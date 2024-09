Call of Duty: Black Ops 6 ha tenido la beta más exitosa de toda la franquicia

El nuevo juego de Activision Blizzard está muy cerca y la fecha de lanzamiento es el 25 de octubre de este mismo año, por lo que la compañía lanzó una beta para que los jugadores puedan probar un poco el videojuego, que incluyeron nuevas innovaciones y una gran variedad de mapas. Además, hubo una serie de recompensas para los usuarios que jugaron y llegaron a ciertos niveles, tales como skins, gestos, tarjetas de jugador, etc.

El viernes 30 de agosto salió la beta para esta nueva entrega del videojuego, la cual estuvo disponible hasta el 9 de septiembre. Los jugadores que pudieron acceder a esta prueba probaron los cambios que se agregaron a la nueva edición.

Durante el primer fin de semana de Beta Abierta de Call of Duty: Black Ops 6, la cual fue del 30 de agosto al 4 de septiembre, sólo los jugadores que habían reservado el juego en cualquiera de las plataformas como PC o consolas, así como para los suscriptores de Xbox Game Pass, quienes pudieron disfrutar de este acceso anticipado. En cambio, en el segundo fin de semana del 6 al 9 de septiembre, fue para todos los usuarios en todas las plataformas.

Los mapas que incluyó la beta fueron Derelict, Scud, Skyline, Rewind, Pit y Gala, pero en el segundo fin de semana se agregarán Stakeout y Gunfight. Los modos que se pudieron jugar fueron duelo por equipos, dominio, punto caliente y baja confirmada. También estuvieron disponibles las rachas de bajas y un gran cantidad de armas.

En X, la cuenta oficial de Call of Duty confirmó que la beta fue todo un éxito entre la comunidad, logrando que Call of Duty: Blacks Ops 6 se convierta en la más exitosa de toda la franquicia de videojuegos. El juego estará a la venta el 25 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC, disponible para Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass de PC.

Thank you, Call of Duty Community ��



The dev team at @Treyarch is going through all the data and feedback to make launch even better. There’s so much more to come on October 25th! #BlackOps6 pic.twitter.com/33mt65cudh— Call of Duty (@CallofDuty) September 10, 2024

