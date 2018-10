La lucha de las mujeres y hombres

Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que lo afrontes. Viktor Frankl, Neurólogo y psiquiatra austríaco

El 19 de octubre recordamos la lucha que a todos nos incumbe, la importancia de la revisión constante de nuestro cuerpo, de todas la mujeres y hombres que se encuentran y se han encontrado en un proceso que, si bien es complicado, sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres a nivel mundial, y es que el cancer de mama invade a la sociedad, y en México este tema no es excepción.

Por lo anterior, es necesario recordar este maligno tumor, pero sobre todo, de prevenir, de cuidar nuestro cuerpo, pues el momento del diagnóstico es tan trascendente que si se detecta de manera temprana, las probabilidades de curación aumentan y por tanto es oportuna y necesaria tener una cultura mínima de autoexploración.

Por otra parte, la edad es relevante en este caso y por lo tanto, es recomendable tener presente que desde los 20 años de edad se haga una revisión personal, y a los 40 años realizarse una mastografía, por ser una etapa en la que aumenta el riesgo.

Otras recomendaciones para la prevención es llevar una alimentación equilibrada y saludable, realizar ejercicio físico constantemente para mantenerse en un peso adecuado, hacer un análisis genético, controlar el consumo del alcohol y de tabaco, y en caso de ser madre, alimentar a los bebés mediante la leche materna. Estas recomendaciones nos pueden resultar muchas para tomar en cuenta, pero que bien valen la pena para mantenernos saludables y evitar encontrarnos en un proceso doloroso y complicado.

El cáncer de mama es la causa de la lucha de mujeres, de las personas solidarias y bien, de la incumbencia de las personas de a pie; esta lucha es de todos y es de igual importancia señalar que también hombres se encuentran en riesgo.

Hacer y difundir conciencia de un lamentable invasor de no únicamente el cuerpo de una persona (que ya es lamentable), sino de la sociedad en particular; es compartir el ya conocido listón rosa, es cuidarnos y acompañar.

ECOS DEL DEBATE

Cómo construir la cultura de la prevención del cáncer de mama

El cáncer de mama es la neoplasia maligna de mayor incidencia y mortalidad en mujeres mexicanas. El riesgo de padecerlo se reduce realizando ejercicio físico, una correcta dieta, evitar el sobrepeso y reducir el consumo de alcohol. Es importante la auto exploración (signos de malignidad: nódulo irregular, pétreo, fijo, indoloro y retracción de la piel). Una mamografía por año, a partir de los 40 años (si existe historia familiar con antecedentes de cáncer iniciar desde los 30 años). El 18% se diagnostican en los 40´s y el 77% por encima de los 50 años.

Juan de Dios Cravioto, médico general.

Si bien sabemos el cáncer de mama es un enemigo mortal, cada año deja sin una madre o una esposa en las familias, la campañas son de gran apoyo para el combate de este, pero estamos mal acostumbrados a no tener la cultura de la prevención. No da el gran impacto que amerita y les da igual lo que pase, cuando realmente ahí está la respuesta, en la gente, crear conciencia de que es un mal silencioso que pronto podría atacar.

Ricardo Zavala, debatiente Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Entrevista a la Sra. Celina Kishi, presidenta fundadora de DAR

“Si nos informamos, nos salvamos todos”

El gusto por ayudar a los demás es una cualidad difícil de encontrar hoy en día, aun así, las personas que lo viven, se expresan de ello con tanta satisfacción que logran un cambio importante en el caso de quienes los escuchan.

Un ejemplo de esto es la Dra. Celina Kishi, presidenta de la fundación DAR, cirujana plástica y reconstructiva, cuya vocación es ayudar a las mujeres que han padecido cáncer de mama, pero también comprometida con ser parte de la sociedad mexicana que coopera para impulsar a las nuevas generaciones.

“Crecí influenciada por mi padre, un inmigrante japonés con muchas ideas por ofrecer. Algo que me queda de él es que era bueno, le gustaba ayudar a los demás. Mi papá decía: Ser integro, quiero que cuando escuches la palabra integridad, pienses en mí. Y bueno yo siento que esa es la parte que fundamenta mi labor, el tratar de ayudar, creo que las cosas se nos dan cuando nosotros damos a los demás, el dicho muy mexicano de “El que no es tranza no avanza”, mal dicho, el que no es honesto no avanza, el que no es honesto o integro, no puede tener una conciencia tranquila y no puede estar en equilibrio con su interior”.

Tocar el tema que a ella concierne, el cáncer de mama, es algo que hace eco con distintas campañas de salud, a pesar de que existen muchos tipos de cáncer, ella considera que este específicamente, además de ser el segundo más mortal de todos, toca fibras sensibles como atacar específicamente a las mujeres en etapa reproductiva y productiva.

