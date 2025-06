Conoce estas aplicaciones que evitan distracciones al manejar

Con el fin de evitar distracciones al utilizar el celular al conducir, como contestar una llamada, enviar un mensaje, navegar en redes sociales, cambiar una canción del reproductor de música, o simplemente para mirar las notificaciones del teléfono, existen aplicaciones que bloquean el dispositivo mientras detecta que el vehículo está en movimiento, y que están disponibles para sistemas Android y iOS (Apple).

Una de ellas es Drive Safe, que al identificar que la persona está conduciendo, inmediatamente activa la opción de no molestar en el celular, con lo que se bloquean las notificaciones de mensajes, llamadas, correos electrónicos y redes sociales. La aplicación se conecta con el Bluetooth del vehículo, por lo que se debe permitir acceso a las configuraciones de privacidad y localización. Una vez se ha hecho el registro en la plataforma, se puede comenzar a utilizar Drive Safe.

En tanto, una aplicación menos intrusiva es Drivemode, que con una interfaz sencilla y amigable con el conductor, permite acceder a las funciones básicas del teléfono al conducir. Si bien no bloquea totalmente todas las notificaciones como en el caso anterior, Drivemode evita que los automovilistas se distraigan con el dispositivo, pues cuenta con la opción de utilizar un comando de voz para realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes y entrar a aplicaciones sin la necesidad de apartar la vista de la vialidad.

Stay Focused es otra de las aplicaciones que permiten bloquear todas las herramientas del celular. No está destinada exclusivamente a conductores, sin embargo, brinda la opción de controlar el tiempo en pantalla y en redes sociales. Estableciendo un tiempo límite, la aplicación bloquea totalmente el acceso a cualquier otra parte del teléfono que haya sido especificada, con el fin de tener un control sobre el uso que se le da al dispositivo.

Ahora, On My Way es otra herramienta que puede ayudar a evitar distracciones al volante. Ésta no bloquea las notificaciones del celular, no obstante, detecta cuando el vehículo está en movimiento, y si el conductor no utilizó el teléfono en su trayecto, puede ir generando puntos que puede canjear por descuentos en tiendas y restaurantes participantes. La aplicación también cuenta con lecciones y asesorías sobre la conducción responsable, además de que permite compartir la ubicación en tiempo real.

Por último, la aplicación de música Spotify cuenta con la opción de “Modo conductor”, la cual cambia la interfaz para que el automovilista sólo cambie la canción al presionar el botón de siguiente. Este modo puede activarse en los ajustes de la aplicación, o bien puede detectarlo automáticamente cuando se está conduciendo. Bloquea el acceso al resto de las listas.