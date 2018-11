Lo mejor de La Gaceta UdeG #992

Portada: Aprueba CGU nuevas licenciaturas

El Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó la creación de nuevas licenciaturas en Mercadotecnia Digital y la de Desarrollo de Sistemas Web, así como la maestría y doctorado en Gestión de la Cultura, la maestría en Gobierno Electrónico y la maestría en Desarrollo de la Innovación en UDGVirtual; la licenciatura en Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD); la maestría en Literaturas Interamericanas y el doctorado en Cognición y Aprendizaje.

En la sesión extraordinaria también se dio luz verde para la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados Guadalajara, adscrito a la Secretaría Académica del CUCSH, y el Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades, así como la entrega de dos títulos de Doctor Honoris causa al doctor Enrique Dussel Ambrossini; y una modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

Universidad: UdeG posicionada entre las mejores diez del país

Un mejor posicionamiento de la imagen de los egresados ante los empleadores en el plano internacional y, por ende, mayores posibilidades de que los contraten, son dos de los beneficios que se desprenden del posicionamiento de la Universidad de Guadalajara (UdeG) entre las 10 mejores instituciones de educación superior en el país, dentro del Ranking QS México 2019. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

O2 Cultura: Clara Usón, Premio Sor Juana

Hablar de la última novela de Clara Usón es hablar de su propia vida. Y también de un momento clave en la historia de España. El asesino tímido, ganadora del Premio Sor Juana 2018 que otorga la FIL de Guadalajara, es el retrato de una generación, la de la escritora barcelonesa nacida en 1961, que vivió la transición del Franquismo a la democracia, con todas sus promesas de libertad, sus espejismos, su desenfreno y sus personajes. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

Tecnología: UdeGAMES para niños y adolescentes

Criaturas voraces que se alimentan de palabras, y a las cuales hay que eliminar para que no acaben con los libros; y científicos curiosos que desafían el tiempo, son las temáticas de los videojuegos BrinCuentos y The legendary guardians of science (Los legendarios guardianes de la ciencia), desarrollados dentro del proyecto UdeGAMES, es un proyecto piloto para el desarrollo de videojuegos educativos de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) de la Universidad de Guadalajara. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

Opinión: La Reforma Educativa que viene

Juan Antonio Castañeda Arellano, director de la Preparatoria 8, escribe una reflexión sobre la próxima reforma educativa de los planes de estudio universitarios y los principales aspectos quee podrían cambiar en el futuro inmediato: "Sabemos que los estudios superiores se han convertido en más cortos, más caros y más creativos y actuales. Pocas veces en este siglo XXI y en el pasado ha habido semejante revolución en la educación superior". [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

Deportes: UdeG, sede del Campeonato Nacional de Futbol Bardas

Con la participación de 28 equipos en la rama varonil y 20 en la femenil de instituciones de educación superior de todo el país, del 12 al 15 de noviembre, tendrá lugar el Campeonato Nacional de Futbol Bardas, en las canchas del Complejo Deportivo Universitario, así como las del Ejido. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

Talento U: Sergio Javier Villaseñor Bayardo

El muro de Trump empieza en el sur. De esto está convencido Sergio Javier Villaseñor Bayardo, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien recién recibió el galardón "Kam Bhui Academic Accomplishment Award" en la Universidad de Columbia y aprovechó la ceremonia para hacer un llamado a los Estados-nación para tratar dignamente a los migrantes y a los refugiados ante esta crisis humanitaria global; entre ellos, por supuesto, los centroamericanos. [LEE EL ARTÍCULO COMPLETO]