“El cáncer de mama, desafortunadamente se presente en mujeres cada vez más jóvenes. En México y Latinoamérica aparece 10 años antes que en la población mundial, entonces, ¿es algo que estamos comiendo, es algo que estamos inhalando, algo que estamos percibiendo? no lo sé.

Pero sí hay factores bien marcados de riesgo que no podemos cambiar, a menos que de veras hagamos una política pública y todo un movimiento social que lo contenga”.

Y a partir de esto es que ella se enfoca a conciencia en la labor de ayudar a las mujeres trabajando de la mano con la fundación DAR, cuyo objetivo es orientar, instruir a las mujeres que han sufrido este tipo de cáncer en su reconstrucción, no solo física sino social y emocional, esa es la misión que ostentan. Pero ¿En qué consiste esto? La doctora nos comenta:

“La parte física es la más sencilla, es la cirugía que nosotros realizamos dentro del instituto para que la paciente se sienta completa. La parte social, es donde la paciente después de su reconstrucción cambia, es un antes y un después. No tengo las cifras exactas pero un gran porcentaje de las pacientes que son reconstruidas retoma su vida, es decir, se pone a estudiar, hace una maestría, terminan su licenciatura, porque encuentran otra motivación. En la parte emocional se sienten más atractivas, más bonitas, se sienten con mayor seguridad. Uno de los puntos importantes donde les digo “Te vamos a reconstruir no para que recuperes algo, no para que recuperes tu vida, sino para que tengas una vida mejor”.

Y en este tema, la juventud juega un papel importante, porque dadas las estadísticas, es necesario un cambio, prestar atención a los focos rojos que las nuevas generaciones pueden percibir a tiempo.

“Creo que una de las cosas primordiales que podemos hacer para cambiar todos los paradigmas en nuestra sociedad es educación. Menos televisión y más educación. Pero me encanta que ustedes jóvenes les inviten a otros a debatir, por qué voy a estar de acuerdo en muchas de las conclusiones a las que llegan, como que las mujeres reconozcan su derecho de auto explorarse después de los 20 años, por qué no estoy en este momento incidiendo ahí, donde pueden hacer los cambios, donde pueden detectarla en forma oportuna, donde podemos de verdad cambiar la historia de esa paciente.”

“Les digo que reaccionen, que despierten, que no nos quedemos dormidos, no nos quedemos callados con las corrupciones, con el mal uso de nuestros recursos, no solamente financieros, medioambientales también.

Que despertemos en esa generación que viene para convertirla en una generación activa, dinámica, capaz de cambiar paradigmas, gente que tal vez tenga pocos recursos, pero con una mente creativa logren hacer la diferencia.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Curan metastasis este año

Si bien el diagnóstico del cancer de mama en una etapa tardía o avanzada es difícil de controlar, más aún cuando se trata de un punto donde el tumor llegó a la metástasis. Este año, según la revista Nature Medicina, se logró curar a una paciente con metastasis en Matyland, Estados Unidos.

Este caso fue realizado por científicos del Instituto Nacional de Salud de Bethesda a la paciente Judy Perkins, primer caso que se erradica esta invasión de cancer avanzado, y que además le habían señalado que su pronóstico de vida era de 3 meses restantes como máximo.

Este es un caso éxitoso para la ciencia y para la salud, y se espera que se lleve a cabo con más pacientes, inyectándolos pues de anticuerpos y utilizando el ADN del paciente.

Diez notas positivas

1. A través de trasplante de células madre, investigadores españoles simplifican tratamiento para la infección del VIH.

2. México participará con 6 películas en el 66º Festival de San Sebastián.

3. Xochitl Guadalupe Cruz de 9 años de edad, con ayuda de la UNAM, hace calentador de agua para comunidades de escasos recursos.

4. Con tapas recicladas se reparan butacas escolares en la Universidad Tecnológica de Querétaro.

5. Biomitech, empresa mexicana, gana en la Expo Contaminación 2018, el premio “Innovation Award” de ecología.

6. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, crean una nieve de yogurth con aguamiel para problemas gastrointestinales.

7. En “Reciclatrón”, evento del Instituto Técnico Nacional, se recolectaron residuos eléctricos y electrónicos.

8. Ministerio de Educación crea “Iberobecas” como plataforma para aumentar el conocimiento.

9. Alianza Joven por el Desarrollo “Alia2x3” impulsa el Desarrollo Económico, Democrático y Sustentable con la ayuda de universitarios en 10 Estados de México.

10. Aumenta un 4.3% el ingreso extranjero por parte de turistas a México.

Mar adentro propone

Para saber…

Si el cáncer de mama se encuentra solo en el seno, la supervivencia de las personas es del 99%, mientrás que si está ya en una parte distante es del 27%, en un plazo de 5 años.

Para conocer…

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, todo el mes de octubre se promueve la prevención.

Para leer…

“El libro rosa”. Dr. Milko Garcés