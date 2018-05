Autos inteligentes reconcilian la tecnología y el volante

En la actualidad, no existen muchas personas que puedan desatender por largos periodos el uso de su teléfono celular, pues en él enfocan muchos aspectos importantes en su vida, como el entretenimiento o el contacto con personas cercanas.

Antes de que la evolución tecnológica alcanzara a los automóviles, los celulares y los coches eran enemigos casi incompatibles, pues el uso del segundo ocasionaba accidentes, mientras se utilizaba el primero.

No obstante, los automóviles son cada vez más inteligentes, al igual que los celulares, y eso es algo que muchos sectores poblacionales agradecen, como los millennials. Para ellos, no perder contacto es de suma importancia, pero para no perder la atención en el camino, muchas marcas desarrollaron mejoras en sus coches para que ambos objetos convivan sin problema.

Hoy en día es bastante común escuchar tu música en tu automóvil, recibir llamadas, que tus mensajes te sean leídos, obtener direcciones y una ruta para llegar a un destino predeterminado, entre otras grandes virtudes.

Android Auto y Apple CarPlay son las interfaces más comúnmente utilizadas para lograr lo antes mencionado, algo que es de suma importancia para quienes conviven de lleno con la tecnología.

Hay automotores en el mercado que tienen dichas amenidades, como el Nissan Kicks, que es un Crossover compacto, lo que significa que se encuentra en uno de los segmentos más deseados, incluyendo a los millennials.

Su pantalla y mandos al volante permite que el conductor no se distraiga y continúe con el uso de su dispositivo móvil, pero sin perder atención en el camino, lo cual facilita el manejo y el estar al tanto de lo que ocurre en su día a día.

El Kicks es un vehículo ideal, no solo por dicho desarrollo tecnológico, también como primera opción para un mercado joven, pues Nissan ofrece planes de financiamiento especializado para cada perfil, incluyendo el de los estudiantes o parejas jóvenes, por ejemplo.

Estar conectado no solo es ser “multi-tarea”, también puede definirse como un factor de seguridad, el cual puede ser totalmente logrado con un Nissan Kicks como compañero de viaje, que además tiene un fácil manejo, con opciones automáticas y manuales y con un económico motor de 1.6 litros y 118 caballos de fuerza.

El Dato

Visualizar mapas, escuchar tú música preferida, contestar llamadas, y otras tareas, son logradas con el sistema de info-entretenimiento del Nissan Kicks.