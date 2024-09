Annapurna Interactive reportó una renuncia masiva de sus empleados

Annapurna Interactive es una editora de videojuegos que ha publicado grandes juegos, tales como What Remains of Edith Finch (2017), Outer Wilds (2019), Lorelei and the Laser Eyes (2024), entre muchos otros.

Dicha compañía fue fundada como una división de Annapurna Pictures (compañía especializada en cine, televisión, videojuegos, publicación y otras áreas relacionadas al entretenimiento) el 1 de diciembre del año 2016 como el intento de expandirse en la industria de los videojuegos interactivos y, para el 2017, anunció que Annapurna empezaría a publicar juegos más independientes como Artful Escape, Ashen y Telling Lies.

Esta vez, las malas noticias continúan en el mundo de los videojuegos. Se ha informado que, después de una disputa con la propietaria Megan Elisson, tanto el presidente como su equipo renunciaron. De acuerdo con el presidente de Annapurna Interactive, Nathan Gary, él y su equipo estaban negociando con Ellison para escindir la división y convertirla en una entidad independiente.

Pero cuando la propietaria se retiró de las negociaciones, tanto Nathan Gary como otros ejecutivos dimitieron de su cargo, seguido a ello, decenas de empleados también renunciaron y se estima que fue un total de casi 30 trabajadores.

¿Qué ocurrirá con Annapurna Interactive?

En un comunicado, Megan Ellison mencionó que los proyectos de la compañía no están en riesgo y que su principal prioridad es continuar apoyando a los socios desarrolladores y editores durante esta transición. Y afirma estar comprometida con la lista existente de juegos que tienen y con la expansión de su presencia en el espacio interactivo.

Además, se anunció que todos los juegos y proyectos existentes permanecerán bajo la compañía y Héctor Sánchez, recién nombrado presidente, mencionó a los desarrolladores que respetará los contratos existentes y reemplazará a los trabajadores que renunciaron.

Los próximos videojuegos que publicará Annapurna Interactive son Wanderstop, Morsels, Mixtape, Skin Deep, The Lost Wild, Blade Runner 2033: Labyrinth, Forever Ago y Ghost Bike, entre otros. Asimismo, hace pocas semanas se anunció que Annapurna Interactive financiará la mitad del desarrollo de Control 2, lo nuevo de Remedy. También llevará las sagas como Control y Alan Wake a serie, cine y otros formatos audiovisuales.

