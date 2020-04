Que no se te escape el sueño

La ansiedad, la incertidumbre y el estrés por el confinamiento que se vive en estos momentos con la intención de evitar propagación y contagio del COVID-19, pueden hacer que perdamos el sueño, durmamos mal o caigamos en el horrible insomnio que nos pondrá de malas y estaremos irritables.

Es por eso que a continuación te damos algunos tips o recomendaciones para poder dormir mejor en esta difícil época que se vive a nivel mundial.

Durante las diferentes fases de descanso, los tejidos del cuerpo crecen y se reparan, la hormona del crecimiento, responsable del desarrollo del cuerpo, se segrega y la energía del cuerpo se restaura.

Por ello, dormir lo suficiente, y mínimo ocho horas, es fundamental para la salud y bienestar si lo haces adecuadamente. Dormir mal genera perjuicios a la concentración, a la atención y en el estado de ánimo de una persona.

FIJA UNA RUTINA

ESPECIAL

Es importante crear una rutina aunque no salgamos de casa y aunque estemos encerrados a cuatro paredes, con un horario establecido para ir a la cama y para despertarte, con la obligación de cumplirlo, de esta forma no se alterará el ciclo de sueño. Desde la hora de despertar, desayunar, hacer ejercicio, trabajar en caso de cumplir con el home office, convivir y jugar con tu familia, hasta la hora de tomar los alimentos, todo debe tener un horario fijo para no crear ansiedad.

CUIDA TU CUERPO

ESPECIAL

Hacer ejercicio mediante las aplicaciones que ofrecen rutinas en vivo o por video, o bien estableciendo tus propias rutinas de ejercicio, te ayudará a liberar tensiones y a gastar energía y cansarte; sin embargo, es importante no hacerlo por lo menos tres horas antes de dormir, ya que a corto plazo tiene un efecto activador. Recuerda hidratarte antes, durante y después del ejercicio y así te mantendrás saludable.

EVITA TRABAJAR EN CAMA

ESPECIAL

Leer, comer, ver televisión o utilizar la computadora sobre tu cama hacen que la fatiga crezca durante el día y le des mayor importancia a una siesta, lo cual afectará al sueño por la noche. Por eso se recomienda que se le dé al descanso un espacio y un horario exclusivo y que todas las actividades mencionadas las hagas en otro sitio, como la mesa o un escritorio que hayas habilitado previamente.

CENA LIGERO

ESPECIAL

Por la noche, evita comer demasiado o muy pesado, además de los estimulantes como café, chocolate y té con cafeína, ya que tener el estómago lleno y estar satisfecho totalmente antes de dormir, no dejará que descanses como se debe y podrías padecer insomnio, malestares estomacales o bien, despertar con pesadez, ya que no habrás digerido bien la comida y no tendrás un día productivo al despertar.

NO TE SATURES DE " FAKE NEWS "

ESPECIAL

A través de las redes sociales se publican datos sobre el coronavirus minuto a minuto, pero muchos de estos no están verificados y son “fake news”; incluso todos esos audios, imágenes o videos que llegan a través de mensajes de WhatsApp o Facebook. Está bien que busques saber sobre el estado de la pandemia, pero no lo hagas antes de acostarte, ya que se puede generar una ansiedad que transtorne tu descanso.