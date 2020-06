¿Por qué vamos perdiendo la lucha contra el cambio climático?

El cambio climático es una realidad que nos afecta de manera global. Es una consecuencia directa de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera ocasionada por la quema de combustibles fósiles y la deforestación masiva, lo que a su vez es efecto de un sistema insostenible que depende de la explotación de los recursos humanos y naturales.

Los acuerdos internacionales en pro del medio ambiente han dejado mucho que desear y han planteado objetivos cómodos y poco ambiciosos. En las agendas políticas nacionales, los intereses alternos se preponderan sobre las necesidades del pueblo. Una de las más grandes aberraciones del discurso del cambio climático es el percibirle como “el gran igualador”. El término implica que este no discrimina entre razas, posición socioeconómica o género, cuando la realidad es que el cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos por igual.

El cambio climático traerá consigo sequías, inundaciones, y escasez de agua y alimentos. Las personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos disponen de peores condiciones de partida y menos recursos para soportar la transición, y serán las que más sufrirán. Mientras tanto, el 10% más privilegiado, responsable de la emisión de aproximadamente el 50% de los contaminantes, se verá afectado en mucha menor medida.

Hemos tardado décadas en tomar en serio este fenómeno, gracias al financiamiento de estudios negacionistas por parte de las mismas empresas contaminantes y a gobiernos obsoletos que se rehúsan a tomar parte en el debate mientras subsidian combustibles fósiles y pactan con transnacionales. Aquellos con el poder de revertirlo no lo harán. La clara relación entre la desigualdad y el cambio climático requiere que la conversación gire en torno a la justicia y derechos humanos, y que las voces que la discutan sean las de los principales afectados.

Carmen Sofía Vergara Iterián

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King

ECOS DEL DEBATE

La participación ciudadana contribuye al cuidado del medio ambiente

Cuando se habla de participación ciudadana acostumbramos reducir el concepto a la acción de ir a votar para elegir un representante, sin embargo, es la forma en cómo nuestras acciones, tanto individuales como colectivas pueden hacer una diferencia en nuestro entorno. Nuestras acciones del pasado nos han llevado a un punto de no retorno donde es indispensable que todas y todos pongamos de nuestra parte para modificar hábitos de consumo y reducir el desgaste medio ambiental.

Shelsea Mendoza, Voluntaria Mar Adentro

La participación ciudadana es de los elementos más importantes para dar voz y hacer notar problemas que, en muchas ocasiones, se pasan por alto. En cuanto a la ecología tenemos dos opciones: actuar por nuestra cuenta, recogiendo basura, creando menor cantidad de desechos así como utilizar los instrumentos de participación ciudadana donde, si el problema por contaminación es grave en tu colonia, puedes llevar la problemática para que se le dé solución desde el municipio o a nivel estado.

Kimberly García, Voluntaria Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Caminando con la realidad

Entrevista a Amparo Martínez

María Amparo Martínez es una mujer entusiasta y analítica que ha dirigido su carrera en Bilogía y Ecología hacia el desarrollo sustentable como Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Así misma ella se define como “una mujer científica de izquierda”, algo que para ella conlleva ser “adicta a la realidad”.

“Soy adicta a la realidad, esto quiere decir que esto me aleja de los dogmatismos pero me hace ser autocritica, siempre trato de ser objetiva conmigo y con los demás. Me es ajeno pensar que todo es bueno y maravilloso, y que lo único bueno es todo lo que yo tengo, lo que yo pienso, lo que yo hago. Al mismo tiempo he perseguido apasionadamente muchas causas, he perseguido esas causas con mucha convicción pero siempre tratando de sopesar que vamos haciendo bien y siempre ser tolerante con los demás, pero también tener muy claros los objetivos hacia los que voy.”

En lo personal y lo profesional, Amparo tiene cercanía con las generaciones más jóvenes, a las que describe como curiosas y valora como cualidad el que sean personas críticas con quienes pueden construir conocimiento en conjunto, y diferentes maneras de explicar las cosas.

