Una investigación incómoda

Las elecciones presidenciales 2018, la reciente extradición de Borge, el caso de César Duarte, el escándalo de Chihuahua, todos estos son los elementos que le abren paso a la necesidad del más reciente libro de Ricardo Ravelo, “Los incómodos”, una investigación periodística entorno a los sexenios de cuatro ex gobernadores priístas acusados de actividades ilícitas como lavado de dinero, corrupción, vínculos con el crimen organizado, y narcotráfico: Tomás Yarrington (Tamaulipas), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Roberto Borge (Quintana Roo) y Javier Duarte (Veracruz).

El periodista veracruzano, en entrevista con este medio, detalla las causas que lo impulsaron a adentrarse durante alrededor de un año en los expedientes de los cuatro políticos mencionados. Los primeros impulsos se remontan a “los escándalos de las fugas que se dieron con Javier Duarte y Roberto Borge, a partir de esto surgió la idea de armar un libro con las historias de cómo fueron los gobiernos de esos personajes”.

Además, “ya existía un antecedente, que es el caso de Tomás Yarrington, que llevaba entonces cinco años prófugo. También estaba el caso de Eugenio Hernández, que también ya era público y tenía una solicitud de extradición en Estados Unidos, pero en México estaba libre”.

Por estos motivos, propone el proyecto en editorial Planeta (editorial que publicó este libro a fines del año pasado bajo el sello Temas de hoy), por lo que Ravelo puso manos a la obra, “me puse a trabajar en la copia de la información, la búsqueda de fuentes, la consulta informativa con fuentes y con personas allegadas a ellos”.

Después de “meterse en las entrañas de estos cuatro diferentes sexenios”, Ravelo ofrece a los lectores un recorrido por “todos los excesos en los que incurrieron, las corruptelas, la vida personal, los vínculos con el narcotráfico, los personajes implicados. Logré armar los perfiles y las historias de cada uno de estos personajes hasta donde la información me permitió. Creo que son historias bastantes completas”.

Un año de ‘reporteo intenso’

A Ravelo le sirvió para completar su investigación periodística respecto a los casos de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, los años que laboró como reportero para Proceso a finales del siglo pasado, ya que, “viajé mucho a Tamaulipas justamente cuando Yarrington era gobernador, me tocó documentar mucho de lo que en aquel momento sucedía en ese Estado: el narcotráfico, la violencia, las redes de estos grupos vinculados con la policía”.

Igualmente, disponía de elementos informativos muy puntuales, como informes del FBI y de la DEA. Además de, a partir de una entrevista en 1999 con José Luis Santiago Vasconcelos (en ese entonces titular de SIEDO), “encontrar una averiguación previa en contra de Yarrington por crimen organizado y vínculos con el narcotráfico. De ahí se parte para construir toda la historia que vino después, sus acusaciones formales, el expediente de la corte de Texas, su fuga, detención, y el juicio que está enfrentando ahora en Italia para ser extraditado a Estados Unidos o a México”.

Mientras que, en el caso de Roberto Borge, se auxilió de la denuncia presentada por la ONG Somos tus Ojos, organización que documentó la corrupción de Borge en Quintana Roo respecto a la venta de terrenos de alta plusvalía en Cancún, “vendidos a precios irrisorios”. Con este apoyo, Ravelo tuvo acceso a los documentos donde “se acredita de qué manera y a quiénes se vendieron estos terrenos valiosos”.

Junto con estos soportes informativos, incluyó un ejercicio que suele hacer dentro de su labor periodística: ir directamente al trabajo de campo. “Además de tener la información dura, me gusta ir a los Estados respectivos y platicar con la gente ligada a los personajes, sin anotar, sólo para adquirir los escenarios, ir viendo el alcance de las cosas, sondeando. Esto a través de la plática”.

Gracias a toda esta labor y más, logró “tener un panorama muy amplio de los estados respectivos en ese tiempo, desde el lugar, con la percepción de la gente sobre el poder y estos gobernadores”. Sin embargo, no toda la investigación fluyó de la misma manera, pues “había expedientes que no se permitían consultarlos, hubo dificultades con PGR porque no permiten consultar carpetas de investigación cuando éstas se encuentran en fase de integración”.

Datos curiosos y sorprendentes

De antemano, Ravelo conocía a los personajes que estaba investigando, por lo que no dudó en encontrarse con “casos verdaderamente sorpresivos. Me llamaron mucho la atención las declaraciones que rindieron algunos testigos protegidos en el caso de Eugenio Hernández y Yarrington, es decir, la forma en que van contando detalles, pormenores de cómo financiaron la campaña, cómo entregaban el dinero, quiénes eran sus cómplices, qué políticos estaban implicados en el narcotráfico, quiénes recolectaban el dinero sucio, cómo era la comunicación con los gobernadores y sus colaboradores”.

Así, encontró un sinfín de detalles impactantes conforme la investigación avanzaba, así como la corroboración de que “tanto Hernández como Yarrington no eran simples protectores del narcotráfico, sino que ellos mismos eran la mafia. Los expedientes junto con las declaraciones de testigos protegidos, fueron muy importantes, sin esto no se hubiera logrado un perfil claro de ellos”.

Cuando el periodista galardonado por el premio Rodolfo Walsh 2013 por el libro “Narcomex: historia e historias de una guerra”, por fin entregó el libro a su editorial, detuvieron a Eugenio Hernández, por lo que tuvo que regresar a “Los incómodos” para hacer un “añadido respecto a este suceso, porque sin esta parte no estaría completo el libro”.

YR