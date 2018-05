Ser mamá después de los 40 años

La maternidad tardía se está convirtiendo en una nueva tendencia demográfica que está generado un auténtico movimiento social, tal y como se puede ver entre las famosas de Hollywood, como Kelly Preston, Salma Hayek, Julianne Moore y recientemente, Rachel Weisz; sin embargo, es importante recalcar que embarazarse después de los 35 años de edad es un tema delicado por lo que los especialistas señalan la importancia de mantener un cuidado delicado en cada una de las etapas de la gestación para evitar, dentro de las posibilidades, anomalías o posibilidades de pérdida.

De acuerdo con el doctor Francisco Hernández Mora, académico del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el embarazo en mujeres mayores de 35 años requiere de cuidados y asesorías más especializadas y oportunas para procurar una gestación sana y alejar toda posibilidad de nacimientos prematuros, por ejemplo.

Señala que si se tiene la intención de embarazarse y se rondan los 40 años de edad, es recomendable que la mujer se realice pruebas que permitan obtener un diagnóstico previo para detectar sobrepeso u obesidad o enfermedades como la diabetes para tomar acciones que eviten complicaciones en el embarazo.

“Conforme aumenta la edad también lo hacen los riesgos, uno de los más comunes o con mayores posibilidades es que el bebé presente Síndrome Down, para una paciente de 30 años el riesgo o la posibilidad es de una en mil y en una mujer de 40 años es de una en 100. Otro riesgo es que los óvulos son más grande y también tienen más dificultades para ser fecundados”.

El doctor Francisco Hernández puntualiza que antes de alarmarse y tomar cualquier decisión, es importante acudir con los médicos para evaluar la situación y así acatar tratamientos o acciones que permitan el desarrollo favorable del embarazo.

El especialista aconseja que para una mujer deseosa de embarazarse, siendo o no mayor de 35 años, es importante cuidar el peso y no presentar obesidad ya que este es otro factor que complica la gestación.

Señaló que hay un chequeo llamado preconcepcional que permite descartar la presencia de diabetes crónica, corroborar que la mujer no sea hipertensa o con tendencia desarrollar insuficiencia renal crónica. Agregó que “cuando la paciente ya se embarazó y tiene más de 35, no todo es negativo, no hay que preocuparnos, mejor ocuparnos e inmediatamente acudir a consulta”.

Kelly Preston. Lista para la maternidad a los 47 años. AFP/Archivo

Beneficios de la maternidad tardía

Según un estudio elaborado por la University College London se encontró que los beneficios emocionales son:

• Los hijos de mujeres mayores de 40 tienen una mejor salud física y emocional debido a un mejor cuidado y atención que reciben, comparados con los hijos de madres en los 20.

• Casi un tercio de los niños es menos propenso a ser ingresado en un hospital antes de los tres años de edad.

• El desarrollo del lenguaje de niños con madres más maduras es mejor, y; los conflictos entre padres e hijos se reducen a mayor edad de la madre.

*Según los autores del estudio, esto se debe en parte a que las madres mayores tienen más recursos económicos, experiencia y estabilidad que las madres más jóvenes.

Ácido fólico, la base

Hernández Mora recalca la importancia de tomar ácido fólico al menos tres meses antes de la concepción si es que es un embarazo previsto; agrega que también es necesario consumirlo durante la gestación, pues reduce malformaciones en el bebé hasta en 60 por ciento.

Añadió que “hay estudios que se hacen a las 12 semanas de embarazo para la medición de las arterias uterinas, para ver si no hay riesgo de preeclampsia, estos son marcadores de riesgos especiales; a las 22-24 semanas se puede realizar nuevamente, además de ecos. La ventaja es que hay estudios que a las 11-12 semanas la paciente se puede hacer estudios de sangre para tener 99% de seguridad si hay algún problema de cromosomas”, finaliza.

Cuidados

• Comer alimentos saludables y nutritivos, incluidos los que contengan ácido fólico, como el jugo de naranja, legumbres, frutos secos, cereales y verduras de hoja verde.

• Mantener un peso saludable.

• Hacer ejercicio moderado; pero antes consultarlo con el médico.

• No beber alcohol, no fumar y no consumir drogas.

• No tomar ningún medicamento, incluidos los naturales, sin consultar antes a tu médico.

El hombre también

El doctor Francisco Hernández Mora destaca que la edad avanzada o más adulta en los hombres también es un factor a considerar para procurar embarazos sin tantos riesgos, pues con el paso de la edad los espermatozoides también pierden vitalidad.

“También el hombre puede tomar ácido fólico para mejorar la capacidad espermática. Entre más viejos los espermatozoides también hay posibilidad de problemas”.