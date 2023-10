¿Debes meter tu celular en arroz si se mojó? Esto dicen expertos

Una de las preocupaciones más recurrentes entre los usuarios es que su celular se moje, ya sea por la lluvia o a causa de un accidente. Si intentaste muchas formas de evitarlo, pero al final sucedió, es posible que ahora te preguntes qué debes hacer para disminuir el daño en tu dispositivo.

El truco del arroz es una de las soluciones más famosas y que más circulan en Internet. Básicamente, algunos usuarios recomiendan que si tu celular se moja, lo mejor es dejarlo en arroz durante un período de tiempo. Pero, ¿realmente funciona?

¿Qué pasa si metes tu celular en arroz cuando se moja?

Internet ha dado paso a muchas soluciones caseras a problemas comunes relacionados con la tecnología, pero no siempre suelen ser tan eficaces como prometen. De hecho, algunas podrían tener efectos adversos sin que lo sepas. Dejar tu celular en arroz después de que se haya mojado puede ser un remedio práctico, rápido y sencillo. Pero los expertos en tecnología no están tan de acuerdo sobre la efectividad de este famoso truco.

Jackson Holbrook, experto en tecnología de la empresa estadounidense especializada en reparaciones de dispositivos móviles uBreakiFix, explicó al programa Rossen Reports que el truco del arroz podría generar más efectos negativos que positivos. Para Holbrook, el arroz no puede eliminar completamente la humedad una vez que ingresó al celular. De hecho, puede suceder que el polvo, el almidón y los propios granos entren en tu dispositivo y a los puertos de carga, y así generen más daños en él.

Otros investigadores como Ritesh Chugh, profesor de la Central Queensland University de Australia, también considera que es un mito que el arroz ayuda a secar tu celular. Chugh aconsejó a los lectores a través del medio académico The Conversation no meter su dispositivo en un recipiente con arroz, pues en su lugar sugiere recurrir a otros métodos. Asimismo, Craig Beinecke, cofundador de TekDry, una empresa estadounidense dedicada a los servicios de secado de pequeños dispositivos electrónicos, comentó a USA Today que, tras realizar un experimento, comprobó que usar arroz cuando tu celular se moja no funciona.

Para su experimento, Beinecke dejó 48 horas un celular mojado en arroz. Pero, al transcurrir ese período de tiempo, solo el 13% del agua se evaporó. El cofundador de TekDry explicó al medio estadounidense que, durante ese período de tiempo, el polvo y el almidón pueden causar daños en el dispositivo.

¿Qué otras cosas puedes hacer si tu celular se moja?

Aunque actualmente hay varios celulares de gama alta que tienen la característica de ser resistentes al agua, las propias compañías advierten que eso no significa que son totalmente inmunes a ella. Por lo que marcas como Apple aconsejan a sus usuarios en su Centro de ayuda de abstenerse de nadar o bañarse con sus dispositivos, exponerlo al agua a presión o agua a alta velocidad, usarlo en una sauna o baño de vapor, sumergirlo intencionalmente en agua, entre otros.

Si tu celular se moja, lo primero que debes hacer es abstenerte de encenderlo, así como cargarlo hasta que esté completamente seco. Huawei advierte en su Centro de ayuda que hacerlo puede generar daños en los componentes electrónicos de tu dispositivo. Asimismo, tanto Apple como Huawei aconsejan no secar tu teléfono con una fuente de calor externa, como secadoras de pelo, hornos o aparatos similares, ya que podría ocasionar más problemas.

Lo que recomiendan marcas como Samsung es secar tu celular con un paño limpio o una toalla seca, y posteriormente acudir al centro de servicio autorizado por el fabricante de tu móvil.

FS