La mirada incluyente de la fotografía

La discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir

Neil Marcus, Actor y dramaturgo estadounidense.

Abi Valeria López

Vivir es una experiencia única en cada persona. A lo largo de nuestras vidas buscamos expresarnos por distintos medios, uno de ellos es el arte. Escribir, pintar, danzar, esculpir, moldear, fotografiar son algunas formar de manifestar lo que vivimos y sentimos, pero, ¿todos hacemos estas manifestaciones de la misma forma? O, ¿son realizadas desde la experiencia única de quien vive?

Contestar esas preguntas es complejo, pero podemos iniciar diciendo que hay factores comunes que influyen en la producción artística, como las herramientas, materiales y conocimiento, pero además hay un factor muy importante que no solo influye en la creación, sino también en el consumo: los sentidos. Es aquí donde es importante plantear si el arte es incluyente o no, o por lo menos, cuestionar si no replica las practicas hegemónicas que despojan a ciertos individuos de practicarlas. En el caso de la fotografía pareciera que es obvio que, quien la práctica, es capaz de usar sus ojos, pero siempre he creído que fotografiar implica más que una mirada.

Es en la fotografía donde, a través de las miradas nos encontramos y encontramos al otro, por ello pienso que, es en este punto donde deberíamos poner énfasis. Al incluir miradas variopintas del mundo en los productos visuales, podríamos acceder a otras formas de entenderlo y, por tanto, vivirlo. Para una persona con discapacidad, física o mental, es más complicado adaptarse al mundo que denominamos ordinario.

La práctica fotográfica, entonces, se convierte en una llave de entendimiento y de expresión vital para personas con discapacidad, pues nos transmiten a partir de distintas miradas que, justamente, la fotografía está lejos de solo verse, sino de vivirse desde otros sentidos, y donde podemos ver otros reflejos que solemos excluir en lo cotidiano.

La discapacidad no es sinónimo de limitar, por ello, la fotografía, en esta era visual, puede considerarse como un arma fundamental para entender otras formas de vivir y expresar.

La fotografía es un medio de expresión propicio para la inclusión de personas con discapacidad

El arte siempre debe generar una atmósfera de inclusión con todo el mundo, siendo la fotografía un medio gráfico que permite identificar la percepción de los demás, es preciso que también sea una herramienta que a su vez permita generar un entorno empático, y más allá de una expresión artística debe ayudarnos a incluir personas discapacitadas. Mientras nos enseña cómo es que ellos perciben el mundo. La fotografía sería el medio ideal para la inclusión de personas con discapacidades.

Miguel Delgado, Participante Mar Adentro

La creación de la imagen a través de la fotografía se ha vuelto un medio de comunicación indispensable, se vuelve un dialecto único, hasta convertirse en la segunda lengua del usuario, permitiendo a todos nosotros expresar ideas, sentimientos, palabras. Una técnica que puede adoptarse y compartir con el resto del mundo dando una perspectiva de lo que se siente con la realidad actual del entorno que nos rodea o volverla un medio de opinión personal para así generar un dialogo donde no existan fronteras.

Luis León, Voluntario Mar Adentro

HISTORIAS DIVERSAS

Entrevista a Dana Albicker

Dana Albicker es una joven motivada por las historias, para crearlas, así como para escuchar lo que cada quien tiene por contar. Como directora del proyecto Laboratorio de lo invisible, Dana busca que todas las personas con discapacidad sean directores de sus propias piezas audiovisuales.

Identifica como valor primordial la sinceridad, algo que percibe entre las personas a quienes dirige sus talleres. “Esas ganas de compartir sus historias a partir de su propia vida, sobre todo el amor por la vida y de expresarlo”. Sumado a ello, Dana reconoce lo valioso de la curiosidad en las y los jóvenes, “La curiosidad es como el motor de que da pie a que se conozcan otras formas de vivir en el mundo, otras formas de pensar, otras formas de compartir. Si perdemos esa chispa se acaban muchas otras cosas, la curiosidad es la potencia para sobrevivir todo lo que está sucediendo.”

Laboratorio de lo invisible surgió desde un colectivo que brinda medios audiovisuales accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, posteriormente el proyecto se extendió a otros estados del país y desarrolló otros programas de producción.

La experiencia de Dana durante los cursos que imparte la han hecho reflexionar y actuar hacia las personas con discapacidad de una forma más empática e informada. “El taller tiene el objetivo de quitar barreras, se generan historias a partir de la escucha y de la participación activa de todos los integrantes, eso funciona como una especie de sensibilización, en realidad es conocer a los demás, y saber esas otras formas de mirar, de hacer, de conocer el mundo. El taller posibilita ese espacio y al estarse moviendo a diferentes lugares se rompe esta idea de la exclusión, de que un ciego no puede estar en un rodaje de cine, se ve de la otra forma, que su presencia ahí posibilita un montón de imaginarios que no conocíamos.”

“Creo que la experiencia es que, a partir del arte, es que cuando se conocen y nos conocemos más, se pueden narrar un montón de situaciones de lo que se vive día a día. Es usual que no se habla de la discapacidad en sí en las piezas, pero la discapacidad está presente. Se habla de lo que sucede en el espacio privado de cada uno y una. Eso también se hace político al hacerlo público, estas manifestaciones públicas de la vida también están haciendo un discurso político de exigir una vida con dignidad.”

La tecnología es un aliado importante para que cada persona que participa en los talleres se adapte a diferentes dispositivos o aplicaciones.

“Siempre hay como una exploración experimental, pensar en narrativas diferentes o pensar en otras formas de comunicar, que se acceden desde cualquier técnica. Esa sería la palabra, lo experimental es transversal a muchas de las piezas. Nos acompañamos todos, no todos son artistas o desarrolladores visuales. Esa diversidad en cada una de las sesiones nos hace conocer otros mundos, siempre hay un acompañamiento colectivo. Nos decía un amigo que se llama Omar, que incluso todas las cegueras son diferentes.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“Busquen, asuman, y acepten a los demás a partir de la diversidad, a partir de ahí se pueden generar redes de convivencia. Que si nos seguimos poniendo etiquetas eso va a dividirnos más. Pensar la inclusión es complicado y de pronto como ajeno, hay que voltear a vernos a cada uno de nosotros y a partir de ahí contar nuestras propias historias que son valiosas e importantes. Ahora con todos los medios que tenemos al alcance es más fácil compartirnos a partir

de ellos.”

Laboratorio de lo invisible

Laboratorio de lo invisible es un proyecto que inició como el colectivo Cine para imaginar, Desde 2001 el equipo ha trabajado para dar accesibilidad de medios audiovisuales a personas con discapacidad visual. Herramientas como la descripción a detalle de las escenas en obras de teatro o en películas se fue complementando de recursos como los subtítulos para incluir a personas sordas, así como la lengua de señas con recuadros de tamaño y forma adecuada para intérpretes.

En la actualidad en este laboratorio participan personas ciegas, con debilidad visual, y sin ceguera, para crear cortometrajes y obras de audio/visual, con el objetivo de promover una visualidad emergente del lenguaje y el diálogo con el otro. De esta manera se producen nuevas prácticas audiovisuales y artísticas, a su vez que genera la cohesión desde la diversidad, e impulsa el cine participativo.

PARA LEER…

“Percepciones del color” Montserrat Pérez.

PARA SABER…

Evgen Bavcar en el fotógrafo con discapacidad visual más famoso del mundo. Es de Eslovenia y tiene 73 años de edad.

PARA CONOCER…

El 7 de abril se conmemora el día Internacional de la Salud.