Más allá de las palabras

Hablas correctamente cuando tu lengua puede transmitir el mensaje de tu corazón John Ford

Desde infantes se nos ha hablado de la importancia de las palabras, con el tiempo asumimos que hablar es muy sencillo, y que al decir lo que pensamos siempre logramos que nuestro mensaje sea entendido por los demás, y pocas veces nos detenemos a ser autocríticos con nuestra forma de hablar. Al mismo tiempo, en los seres humanos se encuentra una valiosa variedad de estilos y formas de expresarse que pareciera que no hay una única forma correcta de hacerlo.

Algo que nos parece tan cotidiano como comunicarnos, retoma su importancia en los significados que se atribuyen a las palabras, lo cuales están sujetos a la entonación y expresiones corporales que acompañan cada frase. Claro, no se puede quedar de lado la expectación con la que diferentes públicos aguardan nuestro discurso, no importa si se trata de un aforo de cientos de personas o nuestras conversaciones más cercanas, debemos de ser conscientes de nuestra capacidad de persuasión para ser capaces de distinguir entre aquello que aporte a su persona, y lo que puede generar barreras en su escucha dejando nuestro mensaje intacto, sin el impacto deseado.

Por ello, algo que parece tan invisible como la comunicación debe ser manejado siempre con responsabilidad. Todas las ideas que salen de nuestros labios deben ser siempre pensadas y analizadas para lograr el objetivo buscado, y un entendimiento basado en la empatía.

En especial, a este año nuevo que inicia, podemos tomar este propósito desarrollarnos como seres capaces de expresarnos con un alto nivel de empatía y con la mejor disposición a que nuestras palabras, sanen, reconforten, y motiven a todos quienes nos escuchan. Puesto en práctica, se podrán guiar nuestras acciones con un liderazgo que mejorará nuestras relaciones y reflejará lo mejor de nuestras emociones para evitará conflictos; aprenderemos a hablar y al mismo tiempo a escuchar.

Alejandra Nava

ECOS DEL DEBATE

La correcta comunicación impulsa el desarrollo humano

Las habilidades comunicativas tienen un impacto en todos los ámbitos, desde el profesional y académico hasta las relaciones intrapersonales. Basta con echar un vistazo a las personas más exitosas y a los líderes mundiales, que se caracterizan por ser excelentes comunicadores. La comunicación es una habilidad de la que nadie puede prescindir, sobre todo en un mundo tan interconectado como el nuestro que brinda tantas oportunidades para expresarse. Mejorar tu comunicación es una de las mejores inversiones que puedes hacer.

Celene Mendoza, Voluntaria Mar Adentro

Al expresarnos debemos tener la confianza de la persona a la que estamos contándole cómo nos sentimos, pues al final, dar nuestra opinión es abrirnos ante los demás. Sentir que no somos escuchado imposibilita el flujo de comunicación que permite conectar con nosotros mismos y con aquellos con los que nos relacionamos. El desarrollo humano es crecer como persona, explorar nuestras capacidades para desarrollarlas al máximo y tener a alguien con quien poder contar es un gran privilegio que no debe ser desperdiciado.

Estefanía Hernández, Voluntaria Mar Adentro

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La magia de inspirar

Entrevista a Pamela Jean

Pamela Jean es una comunicadora que, a través de la persuasión oral, busca que las personas encuentren su voz y comuniquen de manera asertiva y con confianza lo que tienen que decir para el mundo. Le gusta salir de su zona de confort, tiene la curiosidad de que hay después y siempre está enfocada en su auto desarrollo para compartir sus aprendizajes “soy una persona en constante crecimiento, me encanta cuestionar mis propias creencias, cuando creo que ya tengo todas las respuestas me gusta cambiarme todas las preguntas no me gusta luchar contra la gente, no me gusta competir hacia fuera, pero me gusta estar en competencia saludable hacia dentro”.

Está comprometida en compartir los concejos que le ayudaron a crecer como persona a lo largo de su vida, y entre los valores que la guían a cumplir con su propósito de ayudar a las personas se encuentra la congruencia “el valor que considero más importante es la congruencia, de nada serviría que yo fuera muy elocuente, que pregonara incluso las herramientas de comunicación y estos valores de la congruencia y de la persuasión, si no empezara por mí misma, entonces todo lo que yo promuevo son herramientas empezaron por servirme a mí, y después me di cuenta que también podían ser útiles para otras personas”.

