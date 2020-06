En psicología siempre se tiene presente, que niñez es destino, es una frase que está para recordarnos que sea como sea, en la niñez construimos gran parte de lo que vamos a utilizar de adultos, como nuestro carácter, sentido del humor, el que tanto confiamos en los demás, no importa si es para bien o mal, todos los humanos vamos a usar las experiencias que nos den de pequeños para así aprender del mundo y ese aprendizaje es algo que no tan fácil vamos a dejar de lado.

Como en el enfoque del psiquiatra Piaget, el nos habla de la niñez como un momento de construir carreteras para llegar a muchos lugares, el problema con esto es que una vez que existe este camino, ya no es posible destruirlo, solo nos queda hacer nuevos caminos, pero si no tenemos cuidado, siempre podremos volver a los originales.

Por esto no es sorpresa que hace varios años las personas tomaran en cuenta a los niños como personas y no como muñecos de trapo que se ven inafectados por la vida, si nos dedicamos a dejar de lado a los niños, invalidar sus sentimientos, hacerles sentir que no son libres, o darles experiencias que no son acorde para su edad, como trabajos intensivos, que experimenten fatiga del esfuerzo que hacen entre otras cosas, lo único que vamos a crear es un futuro lleno de adultos que no saben relajarse, que se ven condicionados al trabajo para sentirse como personas que valen la pena, tendremos adultos que no saben confiar en los demás porque ven a todos como un posible explotador o explotados.

No seamos ciegos a esta clase de situaciones, no apoyemos industrias que por unos pesos destruyen lo que representa un niño, ya que ellos son los verdaderos dueños de nuestro futuro.

Mariana Lares

ECOS DEL DEBATE

Las y los jóvenes deben contribuir al buen desarrollo de la niñez

La niñez es considerada como la etapa más importante de la vida; se adquiere la mayoría de las habilidades que el individuo desarrollará a lo largo de su vida. Por esto, es sumamente importante que en este periodo se favorezca y priorice un desarrollo integral.

Fátima Vallejo, Participante Mar Adentro.

El buen desarrollo es aquel que alimenta la creatividad, los sueños locos, la confianza en sí mismo y la libertad, escuchemos atentos y aprendamos el valor de la sorpresa, del descubrimiento espontáneo de las cosas cotidianas. Nosotros ya entendimos que el mundo no es constante y la tragedia de cargar con estereotipos que para otra generación eran ley, ya sabemos que nada permanece y cuando algo se ha aprehendido ya es otra cosa, dejemos a niñas y niños ser completos en su presente.

Elisa Sandoval.



Si he sido capaz de iluminar una sola infancia triste, estoy satisfecha.

Astrid Lindgren, escritora sueca.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Lo gratificante de transformar vidas

Entrevista a Martín López

Martín López es una persona que creció es una familia que compartía el valor del trabajo, ahora como Director de CODENI AC contribuye a la niñez digna en Guadalajara. “Tengo de una historia de vida complicada, pero creo que las circunstancias que se me fueron presentado me han dado la oportunidad de resignificarla, de estar hoy al servicio de las personas. Me veo como una persona que se ha propuesto metas y con base en el esfuerzo las ha logrado, y que no deja de soñar, quiero seguir construyendo, transformando.”

La honestidad y la transparencia son valores que acompañan a Martín desde edad temprana. Afirma que decir la verdad es una cualidad que mejora la comunicación con las personas con las que convive.

La experiencia temprana de trabajar con adolescentes abrió en Martín el gusto por acompañar a esta población a partir de conocer sus cualidades. “Existe la fortaleza física, espiritual, y emocional para atreverse a hacer esos cambios. Lo más valiosos es eso, el deseo de transformar la realidad y es un impulso muy fuerte para ellas y ellos. En mi vida en CODENI veo que cuando acompañamos ese deseo de transformación, cuando sabemos escucharlo desde la visión adulto centrista, cuando sabemos interpretarlo y aceptarlo, podemos hacer que ellos lleven a una realidad lo que ellos y ellas están observando.”

Como un líder que trabaja de cerca con la juventud, Martín ha aprendido del reto que implica adaptarse a los cambios constantes. “Ya no es el mismo perfil en cuanto a forma de ser y de pensar de los niños que yo acompañé hace diez años igual con los jóvenes. El reto para Martín es y sigue siendo siempre estar abierto a nuevas propuestas, a nuevas ideas para que impacten de manera externa. Sí hubo un momento donde fue doloroso para un servidor creer que todo iba a ser diferente, que todo lo creado en CODENI iba a caer, pero en realidad no. Fue aceptar el cambio, fue aceptar las nuevas ideas y aceptarlas a una nueva misión y visión que nos impulsara.”

Uno de los cambios más importantes fue la entrada de la contingencia por COVID-19, ello representó buscar una forma más inmediata de contribuir a las familias cercanas a la Asociación.

“Veíamos la necesidad de las familias, al menos el perfil que acompaña a CODENI, niños, niñas, hijos de vendedores informales, no estaban laborando. Entonces nos aventamos a entregar despensas, hicimos la campaña en el equipo, creamos el concepto, buscamos la manera de la que nadie se expusiera saliendo a las calles. Lo que ha acontecido en este tema es no solo dar despensas, es transmitir el mensaje de esperanza y que supieran que no están solos y que hay personas que los están acompañando. Estamos agradecidos por la respuesta de la sociedad que lo hicieron posible, nosotros fuimos el medio, sin las voluntades tapatías no hubiéramos hecho nada.”

Para Martín, empoderar a la niñez es un paso muy importante para el futuro. “Creemos que se puede superar cualquier situación adversa en la vida a través que las personas crean en sí mismas, que sean agentes de cambio, y nuestra herramienta es esa, generar habilidades que les permitan percibirse como sujetos, no como objetos, empoderados y empoderadas, para trasformar sus vidas.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Nunca dejen de soñar, los sueños son el motor de la vida, lo que nos impulsa a seguir adelante. Cuestionen su realidad todo el tiempo, que se den cuenta que es lo que pueden transformar de la sociedad, que busquen las estrategias ecológicas, es decir, que sean buenas para todos ellos y ellas. Que transformen la sociedad de una manera que sea justa para todos”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Malala Yousafzai

Su lucha por la educación para la niñez se hizo famosa a nivel mundial cuando en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. Malala escribía en un blog con ayuda de un intermediario de la BBC donde daba testimonio de las prohibiciones a medios de comunicación, música, educación para niñas e incluso la destrucción de las escuelas en la región.

Su constancia y determinación hicieron posible reivindicar el derecho a la educación. Su mensaje de paz y educación han trascendido en diferentes partes del mundo, haciendo su cita más famosa “Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución”

Diez notas positivas

La FIL Guadalajara recibió el premio Princesa de Asturias, Comunicación y Humanidades 2020. Científicos japoneses desarrollan textil que destruya microbios y virus. La mexicana Yalitiza Aparicio inicia como columnista en pro de la causa indígena. Encuentran fósiles marinos en áreas protegidas de Bolivia. Empresa italiana compartió a México código de prototipo para ventiladores mecánicos. Antropólogos encuentran la más grande y antigua estructura maya en Tabasco. Personal médico que ha combatido COVID-19 recibió premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Bélgica usa robot para prevenir contagios de COVID-19. Destilerías sudamericanas cambian su producción a antisépticos. Casa de moda francesa ofrece clases de ballet gratis en línea.

Mar dentro propone

Para leer…

“El principito” de Antoine de Saint-Exupéry.

Para saber…

De acuerdo con Save the Children, 262 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación.

Para conocer…

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el trabajo infantil.