“Yo creo que hay mucho que hacer y compartir con los jóvenes. Me encanta que me den nuevas ideas o que de pronto vean el repensar algo que yo había visto de cierta manera con un cuestionamiento o alguna cosa así. Lo que más me gusta de los jóvenes es el entusiasmo, la curiosidad, pero lo que más me gusta es que no pierdan la frescura de hacer las cosas porque es lo que quieren hacer.”

Como líder, Amparo pone en práctica el principio de transversalidad para enriquecer las ideas, y que cada persona aporte lo mejor de sí. “En políticas públicas tienes que considerar muchas cosas más allá del conocimiento o la verdad científica. Puede ser que tengas la mejor fórmula, el mejor planteamiento para como se hace algo, pero que eso sea absolutamente inviable En eso me ha ayudado ser tolerante pero ser realista, porque es buscar que las políticas públicas apunten hacia donde deben de caminar, pero utilizando los instrumentos que sean viables.”

“Estando en un tema como cambio climático dices, por favor por qué estamos toda la humanidad ante un riesgo por qué no cerramos todas esas petroleras, industrias eléctricas, cementeras etc. No se hace así porque hay otras cosas, no las tenemos que aceptar sobre todo cuando somos jóvenes, pero tenemos que aprender a manejarlas cuando estamos en puestos de responsabilidad, porque si no, sería el estar golpeándose unos con otros sin poder caminar. Tienes que buscar, el ir caminando hacia las metas que quieres lograr, pero con unas políticas públicas que tomen lo que hay en la sociedad en ese momento para ir avanzando hacia esos objetivos.”

“Creo que esta frase de ‘Hay que ser realista y pedir lo imposible’, aplica para los jóvenes. Son procesos, pero creo que los jóvenes están capacitados y tienen muchas más posibilidades de información y formación que le permite ver esas cosas. Está tocando vivir una época llena de retos ambientales, pero también es cuando más instrumentos hay para resolverlos”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“No se metan a las causas con rabia, métanse con energía, alegría entusiasmo y convicción de que hacen lo correcto, y de que lo van a lograr mientras más gente puedan convencer de hacer lo mismo. Cada vez hay que encontrar más gente con quienes pueden coincidir, qué cosas pueden hacer y qué cosas quieren lograr, es una experiencia en la vida que vale mucho la pena.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

ELAW

La Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW por sus siglas en inglés, ayuda a las comunidades a proteger su derecho a la preservación de ecosistemas. Está integrada por profesionales de la Ciencia, el Derecho y defensores del medio ambiente, quienes brindan asesoría jurídica a las personas.

En 1989 se reunió un grupo de 10 abogados quienes decidieron enfrentar los diferentes problemas ambientales desde el ejercicio del Derecho. Su visión se extendió hacia diferentes comunidades cercanas a Oregón en Estados Unidos, posteriormente abrieron sus recursos intelectuales a diferentes partes del mundo, elaborando estrategias de mayor impacto. Al día de hoy participan más de 300 abogados y abogadas en 80 ciudades del mundo.

Diez notas positivas

México forma parte de la investigación de la vacuna contra la COVID-19. La Opera de Barcelona ofreció un concierto para plantas. Científicos en Perú desarrollan prueba de 40 minutos para detectar coronavirus. Planean incluir materia de Filosofía en educación en México. Empresa italiana compartió a México código de prototipo para ventiladores mecánicos. Se esperan en septiembre resultados de vacuna contra COVID-19 en Reino Unido. Guadalajara encabeza el ranking de ciclociudades en México. Epidemiólogos alemanes apoyarán a México en el combate del COVID-19. Abrió en Guadalajara un café-galería ciclista. Cineastas mexicanos abren fondo de apoyo para trabajadores de producción cinematográfica.

Mar dentro propone

Para leer…

“Economía verde en México” de Sergio Medina.

Para saber…

195 países firmaron el Acuerdo de Paris para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.