La época en la que se transforma la educación y el aprendizaje

Dentro de todo el catálogo de expresiones para definir un libro la que más me gusta es la que los coloca como mundos posibles, que nos permiten vivir muchas vidas y que incluso nos dan ideas para llevar al mundo real. Sin embargo, al vincular los libros con el tema de educación caemos en el área de la lectura obligatoria y en una instrumentalización que, de negarse a actualizarse, podría volverse obsoleta.

¿Un libro de texto para qué? Es una realidad que ahora la tecnología tiene un fuerte peso en la educación y que internet se ha vuelto la gran biblioteca mundial. Las plataformas electrónicas han tomado mucho terreno y se coronan como los nuevos espacios de aprendizaje: tutoriales de todo lo que imaginamos en YouTube, asesorías vía electrónica, grupos de trabajo en Facebook y hasta profesores con canales propios en los que explican temas y difunden información.

Esto no quiere decir que los libros de texto no sirvan para nada, ya que si hablamos del acceso a la educación es mejor entregar un material impreso que no obliga al alumno a contar con un servicio de Internet. Sin embargo, el libro por si solo ya no es suficiente para captar el interés del alumno, se requiere de creatividad para incorporar las necesidades actuales con los recursos disponibles.

Creo que lo mejor es combinar ambas variables: libros y tecnología. Hay que fomentar en las personas esa curiosidad por la lectura, sin que se perciba como una obligación y evidenciar que existen nuevas formas de transmitir conocimiento y generar experiencia que son válidas. Renovar los formatos tradicionales y apelar por un sistema educativo que sirva a todas y todos.

Lorena Jaqueline Aguilar Gómez

ECOS DEL DEBATE

Los libros y las nuevas herramientas digitales fortalecen el proceso de aprendizaje

Los libros y las nuevas herramientas digitales no fortalecen el proceso de aprendizaje. Ya que estás depende mucho de la persona.

Como sabemos hay 3 formas de aprendizaje, por lo tanto, las personas con aprendizaje kinestésico no aprenderían en su totalidad ni captarían lo necesario; sin olvidar que nos volveríamos dependientes de ellos.

No obstante, la sociedad tendría problemas para adaptarse al contexto, y más en comunidades marginadas donde su acceso es limitado lo que generaría un problema enorme.

Mariano Valle, Participante Mar Adentro

La implementación de nuevos métodos pedagógicos, en este caso, herramientas digitales, propicia la mejora de la educación de las personas, ya que facilita el acceso a esta y brinda diferentes instrumentos que contribuyen al aprendizaje de cada individuo. sin embargo, no basta con solamente aplicar estos métodos, sino darles el uso apropiado para que, quienes tienen acceso a ellos, logren un aprendizaje integral, donde sean capaces de desarrollar habilidades propias y no dependan de una herramienta para potencializar su formación.

Fátima Vallejo, Participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Tiempo de personalizar el aprendizaje

Entrevista a Fernando Esteves

Fernando Esteves es Director General del grupo SM en México, con casi 27 años de trayectoria editorial se define a sí mismo como un apasionado por la educación, la literatura y la cultura. Con su trabajo encuentra la posibilidad de impactar en la mejora del futuro a partir de generar oportunidades para aquellas personas que lo necesitan.

Como un líder convencido de que la educación y la cultura son el mecanismo más eficaz para crear una sociedad más justa, Fernando prioriza el valor de la responsabilidad para dirigir a su equipo de colaboradores para que ellos también asuman el compromiso con todas las personas que confían en grupo SM. “La responsabilidad en la aceptación de que siempre se cometen errores, y también a partir de la convicción que he hecho todo lo que estaba a mi alcance”.

Fernando valora de la juventud la forma en la que dirigen su energía para construir un futuro que transforme la realidad en la que viven. “A los jóvenes les animan distintos grados de una utopía, de coincidir, de asociarse con otros, de indignarse por aquello que les revela. No han entrado en la zona de confort en la que entramos algunos cuantos adultos. Les movilizan más los ideales que lo material, lo material no es un pretexto o una excusa para no hacer las cosas”.

