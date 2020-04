Mantén tu coche en buenas condiciones durante la cuarentena

El aislamiento voluntario puede convertirse en una oportunidad para darle el cuidado necesario a diferentes cosas, entre ellas nuestro auto. Y es que al estar tanto tiempo en el hogar con tu vehículo estacionado, este puede ser el momento adecuado para observarlo de manera detenida y lograr identificar algunos problemas antes de que estos sean peligrosos.

Es por eso que te daremos algunas recomendaciones, para que detectes detalles en tu coche y le des el mantenimiento que se merece.

*Revisa los niveles: Es importante abrir el compartimiento del motor y verificar que los niveles estén correctos. Fluidos como: anticongelante, aceite de motor, líquido de dirección y líquido de frenos, son fácilmente monitoreables, gracias a que todos cuentan con una indicación del nivel correcto que deben tener para el buen funcionamiento del automóvil. Si ves manchas en el piso o notas un nivel bajo de fluidos, puedes rellenarlos con las indicaciones del manual, si detectas alguna fuga, será mejor llevarlo al mecánico.

Sin humedad. Si no puedes dejar tu coche resguardado, puedes colocar material anti-humedad en su interior para evitar malos olores. ESPECIAL

*El estado de los neumáticos: Las llantas son como los zapatos de tu vehículo, y es importante que se encuentren en la mejor condición posible. Para verificar el buen estado de los neumáticos, es necesario cerciorarse de que no tengan ningún elemento extraño incrustado, como clavos u otros elementos. También se debe revisar que no existan laceraciones o un efecto de “resequedad”, que pueden indicar que la llanta ya no tiene vida útil. Por último, que no tengan un desgaste disparejo, pues esto puede indicar que el vehículo está mal alineado o que la presión no es la correcta. El llenado de aire debe estar al máximo recomendado por el fabricante, para que cuando vuelvas a usarlo normalmente revises su presión nuevamente.

*La limpieza es importante: En estos tiempos será necesario incluir en el mantenimiento de tu coche una limpieza para desinfectar las superficies de mayor contacto. Volante, palanca de cambios, paneles de puertas y otros espacios, deberán ser tratados con productos de limpieza dedicados y con un bactericida dentro de su composición. Es importante que el producto no contenga elementos abrasivos como el cloro, pues pueden causar deterioro al automóvil. Si se carece de este elemento, se puede crear uno a base de agua, jabón neutro y desinfectante, para ser aplicado con un atomizador y un trapo húmedo.

*Revisión de funcionamiento: Prende tu vehículo y déjalo en ralentí y pon atención si existe algún ruido raro. También revisa que todas las luces funcionen de manera correcta, así como el freno y elementos eléctricos. Puedes mover tu auto escasos cinco centímetros hacia adelante y luego de reversa a la posición donde estaba, de esta forma se cambian los puntos de apoyo. También es muy importante, no dejes tu auto sin gasolina o en la reserva, ya que la evaporación podría jugarte una mala pasada, además de que el depósito podría dañarse al no contar con líquido. Y recuerda también que la batería se puede convertir en un dolor de cabeza si no enciendes tu auto, pues corre el riesgo de descargarse. En este caso, antes de que sea un problema, se recomienda echar a andar tu auto cada cuatro días durante cinco minutos al menos.

Desactívalo. El freno de mano puede ser destensado cada tercer día, pero si tu auto se queda en la cochera, es mejor no usar este freno. ESPECIAL

*Inspección física y frenos: Da una caminata alrededor de tu vehículo y verifica todos los desperfectos físicos que puede tener. Haz énfasis en la parte baja del coche y si ves alguna abolladura importante o elemento humedecido, será mejor llevarlo (de ser muy urgente salir) a una revisión por un especialista. También debes palpar cables y mangueras y si notas que el recubrimiento exterior es quebradizo, deberás aislar o reemplazar dichos componentes. Al estar detenido, lo más recomendable es que bajes un poco las ventanas, para permitir la ventilación del interior y que las gomas no se resequen o queden pegadas al vidrio. Si no puedes tenerlo resguardado en una cochera, usa un vaso con material anti-humedad, como arroz crudo, para evitar el mal olor también. Por último, si el coche está completamente quieto, lo más recomendable es destensar el freno de mano cada tercer día, desactivarlo poniendo tu pie en el pedal del freno y luego de unos minutos volverlo a poner.

Llevar a cabo esta serie de recomendaciones no lleva mucho tiempo, pero si pueden hacer una gran diferencia en el mantenimiento de tu automóvil, pues puede evitar que un problema se agrave, aumentando la posibilidad de avería cuando más lo necesitas.