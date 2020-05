La 7° idea

Contrario a la creencia popular, la innovación más que tratarse de tecnología se trata sobre el proceso que lleva mejorar de manera incremental y cuantificable algún proceso actual, sin importar su rubro.

Esta mejora debe de agregar valor al usuario para poderse llamar innovación y es por eso que muchos nuevos inventos no son considerados como tal, una innovación.

El proceso creativo que lleva el desarrollo de la innovación engloba una serie de actividades que cualquier persona puede realizar, no importa el ámbito; sea para un debate, un hobby o una empresa. Este proceso comienza identificando alguna necesidad no satisfecha por parte de los usuarios, un error en el programa, una carencia en el servicio, o un largo proceso que evita el avance de algún proyecto.

Cuando se identifica una necesidad, ahí es donde empieza la parte creativa; no para buscar soluciones, sino para indagar más y es aquí el principal error de muchos emprendedores. El enfoque en la solución, en vez de enfocarse en la necesidad. Antes de buscar una solución rápida a ese problema, ¡Investiga más! Encuentra todos los puntos de dolor que tienen los usuarios, identifica qué se ha hecho ya y sobre todo, piensa en siete ideas para solucionar ese problema.

La séptima idea es el concepto creativo de salir de las ideas comunes, es haber propuesto algo diferente a lo que propondría la mayoría de la personas. Implica un esfuerzo adicional para que tu idea no sea similar a las primeras seis que hayas anotado, que éstas contengan algo distinto, permite explorar una salida no esperada y que no sea similar a la que otros usarían. No significa que tu primera idea sea mala, significa que sería común y en la innovación no hay cabida a lo común.

Israel Cortés

No le temas a los momentos difíciles, pues de ellos salen las mejores cosas. Rita Levi-Montaclini, científica italiana.

ECOS DEL DEBATE

La creatividad es una habilidad transversal en los entornos laborales

Si a las habilidades transversales las entendemos como un desarrollo interior y abstracto, podemos localizar a la creatividad en esta categoría, ya que esta nos permite crear soluciones o ideas originales, viendo todo con otro filtro, aun cuando en nuestro trabajo se incentiva, no se puede adjudicar el desarrollo creativo a recompensas laborales, es el contexto en el que nos construimos diariamente que nos lo permite, es una convivencia y actividades nuevas que nos retan a desarrollar esta necesaria habilidad.

Mariana Lares, Participante Mar Adentro.

Dentro de las metas a cumplir en los diferentes trabajos, en muchas ocasiones es difícil encontrar un momento de inspiración o creatividad, ya que nuestra mente está ocupada en todos los deberes del día, sin embargo, cuando encontramos inspiración, al toparnos con una necesidad nueva a cubrir, es importante encontrar nuestra voz y proyectar nuestra idea, además de que si el lugar donde trabajamos necesita ideas nuevas, puede ser una oportunidad para que vean tu potencial para crear nuevas estrategias e incluso dar un aire fresco a la rutina.

Kimberly García, Voluntaria Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Perspectivas y adaptación

Entrevista a Daniel Gómez Iñiguez

Daniel Gómez Iñiguez es un joven emprendedor, con formación en ingeniería química, que impulsó la industria de energía renovable Solben. A partir de su experiencia dedica su tiempo a ser ponente, y como escritor publicó su primer libro “Lo abstracto de emprender”. Así mismo se define como un ser humano, y señala la importancia de poder reconocerse de manera personal como un ciudadano. “Siempre he pensado que es más emocionante ser ciudadano que se ingeniero. Lo imparte es saber ejercer esa ciudadanía y al final es algo que todos deberían luchar por ser ciudadanos más cualquier título profesional”.

La adaptación al cambio es una cualidad que Daniel reconoce le ha ayudado en la mayor parte de los momentos de su vida, en especial cuando las circunstancias presentan obstáculos, “como decía Darwin, no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que se sabe adaptar, y esa capacidad. Si están en un momento alto o bajo, pues te adaptas, y puedes lograr cosas sorprendentes.”

