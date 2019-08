La tolerancia y respeto entre la juventud

La empatía nos permite percibir de una nueva forma nuestro mundo y movernos hacia adelante.

Marshall Rosenberg, Psicólogo estadounidense

Era domingo por la mañana cuando decidí tomar asiento en una de las amplias bancas de la Plaza de Armas para darme a la tarea de observar a la pluralidad de transeúntes que, jóvenes como yo, deambulan por la zona, a fin de poder percatarme de todos ellos, de sus gustos, olores, colores, sonidos musicales, preferencias y emociones que en lo particular nos diferencian de los demás. Sin embargo, esos mismos contrastes que nos unifican como parte de la gran sociedad de la cual somos parte, y en la que para convivir en una sana armonía debe de prevalecer el respeto y la tolerancia entre congéneres.

El respeto y tolerancia son dos de los valores más importantes para la convivencia social y humana. El respeto significa el reconocer al otro como una persona valida en la posición que está, y la tolerancia es reconocer que todos somos iguales, aunque no coincidamos con las mismas opiniones.

La tolerancia en los jóvenes quizá no pueda aplicarse por la falta de madurez que presentan en esa etapa de su vida (aunque no todos tienen el mismo pensamiento). A su corta edad y falta de conciencia los lleva a incumplir con uno de los valores actualmente más importantes, ya que, en estos últimos años nos hemos visto inmersos en una globalización e intercambio de culturas que jamás se había visto. Me he percatado que nosotros los jóvenes tenemos respeto a decisiones siendo iguales o diferentes a los criterios personales. Por ejemplo, hoy en día hemos visto mayor tolerancia en la juventud a diferentes tipos gustos, ya sean de recreación o igual que decisiones más personales.

Actualmente ves a todos los jóvenes compartiendo diferentes maneras de debatir un tema social, argumentando su postura, siendo escuchados y respetados por los demás, sin agresiones e inclusión a nuevas ideas propositivas.

Alberto López

ECOS DEL DEBATE

“Las y los jóvenes son potenciales promotores de la tolerancia”

Se dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción de términos. Cuando hablamos de tolerancia nos referimos al hecho de aceptar a las demás personas, aunque sus creencias no coincidan con las nuestras. Y las y los jóvenes entienden esto a la perfección. Si buscan una sociedad de respeto y de aceptación, la tolerancia es el arma más fuerte que tienen. Empezando por ellos es como se volverán promotores y promotoras de la tolerancia y revolucionarán todo.

Alejandrina Sandoval Cortés

En una introspección de nuestra sociedad se distingue la violencia en tiempos de la posmodernidad, causando lo que preguntó Saramago “¿Cuántas personas hoy intolerantes eran tolerantes todavía ayer?”. En tiempos de hartazgo, seguir pugnando por valores positivos pareciera una tarea cada vez más difícil, pero, aun así, debemos recordar a los jóvenes promotores de la tolerancia, una que no contiene presunciones morales y en su pequeña gran lucha social serán el puente que nos acerque a la reconciliación social.

Ángela Béjar, Voluntaria Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

La escritura: medio de respeto y tolerancia

Entrevista a Juana Inés Dehesa

Juana Inés Dehesa es una escritora mexicana enfocada en hablar sobre temas de género y sobre la formación de las mujeres mexicanas. Nacida en una familia que se dedicaba a la escritura, creció en un ambiente en el que una parte era conservadora y por otra parte era liberal.

Inés se describe a sí misma como una mujer con discursos y valores en conflicto por lo que ve en su contexto. “Vengo de una familia al mismo tiempo muy conservadora y muy liberal, con diferentes maneras de pensar y muy conscientes de que si hay cosas que no te gustan hay que empezar a cambiarlas y muy conscientes de la ayuda comunitaria y al mismo tiempo está la inclinación a familias conservadoras entonces en el centro está la conciliación de poder entenderse, de entender a las mujeres de entender a las personas de entender a la sociedad en general”.

Su familia le ayudó a definir los valores que rigen su vida “la autonomía y la responsabilidad. Crecí en un espacio donde las letras, la palabra, la cultura escrita estaban muy presentes y eran el oficio familiar”. Enfocándose más en la responsabilidad, habla de todo lo que conlleva como escritora y el peso de presentar sus ideas al mundo “no solamente escribir o comentar libros o promover la lectura y la escritura, sino hacerlo dentro de un contexto pensando en el país en el que estamos, en la sociedad en la que estamos y el mundo en el que estamos”.

