Las redes de la juventud

En esta época existe una mayor accesibilidad a lo que son las redes sociales y un mayor desarrollo social gracias a ello, pero no solo esta juventud ha mejorado sus habilidades sociales; sino también han mejorado el mundo que los rodea gracias a sus ideas nuevas y conocimientos más extensos en la tecnología.

En estos tiempos vivimos en un mundo tecnológico, lo que ha inspirado e incitado a muchos jóvenes a permanecer en él, buscando un mejor desarrollo del mundo que nos rodea, no obstante, también una mayor comodidad y calidad de vida, no solo para ellos sino también para las siguientes generaciones que los reemplazarán en sus debidos ámbitos.

Los conocimientos y las prácticas de las nuevas generaciones es lo que ha causado una nueva forma de ver el mundo que nos rodea.

Andrea Michel Zepeda Marmolejo

Se puede adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de toda tu vida, pero jamás en ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que, un joven, se enfrenta a la vida. Fidel Castro

ECOS DEL DEBATE

“La consideración de las habilidades de la juventud para el mundo profesional”

El talento y la responsabilidad delegada a partir de una evidencia de habilidad dentro del mundo profesional, figura ser un dueto particularmente presente en este paradigma, cuyos protagonistas tienden a ser un porcentaje considerable de los jóvenes; aquellos con deseo de preparación. Misma que, muchas veces se ve opacada por la negación de la jerarquía burocrática, o por la falta de interés dentro de la misma institución.

Paul Ibáñez, participante de Mar Adentro

En el mundo actual, el creciente desempleo juvenil es un problema latente. La importancia de las habilidades de la juventud hoy más que nunca deberían de ser apoyadas, formadas y explotadas a muy temprana edad. Desde la construcción del pensamiento crítico, la creatividad y los valores se afrontarían muchos de los problemas económicos y sociales que enfrentan todos los países sin excepción alguna. El problema no es la juventud, si no la falta de recursos de los sectores para potencializarlos.

Mariano Valle, participante de Mar Adentro

COMPARTE

Juventud que lidera

Entrevista a Lorena Topete

Lorena Topete es una joven tapatía que a su corta edad ha logrado generar grandes cambios por medio de generar ideas en pro a la sociedad. Emprendió USUMA, proyecto que se dedica a llevar educación emocional y acceso a un segundo idioma a niñas y niños de escasos recursos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla, ya que es un claro ejemplo de lo que puede lograr a hacer una juventud llena de liderazgo, tenacidad y con muchas ganas de sumar a la sociedad.

Lorena se define a sí misma como una joven apasionada por el cambio social, una persona líder y curiosa, y, sobre todo, tenaz.

La característica que más le gusta de los jóvenes es la pasión por hacer las cosas:

“Creo que por la etapa en la que nos encontramos los jóvenes, el tener una voz y empezar a tener esa curiosidad por el mundo; como esas ganas de querer transformar hace posible que si está bien canalizado se puedan lograr cambios reales, entonces esa pasión en conjunto con una visión clara, es lo que me encanta de los jóvenes.”

Topete menciona que donde más fuerza tienen los jóvenes -por la etapa en la que están- es en hacer notar a la sociedad los cambios que quieren ver, y simultáneamente involucrarse para lograrlos. Considera que hay muchos jóvenes que están involucrados en estas problemáticas que son de todos, pero también la juventud es una etapa en donde puede haber mucha comodidad o confort que puede ser desfavorable para la misma sociedad, por ello la importancia que los jóvenes no estén llevando éste rol que “les toca”.

Recomendó a la juventud el libro de “Tu vida, tu mejor negocio” de Salvador Alba, mismo que comentó, le ayudó a visualizar y a tener claridad de hacia dónde quiere caminar.

Lorena da a la juventud el mejor consejo que desde su historia de vida ha recibido: “Conócete a ti y pregúntate a ti cuál es tu anhelo más profundo; ahí encontrarás la verdad”.

Esta líder de y por la juventud considera que la ignorancia y la indiferencia están en el mismo nivel referente a cosas por evitar en la vida; sin embargo, considera que de uno nace el otro:

“El que sabe y conoce no puede ser indiferente; es cierto que mucha gente sabe y conoce y sigue siendo indiferente; pero quizá no sabe lo suficiente, bajo esta premisa, me parecería un poco más peligrosa la ignorancia, ya que, si el conocimiento nadie sería indiferente. Bajo el supuesto que se tenga todo el conocimiento necesario para actuar y aun así no se actúa, la indiferencia es más peligrosa.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“¡Súbanse al barco!, no se queden fuera. Es una etapa de mucho cambio, pero si trabajamos en colectivo podemos hacer cambios más grandes. Hay que tener el individual presente para estar bien con nosotros mismos, pero no para centrarnos solo en nuestras necesidades, porque allá afuera hay muchas personas que necesitan de nuestra fuerza, de nuestra pasión por hacer este lugar un sitio mejor. Entonces, si se tiene conocimiento, no se vale ser indiferente”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Usuma: Iniciativas que cambian vidas

Usuma es un proyecto que surge con la alianza de dos juventudes apasionadas, y que cambia la vida de niñas y niños de escasos recursos.

Su labor consiste en generar oportunidades para niños de primarias públicas, cuya misión ha sido ampliar las oportunidades que tienen estos pequeños, esto con el fin de tener un proyecto de vida más sólido, es decir, abrirles las puertas.

"Lo que hacemos con estas escuelas es implementar dos programas: un programa es la enseñanza del inglés, para que al término de los seis años de primaria los niños tengan desarrollado hablar un segundo idioma, y el siguiente programa es implementación de habilidades emocionales. La intención de éste último programa es que toda la comunidad educativa tenga habilidades para conocerse mejor, manejar sus emociones, afrontar mejor los retos en la vida, y así los niños puedan desarrollarse en un entorno más sano". Mencionó Lorena Topete, una de las juventudes que desarrollaron esta iniciativa.

USUMA es en ejemplo de lo que las mentes jóvenes pueden lograr cuando enfocan sus talentos hacia el bien común, así mismo, es una puesta de esperanza para las nuevas juventudes, ya que les ayuda a labrar un plan de vida con mejores oportunidades por medio de las habilidades emocionales y de lenguaje que provee.

10 notas positivas

“Puestos ambulantes” de CDMX implementan pagos virtuales. Convierten en museo la casa de Leonora Carrington. Oficialmente, Broadway abre de nuevo las puertas de su escenario en septiembre de 2021. El museo Louvre tendrá a su primeramujer directora. Claudia Ruiz, indígena tzotzil, está entre las mejores 50 chefs del mundo. GOU, institución educativa mexicanarecibe dos certificaciones europeas. Inafec e INECC capacitan a servidores públicos para enfrentar el cambio climático. Estudiante mexicana trabajará en área de ingeniería mecánica en TESLA. CNIT promueve la reactivación económica de la industria gastronómica y tequilera. TOUS celebra 20 años de presencia en México.

Mar Adentro propone

Para leer

“Tu vida, tu mejor negocio” de Salvador Alba, ya que es un libro que ayuda a determinar un camino en la vida para enfocar los talentos en pro de la sociedad.

Para saber

El 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.

Para Conocer

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México.