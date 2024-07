Cuándo no deberías usar tu celular si se está cargando

Los celulares son indispensables en la vida diaria, por lo que sus cuidados son fundamentales, de forma que su vida útil se alargue e implique menos costos para su propietario; por eso es necesario conocer cómo funciona su batería.

Existen muchas dudas en cuanto a si es recomendable o no utilizar un celular mientras se carga, y la respuesta depende mucho dependiendo del modelo, la compañía, y las especificaciones propias de cada dispositivo .

Extender la pila del teléfono celular es prioridad en un mundo que desea estar conectado sin interrupciones. Pero eso no siempre sucede, pues al final del día, el dispositivo requerirá un cargador y es probable que, mientras se complete la batería, necesites continuar navegando en Internet. Si lo has hecho más de una vez, quizá te preguntes sobre las repercusiones de usar el celular mientras se carga.

¿Qué pasa si usas el celular mientras se carga?

Es una pregunta común, por lo que en Internet hay muchas versiones de la respuesta tanto negativas como positivas. En realidad, esta práctica no genera peligro si no se realiza constantemente . Cuando usas el celular mientras se carga, lo que sucede es que la batería puede tardar más tiempo en completarse, ya que el dispositivo necesita emplear cierta energía para su funcionamiento .

"No hay peligro en usar su teléfono mientras se está cargando. Cuando usa su teléfono mientras se carga, la batería se carga a un ritmo más lento de lo normal para permitir suficiente energía para el uso continuo", se puede leer en el Centro de ayuda de Samsung.

Sin embargo, Samsung no recomienda hacerlo para realizar tareas que consumen más datos y batería, como juegos o aplicaciones pesadas, ya que "el dispositivo puede calentarse" . Otras compañías como Huawei también alertan del calentamiento de la batería, especialmente al usarse para juegos y videos en HD. De igual forma, advierte que continuar con esta práctica puede reducir la duración de la pila del dispositivo.

"Si la batería se carga a alta temperatura durante mucho tiempo, la vida útil de la batería se acortará e incluso podría dañarse", explica Huawei en su Centro de ayuda.

Toma en cuenta al cargar el celular

Además de no convertir esta práctica en un hábito cotidiano, marcas de celulares como Samsung y Huawei tienen otras recomendaciones para extender la salud de la batería. Ambas coinciden en emplear el cargador estándar para cada dispositivo y, por lo mismo, no usar adaptadores. Huawei también recomienda no usar el móvil en entornos con baja temperatura, alta temperatura o gran amplitud térmica, así como desconectarlo cuando la batería esté completamente llena.

De igual forma, Samsung sugiere no dejar el celular sobre mantas, sofá, almohadas y similares mientras se está cargando, así como vigilar que el enchufe y el cable estén en buen estado .

