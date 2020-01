Un paseo por el Mar de Cortés

En un momento histórico para Sonora, el pasado jueves partió de Puerto Peñasco el crucero Astoria, para realizar un recorrido por las aguas del Mar de Cortés, mismo que permitirá a los visitantes conocer las maravillas que tiene el llamado “acuario del mundo”.

El Astoria lleva a 500 pasajeros, quienes durante 11 días recorrerán este cuerpo de agua, tiempo en el que conocerán poblaciones como Topolobampo, Mazatlán, Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Santa Rosalía, Guaymas y que culminará el 20 de enero en Puerto Peñasco, dejando una derrama económica por el orden de los 190 millones de pesos en tres viajes en Sonora; representando un detonante importante para el turismo y para la economía de esta región, sostuvo la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich Arellano.

John Dennis, vicepresidente de Cruise and Maritime Voyages, reconoció el potencial que tiene Sonora para traer cruceros como el Astoria, el cual realizará dos recorridos más, los días 20 y 31 de enero, además de que se contempla traer barcos más grandes en temporada de verano. “Esto es un plan de largo plazo para nosotros, estamos comenzando con esta temporada corta, y tenemos pensando en traer un barco más grande por más tiempo, y con más pasajeros, esto es un plan a largo plazo, nosotros si no pensáramos y creyéramos que Puerto Peñasco pueda ser un puerto de éxito para nosotros, no hubiéramos traído al Astoria, porque esto es inversión para nosotros, y es una inversión a largo plazo”, anotó.

El Astoria es un barco que cuenta con servicios como bares y salones, casino, salón de belleza, cine, jacuzzi, capilla, restaurantes, tiendas, ascensores, biblioteca, teatro, discoteca, spa, sala de juegos e internet, entre otros.