Para Pamela los jóvenes son la muestra de un futuro cambio, con las cualidades de cuestionarse e investigar sobre todo lo que les rodea “son irreverentes, pero con causa, son rebeldes con causa, una de las más grandes cualidades de la juventud es esta necesidad o esta pasión por diferenciarse, por independizarse, por no querer seguir patrones, por cuestionarse las cosas sin embargo, si no lo hacemos de forma consciente, con una causa, una misión de nada sirve alborotarnos, de nada sirve cuestionar y de nada sirve hacer las cosas distintas si no tenemos un para qué y si ese para qué no sirve para iluminar el camino de alguien más de nuestra propia sociedad, entonces nuestro brillo no sirve para nada”.

Considera que todas las personas tenemos algo que decir, algo que podría lograr un cambio y sobre todo el reconocer como personas que cuando se tiene un equipo podremos magnificar esa voz y esa visualización de una cuestión contemporánea “todos tenemos la posibilidad de contactar con nuestra luz y después proyectar esa luz y utilizarla para iluminar el camino de alguien más, una de las partes más importantes del liderazgo es la capacidad de inspirar, para poder inspirar uno tiene que ser muy hábil para comunicar aquello en lo que cree, aquello que lo apasiona, moviendo las emociones de las demás personas para que esas personas se quieran sumar a tu causa al final juntos podemos lograr mucho más de lo que podríamos lograr solitos”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Lo que hacen, es profundamente valioso para nuestra sociedad, que me consideren una aliada, porque lo que yo hago también es eso, es darle a la gente herramientas para poder cuestionar todos aquellos procesos e ideas que nos han sembrado desde que estamos pequeños o incluso desde los inicios de esta sociedad mexicana que son limitantes, nos han vendido que tenemos que competir entre nosotros y aplastarnos para poder crecer y me encanta que ahora ellos entiendan que deben hacer equipo que podemos crecer juntos, que colaborando llegamos más lejos y que debemos migrar de una cultura de manipulación a una cultura de persuasión, así que sigan creyendo en sus sueños vamos juntos, vamos para adelante y vamos a poder cambiar esta sociedad para bien y vamos mar adentro”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey es una mujer, nacida en Misisipi en 1954, que ha trabajado en diferentes medios, en los cuales, con su manera intima de hablar, su compromiso social y ético la han reconocido en diferentes medios como “la reina de todos los medios”.

Ha tenido un gran éxito en las diferentes empresas y marcas que ha lanzado, debido a que no busca el escándalo o ser reconocida por un rumor, sino por su ética y búsqueda de la verdad a un nivel humano; razón, por la cual, los artistas que han colaborado con ella nunca la rechazan.

Inició en el mundo de la comunicación como reportera y después de tener un espacio como conductora en el programa People Are Talking y mostrando su talento como tal inició con diferentes proyectos en televisión, prensa y cine.

Además de crear estas numerosas empresas, Oprah tiene un gran interés por las cuestiones culturales, de fondo humano como es la lectura, superación personal, altruismo y la espiritualidad. En 1991 llevó a cabo una campaña a favor de la creación de una base de datos de pederastas a nivel nacional transformándose esto en la ley conocida como Oprah-Bill ya que sucedió bajo la presidencia de Bill Clinton, además impulsa la fundación que lleva su nombre y dona millones de dólares para que jóvenes sin recursos puedan seguir estudiando.

Diez notas positivas

El documental mexicano “Familia de Medianoche” está en la lista de preseleccionados para nominación al Oscar. Se completará la Décima Sinfonía de Beethoven gracias a la inteligencia artificial. Se mostrará el 28 de abril de 2020. Se descubre en Chichén Itzá una mesa de piedra con grabados de cautivos y cánticos perteneciente a los mayas. Alumnos de Conalep Silao ganan Torneo Mundial de Robótica en China. Alain Nogaret crea microchip que responde de manera similar a los circuitos neuronales. Una empresa China lanzó los zapatos “GPS Dokodemo Shoes” diseñados para personas mayores con alzheimer y demencia. En Jalisco se aprobó la reconstrucción mamaria para las mujeres sobrevivientes al cáncer. Mexicano Mixteca gana el Premio Ambiental Goldman por su Asociación Civil de reforestación. El bailarín Isaac Hernández fue ovacionado en el Kremlin International Ballet Festival. La empresa ÉCHALE creó la primera comunidad de casas impresas en 3D para las familias en situación de pobreza extrema.

Mar adentro propone

Para leer…

“La magia de la Persuasión” Pamela Jean.

Para conocer…

Woodrow Wilson (28° Presidente de los Estados) tiene el récord del mayor número de discursos pronunciados ante el Congreso con un total de 26.

Para saber…

Se presenta el 22 de diciembre la obra de teatro familiar “La musa de los juguetes” en centro cultural San Rafael, Guadalajara.