Daniel rescata que en la juventud se debe de atender la parte individual. “Una de las cosas que siempre he fomentado es que antes de cambiar el mundo, o tu país, tienes que cambiar tu persona. No hay mejor inversión que invertir en ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, y te inviertes a ti mismo empiezas a desarrollar los hábitos para lograr resultados y una alta productividad en todo lo que te propones”.

Parte de los aprendizajes que ha tenido Daniel dentro de la industria es formular modelos de negocios rentables, y diversificar la oferta de productos. Este conocimiento que ha formado en estos años lo llevó a tener otra gran pasión que es el compartir su experiencia.

“A mí muchas personas en diferentes ámbitos de mi vida me fueron compartiendo su conocimiento y me ahorraron años, décadas de vida por esa transmisión de conocimiento. Entonces, en el momento en el que me di cuenta que yo también tenía esa habilidad de compartir. Me empezó apasionar compartir mis aprendizajes con otras personas, sobre todo con las nuevas generaciones”.

En el caso de su libro, Daniel lo explica con una comparación al arte, otra de sus pasiones. “En el proceso del arte he aprendido grandes lecciones. Mi sueño de ser científico me hizo empresario, luego conferencista, luego escritor y muchas otras cosas que hecho en la vida. Es en camino a tus sueños que vas descubriendo tus verdaderos sueños. Ese aprendizaje me lleva a entender que en el emprendimiento, así como en el arte abstracto no tiene inicio, no tiene final, y mientras muchos interpretan el secreto la formula o la receta, hay otros que se ponen a trabajar, se rodean de gente mejor que ellos, son perseverantes, se adaptan al cambio e intentan las cosas una y otra y otra vez, y de eso se trata.”

Daniel también tuvo la experiencia de ser debatiente cuando era estudiante, ganó el segundo y primer lugar en los campeonatos estatales de Debate Político. “No importa cuál sea tu formación, tienes que involucrarte en diversas áreas del conocimiento, aprender a debatirlas, a tener diferentes perspectivas y tener una forma más amplia de entender a las personas. Por otro lado, ayuda a tomar decisiones más acertadas para realizar tus proyectos personales.”

Mensaje súmate Mar Adentro

“No hay nada como dedicarse tiempo a ti, descubrir tus talentos y habilidades y saber cómo potencializarlos porque cuando haces algo, y eres el mejor en lo que haces la gente estará dispuesta a remunerarte porque no hay nadie mejor. Busca amigos que te complementen, hay que aprovechar cada segundo, lo único que tenemos limitado es el tiempo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Mario Molina Henríquez

Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943. A los 11 años de edad viajó a Suiza para aprender el idioma alemán, hasta su regreso a México para estudiar Ingeniería Química en la UNAM.

Mario Molina fue galardonado por el Premio Nobel de Química en 1995 por sus investigaciones referentes a los daños en la Capa de Ozono, premio que compartió con sus colegas Rowland y Paul Crutzen. Su trabajo contribuyó a la lucha por mitigar el cambio climático a nivel internacional.

Diez notas positivas

Arqueólogos encontraron vestigios de una aldea Maya en Quintana Roo. Construyeron es España la primera casa con autosuficiencia energética. Desarrollan en México respiradores con capacidad para atender a 6 pacientes a la vez. Investigadores de Nuevo León desarrollan tratamiento contra el COVID-19 con donación de plasma. Fundación UNAM convoca a iniciativa Dona un kit para médicos residentes. El bailarín Isaac Hernández participará en serie de televisión. Mecánico mexicano de la F1 desarrolla máquina de Presión Positiva para pacientes con COVID-19. “La Casa Azul” de Frida Kahlo está disponible en internet. El museo Vincent Van Gogh se puede visitar en línea. Donaron el ventilador de Stephen Hawking a paciente con COVID-19.

Mar dentro propone

Para leer…

“Lo abstracto de emprender” de Daniel Gómez Iñiguez.

Para saber…

El Museo Trompo Mágico celebra el Día del Niño con actividades en línea.

Para conocer…

El 1 de mayo se conmemora el día del trabajo desde 1886.