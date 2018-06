Lo mejor del Suplemento Autos del 9 de junio

Prueba de manejo

Esta semana en la portada del Suplemento Autos, presentamos la Dodge Durango R/T 2018, que sin pena alguna ostenta un V8 HEMI de 5.7 litros y 360 caballos, conectados a las ruedas traseras por medio de una transmisión automática de 8 relaciones. El resultado d enuestra prueba de manejo es el esperado: una de las mejores de manejar de su segmento y de las más veloces.

El diseño, por su parte, es agresivamente atractivo. No es una camioneta bonita, pero sí impone. Los rines 20 pulgadas de diámetro con un gris denso, la posición adelantada de las llantas típica de la tracción trasera, las entradas de aire en el cofre, los faros oscurecidos y las amplias agallas en fascia y parrilla le dan un congruente aspecto de chico malo.

Motores

Muchos tenían sus dudas cuando Ferrari anunciaba que sustituiría su V8 de aspiración natural por uno que se asistiría de una turbina para mejorar su desempeño. Hoy, con una fórmula ya probada y con todavía mejores prestaciones que en aquel entonces, la máquina de doble turbocompresor sigue cosechando galardones, al llevarse premio International Engine of the Year Awards en su edición 2018.

El brioso corazón que monta el nuevo 488 Pista también ganó en las categorías Best of the Best (mejor de lo mejor); Performance Engine (motor de alto desempeño) y la de cilindrada de 3.0 a 4.0 litros. Ferrari también ganó en el rubro de Motor Nuevo (New Engine), pero con el V12 de 6.5 litros que lleva el 812 Superfast. En la votación participan 68 jueces internacionales, y el único que participa en el ámbito mexicano es Sergio Oliveira, colaborador de EL INFORMADOR quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el ramo automotor. Lee la lista completa de los campeones por categoría en la edición impresa.

Industria

Las marcas coreanas han sido inobjetablemente bien recibidas en México. Hyundai ya se encuentra en la décima posición en ventas en un mercado mexicano al que apenas llegó hace cuatro años y, aunque el panorama local no es el más alentador, piensa seguir expandiendo su oferta de productos para seguir creciendo y solidificando la marca, esta vez incursionando en los vehículos comerciales con su nueva van Starex.

La camioneta llega a competir directamente con las “gigantes” del segmento, Nissan Urvan y Toyota Hiace, y con el resto de la abundante oferta: Volkswagen Transporter, Ford Transit, Peugeot Expert, etcétera, y no lo hace carente de argumentos. Bryan Rangel estuvo en la presentación del vehículo en Ciudad de México y nos cuenta todos los detalles.

La emoción del Rally

La península de Yucatán recibió un año más el “Rally Maya” que es uno de los eventos dirigidos a los auto entusiastas y para los distintos tipos de éstos.

El evento se dividió en cinco etapas de la isla de Cozumel, hasta Chichen Itzá, pasando por Mérida y la última en Cancún. Los ganadores absolutos del evento fueron Luis Orduña y su hijo Luis Orduña Jr., montados en un Porsche 914 modelo 1974 que ostentaba el número 85. La segunda posición en la general se la llevaron Jorge Machuca y Estela Rascón, conduciendo un Porsche 911 Coupé 1975 rotulado con el número 91. El tercer lugar quedó en manos de Miguel Garza y Patricio Garza, con el auto más antiguo entre los premiados: un Ford A Baquet 1929 marcado con el número 3.

El premio del concurso de elegancia, por su parte, fue otorgado para un Jaguar E-TYPE Series 1 de seis cilindros modelo 1966 con el número 49 de Franck Muller, cuyo propietario es Ramón González Soto. El segundo y tercer lugar se los llevaron el auto 5, un Ford convertible modelo 46’ perteneciente a Luis Miguel Carrillo Robles, y el 58, un Morgan Plus 4 año 1968 propiedad de Simón Cohen Hamui.

Novedad

Mazda 6 2019 llegó para atraer miradas gracias a un rediseño total que va desde su impresionante exterior, hasta los más finos acabados manufacturados de manera artesanal que logran crear una atmósfera inigualable en su interior.

Mazda siempre está pensando en el espíritu deportivo de los conductores, por eso desarrollaron un motor SKYACTIV®-G 2.5L Turbo para la versión Signature; el primer motor con turbocompresor que se une a la serie SKYACTIV®-G, logrando un torque sobresaliente y teniendo como resultado un excelente ahorro en combustible. Si lo traducimos a un lenguaje más sencillo, el nuevo motor SKYACTIV®-G 2.5L Turbo te llevará a sonreír con solo pisar el acelerador. Una experiencia que todo conductor debe probar en su vida, es sentarse al volante de este auto.

Una oferta honesta

El Renault Stepway puede considerarse como un vehículo que se coloca en la antesala de los SUVs compactos y los crossovers. Dicho esto debemos entender que su vocación va más hacia el entorno de ciudad, pues con un motor pequeño y espacio justo busca hacerse de un gran aliado en este entorno. Y lo vamos a comprobar en una prueba de tres meses a partir de esta semana.

No se trata de un automóvil sobresaliente, y no pretende serlo, pero su oferta conjunta un cúmulo de virtudes que lo hacen dócil, de un manejo cómodo, sencillo y muy útil en ciudad, aunque sin muchos lujos y con únicamente lo esencial. Pero hay que saber que solo cuesta poco más de 237 mil pesos, por lo que el balance entre lo que equipa y lo que cuesta nos parece justo.

