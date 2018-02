“Consumo responsable, responsabilidad compartida”

"Vivimos en este planeta como si tuviésemos otro al que ir" Terri Swearingen

El cambio climático es y ha sido un tema de relevancia durante los últimos años, escuchamos constantemente sobre él y muy probablemente nos damos cuenta de su importancia, sin embargo, en ocasiones la pregunta que queda es ¿Qué podemos hacer al respecto? Ciertamente las actividades de nuestras vidas diarias pueden ser un factor que consideramos al pensar en ello, no todos contamos con el tiempo o los recursos para unirnos a grupos de activistas, organizaciones sociales u organizaciones que se dediquen a contra restar los efectos del cambio climático, también al vivir en ciudades y con el rápido crecimiento de la mancha urbana pareciera que este cambio del que tanto nos hablan es algo lejano y no nos afecta directamente.

Sin importar a lo que te dediques o qué tanto conoces sobre este tema, todos compartimos diariamente el hábito de consumir, así es, mucho o poco, caro o barato todos somos consumidores y por ello, el darnos cuenta del impacto de volvernos consumidores responsables es mucho más valiosos de lo que pudieras pensar. Ser consumidor responsable significa interesarte tan sólo un poco más por las cosas que usas y desechas, observar de dónde vienen, qué contienen y pensar a dónde van, tratar de evitar el uso de productos tóxicos para el ambiente y buscar sustituir todo tipo de producto desechable por otros con un ciclo de vida más largo, reciclar en cada oportunidad, reutilizar lo que puedas y reducir el consumo de todo aquello que verdaderamente no necesitas.

Así que recuerda, usar bolsas de tela en vez de plástico, pedir tu café en taza en vez de vaso, si es que vas a beberlo en el establecimiento y recordarle al mesero no ponerte un popote en tu bebida son meramente el comienzo de un sinfín de acciones que podemos y debemos tomar.

Oswaldo Pérez Ledesma

ECOS DEL DEBATE

“En México, las estrategias para sensibilizar sobre el consumo responsable han sido efectivas”

“Vivimos en una cultura de consumo que más allá de ayudarnos a sobrevivir nos permite identificarnos e interactuar en distintos grupos sociales. El Estado mexicano no ha generado estrategias que concienticen a los consumidores por lo que instituciones privadas se han visto en la necesidad de sensibilizar a su entorno y desgraciadamente estas campañas no llegan a toda la población mexicana”.



Rosa Rocha Coronel, colaboradora Mar Adentro.

“Los problemas ambientales están rebasando sus soluciones, debemos entender que no bastará con comprar un poco menos o apoyar ciertos productos. Necesitamos replantear nuestros estilos de vida para adaptarlos al medio ambiente, no lo contrario. Estando en juego la existencia de nuestra y muchas otras especies, es crítico atender este problema antes de llegar a daños irreversibles. Recordemos que la pasividad de hoy se puede transformar en un caótico e inesperado cambio mañana”.

Braulio Martínez Aceves, participante Mar Adentro.

“El reto, educación ambiental”

El tema del cambio climático es un tópico cada día más fuerte ¿Cuántos de nosotros no hemos dado con las notorias diferencias año tras año en el clima de nuestro país? Y es la importancia de esto, la razón por la que el Dr. Gustavo Sosa, investigador del Instituto Mora, ha tenido la oportunidad de estudiar su becado en el extranjero, maestría y doctorado, durante 8 años, y volver al país para continuar con la vida académica; ahora nos habla sobre el compromiso social que hay al respecto.

¿De dónde surge el interés de abordar el tema sobre el cambio climático?

Estaba haciendo un estudio comparando lo que sucedía aquí y en la Unión Europea sobre el tratado de libre comercio, los alimentos transgénicos, ellos sí etiquetan y nosotros no.

Empiezo entonces a indagar que lo transgénico hace afectaciones al ambiente, al suelo, a las plantas nativas originales, ahí me comienza a llamar la atención la cuestión ambiental, ya cuando hago un post doctorado en la UNAM decidí hacerlo sobre la calidad de aire que tenemos en México, comparada en distintas regiones, y al ver todas las implicaciones que tiene el transporte, la producción industrial, el consumismo de nuestra vida diaria; me doy cuenta que estamos destrozando el bosque, el océano, en masa estamos causando un problema de cambio climático a través de estos patrones y ahí empiezo a acomodar esos temas junto al contexto social que he estado trabajando con respecto a calidad de aire y cambio climático, respectivamente.

