios, y en algunos casos, se asoció con un mayor riesgo de fracturas de cadera, cáncer de próstata y cáncer de endometrio.

Sobre eso, advierten que es importante considerar con qué alimentos se acompaña la leche, y que optar por versiones bajas en grasa puede llevar a consumir otros productos menos saludables para compensar la falta de saciedad al beberla. Además, las alternativas vegetales, como las leches de soya o almendras, suelen contener más azúcares añadidos, los cuales no son buenos para la salud.

Ante esto, la mejor recomendación es acudir con tu nutriólogo de confianza para recibir orientación sobre si el consumo de leche es adecuado para ti.

