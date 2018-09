Lo mejor del Suplemento Autos del 1 de septiembre

La cara de la deportividad

Volkswagen recientemente incorporó a su portafolio una nueva versión en el catálogo del Tiguan. Para abrir los contenidos de esta semana probamos la variante R-Line que se enfoca en potenciar las virtudes deportivas de esta SUV, y para ello agrega una serie de equipo a nivel estético que la hacen diferente de entre los otros niveles de equipamiento.

No es para nada una mala opción, pero existen otros competidores que ofrecen algo similar por un poco menos de dinero, y ese retraso en la entrada del turbocompresor es un detalle que nos gustaría que mejorara. Conoce más en el suplemento de la edición impresa.

Más alto, más rápido, más lejos

Las marcas inglesas Jaguar y Land Rover, que ahora forman parte de Tata, nos invitaron al Autódromo Guadalajara para conocer -y presumirnos- las bondades de sus autos y camionetas.

Por un lado disfrutamos el deportivismo de Jaguar con ‘The art of performance’ y por el otro el lujo y las capacidades fuera del asfalto de Land Rover en ‘The above and beyond’, ambas firmas altamente competitivas en sus respectivas áreas de virtud.

Las marcas de origen inglés nos probaron que ahora bajo el mando de Tata, habiendo superado el bache que pasaron por la crisis de su otrora matrona Ford, llegan con bríos renovados y con excelentes productos.

Todo un líder

Pocos vehículos en el mercado pueden presumir que son accesibles, de buen manejo, con consumo de combustible decente y además, sin sacrificar nada en temas de seguridad o entretenimiento. El Nissan Kicks es una opción que reúne estos requisitos y lo coloca como el más buscado de su segmento.

El diseño es juvenil y fresco con líneas atrevidas y diversas combinaciones de colores que hacen de este auto algo más extrovertido. Por manejo, economía, seguridad y personalidad, se coloca como la opción líder de su categoría.

Afilando la apariencia

No hace mucho que Hyundai presentó en nuestro mercado al nuevo Elantra, y apenas un par de años después se avecina una nueva imagen en este vehículo. El año-modelo 2019 del vehículo ya se presentó en los Estados Unidos, con ligeros cambios y mejoras en los sistemas de seguridad activa y pasiva.

Damos un vistazo a esta novedad para darte un anticipo de lo que se espera. Sin embargo, todavía no existen precios para las versiones, y se espera que la llegada del producto en Estados Unidos se dé en el último cuarto del año. Para México todavía no hay información al respecto, pero probablemente el arribo suceda el primer cuarto del año 2019, salvo que Hyundai indique otra cosa.