Trabajar en una editorial comprometida con la educación es una actividad con diversas vertientes que van más allá de la elaboración de un libro, así lo reconoce el Director. “Pretendemos que el libro que va dirigido al alumno vaya también dirigido a los docentes que lo utilizan, para que realicen de mejor manera su labor y que el material saque su mejor partido”.

El desarrollo de nuevas tecnologías permite al gremio educativo hacer una sinergia de herramientas pedagógicas, la cual ha representado grandes oportunidades y retos por superar. “El uso de medios electrónicos se encuentra con realidades sociales y económicas muy heterogéneas que tienen que ver con la capacidad de acceder a estos soportes, a la conectividad y demás. Lo que sí es un hecho de que hoy todo contenido tiene que tener una salida en diferentes soportes”.

“Hoy en día la tecnología debe ser utilizada con un propósito pedagógico claro, no como un artificio que sustituye un soporte con otro, sino como una forma de potenciación del contenido y del aprendizaje, sin duda tiene muchos beneficios. Los recursos digitales te permiten una mejor personalización del aprendizaje”.

La visión a futuro de Fernando y el enfoque con el que trabaja Grupo SM es apostar al alcance a todas y todos los estudiantes con sus respectivas formas de aprendizaje. “Antes hacíamos un libro que se apegaba a una curricular escolar, ahora tenemos que hacer mucho más que eso, se hace el libro y se complementa con contenidos digitales, tenemos que formar a los maestros que van a utilizar estos recursos del aula, tenemos que buscar mecanismos de seguimiento para la evaluación, los recursos utilizados, saber si han conseguido el impacto buscado. Hay métodos que no son nuevos pero que se han potenciado en el último tiempo que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo”.

Con el objetivo de enriquecer culturalmente los proyectos de Grupo SM, Fernando anuncia el próximo seminario “Cooperar para aprender” donde se reunirán especialistas de la educación de diferentes países.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Un mensaje sobre todo de celebración y ánimo. De celebrar lo que hacen, la apuesta por la educación. Y animarlos, me parece que han escogido la mejor estrategia y los mejores medios para conseguir los propósitos que la comunidad tiene”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Los futuros de la educación

Los futuros de la educación es la iniciativa de UNESCO para enfrentar estratégicamente las desigualdades sociales con un enfoque propositivo de los medios digitales de comunicación y avances tecnológicos como la inteligencia artificial y los descubrimientos en biotecnología, de manera que estos no representen dificultades éticas y de gobernanza, sino que los proyectos respondan y contribuyan a la prosperidad humana.

Este proyecto plantea un trabajo en conjunto para que participen jóvenes, educadores, sociedad civil, gobierno y sector privado. Al frente dirigirá la Comisión internacional de alto nivel, la cual se integra por líderes especialistas en diversos temas de agenda y de diferentes regiones del mundo.

Los resultados de la fase de investigación serán presentados en 2021. En el informe ofrecerá una visión de los propósitos de la educación y cómo esta puede guiar mejores políticas de acción. este debate guiará el conocimiento para el desarrollo justo para el futuro de la humanidad y el planeta.

Diez notas positivas

Jóvenes mexicanos ganaron segundo lugar en World Universities Debating Championship, Campeonato Mundial Universitario de Debate. Joven estudiante de Jalisco realiza escultura de Guillermo del Toro y es expuesta en Cineteca FICG. Xóchitl Silvestre, estudiante mexicana participará en programa de exploración lunar de la NASA en 2024. La NASA abre biblioteca para acceso público. Descubrieron en Rusia restos de un casco corintio de la “diosa Atenea”. Remodelan el teatro María Teresa ubicado en el centro Histórico de Guadalajara. Las y los mexicanos Mayes Rubeo, Rodrigo Prieto, y Gastón Pavlovich son nominados a los premios Oscar 2020. Científicos celebran el nacimiento de una flor en la Estación Espacial Internacional. Empresa de construcción desarrolló concreto ecológico a partir de un material llamado anhidrita. Estudiante jalisciense desarrolla un videojuego que concientice sobre el ajolote.

Mar adentro propone

Para leer...

“El lápiz mágico de Malala” de Malala Yousafzai.

Para conocer...

La escuela más grande del mundo se encuentra en la India. Se llama City Montessori School y tiene más de 32,000 estudiantes. Su nombre deriva de la educadora italiana María Montessori.

Para saber...

El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación.