Existen muchas canciones en el mundo, así que elegir una sola canción de cualquier género o que provoque un estado de ánimo es difícil, incluso para la inteligencia artificial es complejo elegir.

Por ello, al preguntarle a Chat GPT sobre cuál es la mejor canción pop en la historia de la música, respondió que "elegir la mejor canción de pop mundial de la historia es una tarea complicada, porque el gusto musical es muy subjetivo y varía según la época y el contexto cultural . Sin embargo, hay algunas canciones que suelen ser mencionadas frecuentemente en debates sobre los más grandes éxitos del pop".

La que destaca la inteligencia artificial es la icónica "Billie Jean" de Michael Jackson, lanzada en 1983 como parte del álbum "Thriller".

Chat GPT señala, que esta canción es aclamada por varias razones:

1. Innovación musical: La producción de "Billie Jean" rompió barreras en la música pop. El uso del bajo prominente y el ritmo innovador influyó en el desarrollo del sonido pop moderno.

2. Impacto cultural: La canción no solo tuvo un impacto masivo en las listas de éxitos, sino que también se convirtió en un ícono cultural. La famosa actuación de Michael Jackson en el Motown 25, donde debutó el "moonwalk", es un momento legendario en la historia del entretenimiento.

3. Éxito comercial: "Billie Jean" fue un gran éxito en las listas de éxitos de todo el mundo y sigue siendo una de las canciones más vendidas de todos los tiempos. Su éxito contribuyó a que el álbum "Thriller" se convirtiera en el álbum más vendido de la historia.

4. Influencia: La canción ha influido en numerosos artistas y géneros musicales a lo largo de los años. Su estilo y producción siguen siendo estudiados y admirados.

Sumado a lo anterior, Chat GPT recuerda que la música es diversa y la "mejor" canción puede variar según las preferencias individuales.

Por ello destaca otros grandes éxitos como "Like a Prayer" de Madonna, "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston o "Uptown Funk" de Mark Ronson ft. Bruno Mars,que también podrían ser considerados como algunos de los grandes hitos en la historia del pop.

