Tras las bambalinas de los libros

La escritora italiana Alice Basso se ha convertido en un best seller peculiar, al centrar sus novelas en un personaje de la industria editorial: una escritora fantasma; es decir, esos redactores anónimos que escriben novelas, ensayos y demás textos para que otros los firmen, en ocasiones también llamados “negros”. Esta práctica es común, aunque inadvertida para muchos, incluso Alejandro Dumas fue señalado de utilizar un ejército de redactores anónimos para sus libros.

Los lectores conocieron a Vani Sarca con “El inesperado plan de la escritora sin nombre”, la primera entrega a la que ahora sigue “Escribir es un oficio peligroso”, ambos lanzados por Planeta. Vani es una outsider, con una profunda capacidad de observación que le permite meterse en la mente de otros para lograr escribir los libros. Por ello trabaja dentro de una editorial en la que le comisionan los casos más complejos: desde escritores con un bloqueo creativo hasta celebridades que no tienen tiempo para escribir sus memorias. Un trabajo extra en el que utiliza sus dotes de analista son sus colaboraciones con Berganza, un policía investigador. Para adentrarnos un poco más en el mundo de los libros de Alice Basso, platicamos con ella:

-La moda y la comida son dos íconos italianos reconocidos alrededor del mundo. Has dicho que cocinas mal, ¿qué tanto tuviste que sumergirte en ambos mundos para esta nueva aventura de Vani Sarca?

-Hice una investigación, ¡vaya si fue divertido! El mundo de la moda es una locura, tiene muchas caras. Me interesó en específico lo vintage, de la Europa en los cincuenta y sesenta. Era un ambiente mágico y épico. Pensaba en las divas de antaño y sus icónicos vestidos de gala, todos preparados de manera muy profesional, trabajados por los estilistas y sastres de la vieja escuela… Me imagino que ese escenario es todavía muy fascinante, y también se asocia mucho con uno de los mejores aspectos de la cultura italiana.

La comida es también un tema muy divertido. Últimamente en Italia ha existido un revival de la gastronomía: tenemos libros y programas de televisión, cómo la comida puede cambiar tu vida, la comida como arte… Al ser italianos la comida debe ser una parte central de la vida y la rutina diaria, porque, ya se sabe, la dieta mediterránea es de los legados más celebrados de Italia. Me río al pensar que el jitomate, ingrediente típico de la dieta italiana, viene de América. Como podrán imaginar, este libro es sobre todo una broma sobre esa exagerada importancia que le damos a la cultura de la comida.



-El primer y el segundo libro de la serie hablan de los escritores fantasma, algo que está en la industria editorial, pero que no se dice mucho fuera de ella. ¿Crees que ésa sea una de las razones del éxito, al hablar de un tema desconocido para muchos lectores?

-Usualmente a la gente a la que le gusta leer también le agrada saber cómo nacen los libros. Les apasiona enterarse de dónde saca sus ideas un autor, cómo se elige la portada, etcétera. Por supuesto saben muy poco del número de personas que trabaja “detrás de cámaras”, pero se interesan mucho una vez que les explicamos que a veces un libro es producto del trabajo en equipo. Cuando explicamos que algunos libros están escritos por completo por escritores fantasma… bueno, siempre dicen “¡Oooh!” y “¡Aaah!” y “Quiero saberlo ¡todo!”. Y entonces preguntan, ¿pero cómo alguien puede escribir tratando de ser otra persona sin perder la razón? Ése es justo el punto de mis libros.



-Vani recibe la invitación de escribir canciones, ¿cuánto hay de ti en esta parte?

-Mucho. De hecho, soy una gran apasionada de escribir canciones, desde adolescente. Me encanta escribir libros y canciones. También toco, cuando era más joven estudié saxofón, después lo dejé, pero empecé a cantar (estudiar un instrumento de viento funciona también para aprender a cantar). Actualmente canto y escribo canciones para dos grupos: uno acústico, country y blues; y otro totalmente femenino, eléctrico. Dato curioso: con esta segunda banda interpreto las canciones que Morgana escribe para Vani (del segundo libro en adelante Morgana escribe una canción por libro).



-Hablando de Morgana (la joven vecina de la protagonista), ¿consideras que este personaje llama la atención de los jóvenes lectores?

-Eso esperaba, pero no estaba segura, hasta que adolescentes empezaron a escribirme y decir que leían los libros y les encantaba el personaje. Son una maravillosa sorpresa. No imaginaba que mi libro podría interesarle también a adolescentes, pero parece que ellos son un gran público, interactúan mucho, están llenos de retroalimentación. ¡Tengo que agradecerle a Morgana por eso!



-Otro personaje que reaparece es Berganza, quien le da al libro un aire de novela policiaca. ¿Consideras al libro dentro del género, o es sólo una característica? También, ¿qué autores de novela negra consideras tu influencia?

-Me encantan las novelas negras, mucho, en especial las clásicas. No soy una escritora de novela negra, pero me gusta la idea de poder homenajear al género con citas y referencias. Berganza es mi manera de mostrar mi amor por Raymond Chandler y su Philip Marlowe, cuando escribí los libros decidí que tendría un detective así: con su gabardina, cigarros, su cara desgastada. Es un cliché, claro, pero uno de mis favoritos. Mis libros juegan mucho con los clichés y los estereotipos de la literatura; el personaje principal es una especie de Lisbeth Salander (de “Millennium”), su compañero de crimen (¿o debería decir de ley?) es tipo Marlowe, y trama policiaca no se debe tomar muy en serio. Pero todo funciona para sugerir una atmósfera típica que se podría encontrar y admirar en la literatura negra.



-Además de ser un libro sobre escritores fantasmas, también mencionas a escritores y sus libros. Creo que es una manera de invitar a los nuevos lectores para que conozcan más, ¿es a propósito, piensas en tu novela como una puerta a otras literaturas?

-La razón principal por la que empecé a escribir esta serie es exactamente para darme la posibilidad de hablar de los libros que me encantan. Cuando escribí el primero no estaba segura de que alguien lo leería. Lo escribí para mí, lo llené con citas claras y escondidas de mis libros favoritos, porque me encanta releer y ver esas referencias. Mi novela es una especie de caja llena con escenas y autores, el recuerdo de los libros que más he amado. Entonces se publicó el libro y la gran cantidad de referencias terminaron en las manos de los lectores. Me preguntaba cómo las reciben, porque podría parecer que soy una sabelotodo fastidiosa, pero su reacción fue sorprendente y empecé a recibir mensajes en los que lectores de todas las edades me decían que lo leyeron y les encantó. Claro, la gente que reconoce la mayoría de las referencias quizá encuentre un nuevo título que no han leído. Eso les hace ir y revisarlo. Eso es genial.

JA