PlayStation REGALARÁ el juego más vendido de 2023, en PS Plus este abril

Playstation anunció que en los juegos integrados a su catálogo “premium” y “extra” para el mes de abril, se incluirá el top 3 de ventas en 2024 HOGWARTS LEGACY, el videojuego perteneciente al mundo de Harry Potter que nos pone en la piel de un estudiante de la escuela de magia y hechizaría en una jugabilidad de mundo abierto.



El videojuego de Portkey Games fue, junto con EA Sport FC (Electronic Arts) y The Leyend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo), el juego más vendido del 2023; considerado como juego “triple A” por su expectativa en el mercado y la calidad de este, Hogwarts Legacy vendió más de 20 millones de copias a nivel mundial en su año de estreno.



Hogwarts Legacy no llega solo al catálogo de juegos de Ps Plus , sino que llega con el icónico videojuego de acción y disparos “Battlefield 1” y de EA Sport PGA Tour, ambos de Electronics Arts. Además, Playstation complacerá a los jugadores con el mejor juego de lo que va del 2025 “Blue Prince” un videojuego indie de misterio y puzzles que ha cautivado a críticos y teasters, con más de 90 por ciento de aprobación en metacritic.



The genre-bending puzzle adventure, Blue Prince, launches on PS5 today as part of the PlayStation Plus Games Catalog - https://t.co/HFTnl3NNuO pic.twitter.com/vryGeoZaJ8 — PlayStation Canada (@PlayStationCA) April 10, 2025

Para completar la lista: Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, Plate up! Y el clásico Alone in the Dark 2, ingresan a los juegos accesibles para aquellos usuarios que cuenten con el servicio de Ps Plus “premium” y “extra”.





Los nuevos juegos para el catálogo estarán disponibles entre el 10 y el 15 de abril/ Playstation

Los juegos estarán disponibles entre el 10 y el 15 de abril. Recordemos que el valor de las suscripciones depende de los beneficios. La suscripción varía entre 1 mes y 1 año y tienen un precio de entre los $6.99 dólares en el plan más básico hasta los $106.99 dólares en su plan “deluxe”