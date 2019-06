Jóvenes al diálogo

En la juventud aprendemos; de mayores entendemos

Marie von Ebner-Eschenbach, escritora austríaca

A falta de espacios donde los jóvenes puedan expresarse, una mirada al debate no está de más. Los lugares donde encontramos gente dialogando de temas de interés cada vez son más reducidos u oscuros. Las miradas de recelo acechan a quienes no hablan de lo tendencioso y espectacular; en tema de gobierno, por nombrar alguno, más allá de las redes sociales, los instrumentos para ser escuchados están muy alejados de una inmensa mayoría.

Seguramente habrá quienes se devanen los sesos, oponiendo ideas contra sí mismos para extraer alguna conclusión positiva; o el que pensativo rechina los dientes de la frustración, consecuencia de pensar en todo aquello que no se puede compartir fácilmente. Hay cosas que, pareciendo competencia de muchos, están ejercitadas, en escucha y transmisión, por una sola cabeza.

Lástima que por lo escalado de las sociedades no todos podamos tener todos unos micrófonos en mano, pero, a su vez, hay ciertos ejercicios, que en cualquier lugar se pueden desenvolver. El debate, siendo un contenedor para la oposición de ideas, trae consigo la riqueza de la diversidad de los puntos de vista entre espacios y estratos, tanto como la chance de interpretar la información desde múltiples ángulos.

Para debatir, hay que estar dispuesto a la posibilidad de que una idea, quizá propia, pueda ser dejada atrás. De la demolición forzosa de algún contenido debido al vigoroso choque de dos facciones, viene la nueva materia con qué construir.

Y debatir no es lo único que se puede hacer, ni el único espacio, pero tiene virtudes particularmente relevantes observando el estado actual. Sería valioso rescatar lo común de entre opuestos, lo nuevo de lo que fue visto una y otra vez. Si apuntamos a incluir a todos los que tienen algo qué decir, siendo que son diferentes, hace falta el enfrentamiento.

Luis Ramírez

ECOS DEL DEBATE

Las y los jóvenes necesitan más espacios para expresarse

Que los jóvenes participemos en el discurso público no sólo es algo necesario, sino obvio. La idea de que la ciudadanía comienza a los 18 años es práctica sólo para fines del poder de decisión, pero la expresión comienza a darse desde antes y además es incontenible por la vía legal. El problema es que esta distinción no es tomada en cuenta al momento de crear espacios de participación, y estos deben ser generados por los sectores público y privados.

Pablo Zayas, Participante Mar Adentro.

Antes de exigir más espacios para ser escuchados, los jóvenes deberíamos de preocuparnos por adquirir conocimientos trascendentes y por tener la razón sobre lo que hablamos. Una vez cumplido el primer estadio, deberíamos exigir que se nos escuche en los espacios establecidos para ello, pero solamente si tenemos la razón, porque de otra forma no serviría de nada. Y en caso de que no se nos escuche en los espacios que ya están establecidos, deberíamos luchar por crear nuevos espacios.

Juan Carlos Silas, Participante Mar Adentro.

La actividad que hace nuestro tiempo libre sea productivo, es la curiosidad

Entrevista a equipo de debate Cervantes Costa Rica

Juan Carlos, Pablo, Luis, Fraida, Jorge Eduardo y Jonathan, conforman el equipo de debate de la preparatoria Cervantes Costa Rica. En conjunto con su coach, Adolfo Lázaro, han trabajado para consolidar sus técnicas de argumentación, lo que los llevó a ganar el tercer lugar del 18° Torneo de debate Clásico. La amistad ha tomado un papel importante en su formación, pero también reconocen diferentes logros personales en su transcurso como debatientes.

Como jóvenes, valoran el tiempo de ocio que tienen en esta etapa de su vida. Más allá como periodos de descanso, encuentran en el ocio la posibilidad de realizar diferentes actividades que no sean únicamente escolares, por ejemplo, en el ámbito musical que varios integrantes del equipo comparten. “Se trata de usar el tiempo libre en alguna cosa, y eso es parte de la actitud crítica. La actividad que hace nuestro tiempo libre sea productivo, es la curiosidad.”

Además de leer, gran parte del equipo escribe en sus tiempos libres. “Hacemos poesía, y todos ocupamos posturas radicales filosóficas sobre religiones, pero no son de la misma corriente. De vez en cuando coincidimos en preferencias”.

