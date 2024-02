¿Cuál es la función de la glucosa en el cuerpo?

Seguramente, cuando te has realizado algún examen médico o has visitado al doctor te han tomado alguna prueba de azúcar, la cual indica el nivel de glucosa que hay en tu sangre. También habrás escuchado sobre cuál es el nivel normal de esta, cuándo no lo es, y qué es lo que puede pasar en ambos casos. Lo que quizá no hayas oído es sobre cuál es la función de esta sustancia en el cuerpo y de esto te vamos a hablar.

La glucosa es la principal fuente de energía y se encuentra en la sangre. Llega a nuestro cuerpo a través de los alimentos, los cuales son descompuestos por el organismo y llevados a todos los rincones por el torrente sanguíneo. Cuando los niveles de azúcar se encuentran altos el cuerpo le ordena al páncreas liberar insulina, una hormona que ayuda a que esta se transforme precisamente en esa energía que el cuerpo necesita.

Cuando el páncreas no funciona adecuadamente, el azúcar no es procesada y los niveles altos en el cuerpo pueden ocasionar problemas de salud relacionados con enfermedades como la diabetes.

Lo ideal en estos casos es tratar de regular los niveles de azúcar en la sangre siguiendo una dieta indicada por un especialista, además de realizar ejercicio. En otros casos, es necesario inyectarse una dosis indicada para cada paciente de insulina sintética, con la finalidad de hacer que sea aprovechada de manera correcta para evitar problemas mayores.

El nivel normal de azúcar en la sangre es de 99 mg/dL o menos. Cuando se tiene de 100 a 125 a 125 mg/dL se tiene prediabetes; de 126 en adelante, en ayunas, se padece diabetes, según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