Juana Inés dirige sus escritos a las y los jóvenes, reconoce una de las mejores cualidades de éstos, “La posibilidad de plantearse otros destinos y maravillarse de ciertas cosas, creo que poco a poco, como adultos, van perdiendo la habilidad de asombrase de maravillarse y empiezan a ver poco atractivo poco elegante todo. La interacción entre un adulto y un niño es diferente, ya que si te sientas con un niño a mostrarle como funciona un libro o un índice se maravilla cosa que no hay en la interacción con un autor o un adulto.”

Inés, como colaboradora del libro “Acosados”, habla de dónde surgió la inspiración del capítulo del que fue autora, después de que Andrés Acosta (el escritor inicial de la idea), la convocara junto con otros dos autores a hablar de las diferentes maneras en que se puede presentar la violencia. “A mí que me tocó el tema de género, que he hecho pláticas sobre la formación de género en México, los modelos de mujer que transmitimos en México. En mi texto lo que hice fue, que eso que pensamos que es de cariño, eso que pensamos que es lo normal y que es un lenguaje sin aparente violencia también nos puede marcar. Uso 5 palabras que se usan para referirse a las mujeres y que son palabras que están normalizadas, que nos dicen todo el tiempo y que escuchamos”.

Referente al tema del bullying, como una muestra de intolerancia y falta de empatía, la autora menciona una clave importante para combatirlo. “Para ayudar a los chicos a lidiar con un tema o situación así, debes hacerlo visible, ya que pensamos que la violencia se limita a yo te pego, yo te apunto yo te amenazo, pero la violencia es más vil, si bien si es violencia, pero también se presenta en muchas formas y tiene unas maneras muy insidiosas, muy horribles de quedarse en nuestra vida y de parecer normal.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Espero que justamente el poder hablar de diferentes puntos de vista los ayude a entender al otro y los haga mejores”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

“Programa Zero”

Este programa creado por Alianza por la Educación, Salud y Desarrollo Comunitario sede de México y Colombia, junto con Educational Designs sede de Estados Unidos en conjunto con el Centro de Investigación del Comportamiento de Noruega, crearon este programa que ha sido aplicado con éxito en países como Noruega, Polonia e Irlanda.

Inició su aplicación en Latinoamérica en 2011 primero en Chile, hasta ahora ha demostrado disminuir los casos de bullying al menos 25% y en algunos lugares hasta un 50%. Cuenta con diferentes dinámicas para que las instituciones que se unan al programa tengan diferentes maneras en que los diferentes factores puedan practicar como es el uso de “cambios de roles”, cátedras y lecturas, trabajos en grupos y clases en línea.

El programa se enfoca en generar un entorno libre de violencia y eliminar los diferentes tipos de agresiones contra profesores, directores, padres y alumnos que formen parte de la institución. Para lograr estos cambios se basan en 7 manuales: Plan de Acción, Guía para educandos secundarios, Guía para educandos primarios, Guía para docentes, Manual lo que los padres y madres deben saber, Manual de ciberbullying y el Manual de aprendizaje socio-emocional.

Diez notas positivas

La Universidad de Buenos Aires aprobó que alumnos de licenciatura y posgrado utilicen el lenguaje inclusivo para fomentar la igualdad jurídica. Valeria Guzmán Pérez gana por unanimidad el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019 por su poemario Ofidias. Investigadores estadounidenses desarrollan prueba de sangre que detecta el Alzheimer con 20 años de anticipación con un 94% de precisión. El equipo mexicano participante en la International Mathematics Competition 2019 ganan 8 medallas: 2 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. La canadiense Donna Strickland ganó Premio Nobel de Física y se convierte la primera mujer acreedora a este premio. Ingenieros desarrollan un sistema ecológico que absorbe altas temperaturas y vuelve frescas las áreas metropolitanas. El parque Colomos recupera más de 15 mil metros para el dominio público. Cuatro mujeres componen la primera tripulación aérea de la Secretaria de Marina que pilotarán la aeronave KING AIR 350. El mexicano Alejandro Jiménez Sánchez es reconocido por el Instituto de Investigación Sobre el Cáncer de Cambridge a mejor tesis del año. Ilce Yanitsa Estrada, proveniente de un pueblo indígena mexicano, gana concurso para ir a la NASA.

Mar adentro propone

Para leer

“Acosados” de Juana Inés Dehesa, Andrés Acosta, M.B. Brozon, Jaime Alfonso Sandoval.

Para saber



Según un estudio realizado en 632 niños en España, la mejor hora para estudiar es entre las 16:00 y 17:00 hrs.

Para conocer



El Museo Cabañas abre sus puertas a la exposición “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, con entrada libre desde las 13:00 hrs a las 22:00 hrs.