En el libro que escribo “La eficacia de la cooperación internacional para el medioambiente: dimensiones y alcances en México” lo que abordo es el cómo se está llevando a cabo la cooperación internacional en determinados rubros en México y para eso seleccionamos distintos casos, unos muy marcados en la agenda mundial de desarrollo, como es Chihuahua y la cuestión de géneros, y otros que son más de la preocupación del planeta tierra, y también podrían ser parte de la Agenda de Desarrollo, que son el financiamiento al cambio climático y la cooperación del estudio de la ciencia del ciclo del carbono.

¿De qué manera México asume su papel internacional en este tema ambiental?

México es como dice el dicho “candil de la calle y oscuridad de su casa”, participa en cuanto evento internacional haya, tiene mucha presencia incluso en el tema del cambio climático. Todas las normas que implementa, permite a México posicionarse y le da la oportunidad de opinar y ser hasta intermediario en ciertos temas de desarrollo. Entonces a ojos del mundo aquí estamos trabajando arduamente para solucionar los problemas ambientales, en teoría.

Y la responsabilidad que tenemos como sociedad… ¿Cuál es?

Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos que tratar, a veces buscamos como consumidores ayudar al ambiente pero los reglamentos internos de las empresas llegan a colapsar aquello. Entonces ¿a qué le damos más peso? ¿Al tema económico o al tema ambiental? Y en medio está el consumidor a quien le dejan la libre elección sobre lo que utiliza cuando la realidad es que no es tan libre para elegir.

Y específicamente los jóvenes ¿Qué responsabilidad tienen?

Es una responsabilidad total, la cuestión aquí es: ¿qué tanto se les educa para que entiendan la importancia del tema? Hay una tendencia muy consumista actualmente, que va en contraposición con la conservación del ambiente, hay que inculcarles el deber por el tema, aunque claro, hay muchos jóvenes que están muy activos y se unen. Opciones hay bastantes, pero lo más importante es tener el interés. Hay que enfocarse y crear un trabajo integral.

Mensaje para los jóvenes “SUMATE A MAR ADENTRO”

No dejen el tema olvidado o rezagado, no solo el caso de la política pública, si no en lo cotidiano, hay que concientizarse y a través de eso consumir menos chatarra, con ello se va incluso a revalorar y plantear nuestra influencia en el tema. Espero que las nuevas generaciones se den cuenta cómo su comportamiento afecta directamente al planeta. Es complicado, porque algo tan simple, por ejemplo, “el consumo de carne fomenta el cambio climático”, pensarlo y crear una acción consciente, nos muestra que podemos llegar a nuestras metas.

PERFIL

Dr. Gustavo Sosa

Profesor-investigador del Instituto Mora. Es doctor en Ciencia Política y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de East Anglia, Reino Unido, y realizó una estancia posdoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del SNI, nivel 1.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Premio Medioambiental Goldman

El Premio Medioambiental Goldman fue creado en 1989 por Richard y Rhoda Goldman, destacados impulsores de actividades cívicas y filántropos de la defensa de la naturaleza. Desde la creación de estos galardones, un jurado internacional selecciona a los ganadores del premio a partir de nominaciones confidenciales presentadas por una red internacional de personas y organizaciones medioambientales.

Es un premio que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, repartido en 6 categorías en función de la zona geográfica: África, Asia, Europa, las naciones insulares, América del Norte, América Central y América del Sur. El objetivo de este premio es mostrar que los problemas ambientales son internacionales, para dar atención pública a problemas globales de importancia crítica, para dar reconocimiento a individuos ordinarios que trabajan para proteger y mejorar el medio ambiente, y para inspirar a otros para que sigan el ejemplo de los ganadores del Premio.

Las nominaciones a los premios son enviadas por un grupo de instituciones que trabajen en temas ambientales, a lo largo del mundo, y un grupo confidencial de 150 expertos ambientales, de más de 70 naciones distintas. Los nominadores trabajan sobre una gran variedad de temas, incluyendo justicia ambiental, derechos indígenas, protección a los recursos ambientales, biodiversidad y conservación, salud ambiental, manejo de tierras, entre muchos otros. Una historia de éxito, pues se trata de la recompensa más generosa ofrecida a los defensores del medio ambiente a título individual. También se le conoce como el Premio Nobel Verde.

Mar adentro propone

Para leer…

“La eficacia de la cooperación internacional para el medioambiente: dimensiones y alcances en México” de Gustavo Sosa y Simone Lucatello.

Para conocer…

Visita el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Para saber…

El 05 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.