A manera de integración, cada uno partió de cero al ingresar a los torneos de debate, a sí mismo, reconocen su crecimiento en el tema. Encuentran en el debate diferentes cualidades atractivas: “Yo encuentro más virtuoso el debate en el sentido nietzscheano, de filosofar a martillazos, por ejemplo, cuando estamos debatiendo internamente, primero formulamos ideas y destruimos todas excepto las ultimas y las que quedan son las que traemos a la mesa”. “Es un buen ejercicio mental conocer ambas posturas de aquello que desconoces y entender lo que puede pasar durante el diálogo y el debate”. “La parte que ha enriquecido es no el encuentro, si no la confrontación como equipo para discutir los puntos correctos. Al momento de destruir lo que creíamos, vamos siendo mejores”. “Esto de buscar información, de consultar, también genera muchos conocimientos que no se pueden tener fácilmente o que no son de fácil interés”.

Cada integrante expresa la intención de continuar en esta vía del debate, ya sea de manera formal o informal, cada quien retomará sus herramientas para aplicarlas en un futuro próximo, pues existe pluralidad en los integrantes; algunos se irán por el estudio de Derecho, otros por Filosofía, Matemáticas, pero también se inclinan por el estudio de ciencias naturales como Bilogía o Neurociencia.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Cada debatiente debe considerar la parte personal, la parte social, cómo interactúa esa parte de tu círculo de debate con lo demás que te rodea. Siento que nos enfocamos a veces demasiado en qué tanto sabemos y cómo mejorar al momento de comunicarlo, y dejamos de lado la parte personal de quiénes somos y qué podemos hacer”.

“Rompan con los modelos. Que ya una vez que tengan esa idea en la cabeza y la presentación de la idea, que la saquen al mundo por más que a veces resulte inconveniente cómo vino y en ese sentido ser originales y ser auténticos”.

“Que no se frustren (las y los debatientes). Que cuentan con todo un equipo que los apoyan y cualquier participación es importante dentro del equipo”.

“Siempre tengan una mente abierta para aprender de sus compañeros, de sus rivales, de sus errores. Van a cometer errores en los debates, siempre estar pensando en qué paso en el debate, qué hizo el oponente, qué hice yo, qué hice mal e ir construyendo”.

“Sobre lidiar con la frustración y demás yo creo que es imposible ser juzgado de manera justa y sobre esta idea mía de la introspección, aunque nos importe el juicio de otros hay que juzgarnos a nosotros más duro”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Cumbre Juvenil

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, reúne alrededor de 1,000 de diferentes partes del mundo, con el objetivo de brindar un espacio de expresión para discutir inquietudes y desarrollar ideas que impacten el futuro de sus países.

Hasta el momento ha realizado 11 ediciones, en las que, en un primer acercamiento, exponen diferentes, empresarios, académicos y algunos artistas que comparten sus experiencias y consejos en el ámbito de tecnología, negocios, y emprendimiento social.

En segunda instancia se llevan a cabo diálogos en formato de debate en el que cada joven participante explica los retos a los que se enfrenta su país y las propuestas que se han implementado. El producto de esta cumbre es un documento que se expone a distintos tomadores de decisiones.

Diez notas positivas

La directora mexicana Ángeles Cruz ganó el premio a Mejor Cortometraje en el Ismailia International Film Festival. El canoísta mexicano, Rigoberto Camilo ganó el primer lugar en la Copa del Mundo de canotaje en Alemania. Se realizará homenaje al Cine de Oro Mexicano en Londres. Alumnas de la UNAM fabricaron un nuevo plástico con cascaras de mango. Se realizó en México el primer trasplante de brazo en el mundo. Estudiantes del ITESO fabricaron unicel biodegradable a base de hongos. Ingeniera mexicana ganó una de las 20 becas para estudiar en el programa de formación Global Korea Scholarship. Estudiantes de la Universidad veracruzana inician construcción de casa con plástico reciclado. La empresa Lego fabrica línea de ladrillos con alfabeto Braille. Los podios para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán fabricados con plástico reciclado.

Mar adentro propone

PARA LEER...

“Discursos que inspiraron la historia” de Jacob F. Field.

PARA SABER…

Mark Zuckerberg fue el orador más joven en dar un discurso de graduación en la universidad de Harvard.