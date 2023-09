WhatsApp: ¿qué significa el código 1087 y quiénes pueden usarlo?

La llegada de WhatsApp comenzó la evolución para la comunicación interpersonal, pues gracias al envío y recibo de mensajes instantáneos, se ha vuelto en una de las maneras para hablar con alguien más preferidas por las personas, además de que con cada actualización, se encuentra una forma nueva para expresar lo que quieres decir.

Las notas de voz, stickers y mensajes de vídeo son algunas de las nuevas formas que se puede encontrar en la aplicación para hablar con otra persona, pero los usuarios crearon una manera más peculiar para hablar con sus contactos y esto es a través de códigos a base de números.

Un código que se ha utilizado bastante entre los usuarios de WhatsApp es el “1807”, y no se trata de simples números, sino que tienen un significado que en realidad no cualquier persona lo puede usar. Este códico significa “I miss the old us” que en español se traduce a “Extraño los viejos timepos.”

Esta es una frase que no todas las personas pueden usar, pues esta hace referencia a cuando las personas eran más jóvenes que su edad actual.

Además de este código, podemos encontrar varios más que son utilizados entre los usuarios, por ejemplo, 2201 significa “Stay happy, love” o “Permanece feliz, amor”; 1437, significa “Te amo por siempre”.

A continuación, encontrarás una lista de códigos que probablemente podrías recibir.

14313: Te amo demasiado

1543: Todavía te amo

7642: Siempre estaré para ti

999: Prometiste nunca irte

929: Perdóname

88: Adiós

124: Te extraño

910: Lo siento, te lastimé